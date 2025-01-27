«Так не может продолжаться». «Голден Стэйт» завис между славным вчера и хрупким завтра

«Голден Стэйт», четырёхкратный чемпион НБА в эпоху Стефена Карри, увяз в одном из самых тяжёлых сезонов за последнее время. Команда, которая стартовала с солидных 12-3, теперь жалко плетётся в хвосте. В последних 30 матчах «Уорриорз» умудрились проиграть 20 раз, и с балансом 22-23 они болтаются на 11-м месте Западной конференции — за пределами зоны плей-офф и даже плей-ин. И это лишь вершина айсберга их проблем.

Пожалуй, самая показательная статистика, ставшая предметом обсуждений, связана с игрой в четвёртых четвертях. В этом сезоне «воины» проиграли 20 из 21 матча, в которых уступали перед финальной двенадцатиминуткой. Даже Стефен Карри, как выяснилось, не знал об этом: «Что? 1-20? Это уже за гранью. Причины, конечно, разные, но так не может продолжаться».

Единственная успешная попытка отыграться была в игре с «Финиксом», где «Голден Стэйт» начал заключительную четверть с отставанием в пять очков, однако сумел вырвать победу. Тогда главным фактором стал уверенный оборонительный отрезок, но такие моменты — исключение, а не правило. В остальное время команде катастрофически не хватает стабильности.

Одной из ключевых проблем стало то, что Карри, по сути, остался без поддержки. Его цифры — 22,3 очка, 4,8 подбора и 6,4 передачи — всё ещё достойны статуса звёзды, однако это явно не тот Карри, который раньше буквально вытаскивал матчи. Вчерашний провал с «Лейкерс», где он не набрал ни одного очка во второй половине, — наглядное тому подтверждение.

Стефен Карри, сезон-2024/2025 Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Причина его провалов лежит на поверхности: он тянет слишком много на себя и к финальным отрезкам банально выгорает. А помощи ждать неоткуда — баскетболисты нынешнего состава калифорнийцев явно не способны подстраховать свою главную звезду. Жонатан Куминга и Эндрю Уиггинс, на которых возлагали надежды, играют крайне нестабильно, а молодёжь пока больше обещает, чем делает.

Руководство клуба оказалось в тупике. Усилить состав? Легко сказать, но ресурсы, мягко говоря, на нуле. Ждать громких сделок не стоит, особенно если речь идёт о жалких попытках разменять пики второго раунда. И даже если каким-то чудом удастся провернуть удачный трейд, то надеяться, что команда вдруг превратится в претендента на титул, — это из области фантастики.

Ситуация куда сложнее, чем кажется: «Уорриорз» стоят на перепутье — либо продолжать ковать будущее, делая ставку на молодых, либо рискнуть всем ради сиюминутной выгоды. Проблема в том, что даже этот отчаянный шаг вряд ли спасёт от провала в нынешнем сезоне. Команда будто застряла между двумя крайностями, а одно ясно как день — топтаться на месте «Голден Стэйт» больше не имеет права.