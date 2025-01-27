НБА без Батлера? Скучно! Джимми доказал, что быть тихим — это не про него

Когда-нибудь Джимми Батлер вновь заставит говорить о себе исключительно благодаря своей игре, но пока он больше известен тем, что происходит за пределами площадки.

Пока «Майами» обыгрывал «Бруклин» на выезде в ночь на воскресенье, главный игрок команды наслаждался жизнью в Майами, где вновь оказался в центре скандала. Его второе отстранение за сезон вывело его из игры, но, вместо того чтобы унывать, Батлер отправился на турнир по паделу, показав всем, что с его непростым нравом скучно точно не будет.

Видеозапись, сделанная на турнире, зафиксировала момент, когда Батлер вступил в оживлённый спор с кем-то из присутствующих. Точные причины конфликта неизвестны, но в кадре видно, как игрока удерживают от дальнейших действий. Даже после того, как ситуация немного успокоилась, он продолжал активно жестикулировать и что-то обсуждать с окружающими.

Джимми Батлер вступил в словесную конфронтацию:

Сам турнир собрал немало знаменитостей: среди участников были, например, бейсболист Дерек Джитер и комик Эндрю Шульц. Однако внимание всех было отвлечено на Батлера, который явно пришёл туда не для того, чтобы расслабиться. $ 1,7 млн призового фонда, кажется, не смогли переключить его мысли с личных проблем.

Отношения между Батлером и «Майами» продолжают трещать по швам. Команда официально объяснила его отстранение «регулярными нарушениями дисциплины и неподчинением». Накануне Батлер уже публично заявил о желании покинуть клуб, что только усугубило ситуацию. Команде приходится принимать непростые решения, ведь дедлайн обменов в НБА намечен на 6 февраля, но найти партнёра по сделке пока не удалось.

На текущий момент Батлер уже потерял более $ 3 млн зарплаты из-за дисциплинарных санкций. Его ближайшее возвращение на паркет под вопросом: даже если отстранение завершится, главный тренер Эрик Споэльстра может не выпустить Джимми на матч с «Орландо». А с учётом истории конфронтаций в этом сезоне новый инцидент лишь добавляет сомнений в том, что Батлер ещё сыграет за «Майами».

Для команды это крайне неудобная ситуация. Форвард остаётся одним из самых талантливых игроков лиги, но его поведение всё больше отталкивает потенциальных участников обмена. Упрямство, конфликты, нежелание следовать правилам — всё это делает Батлера непривлекательным вариантом для других клубов, даже несмотря на его игровые качества.