Дёмин бросит вызов звезде из топ-5 драфта НБА. Эта неделя в NCAA будет огненной!

Прошлая неделя для Егора Дёмина и его университета Бригама Янга (BYU) получилась великолепной. Команда одержала две уверенные победы – над университетом Колорадо (83:67) и университетом Цинциннати (80:52). Наш соотечественник показал себя во всей красе, став одним из ключевых игроков в обеих встречах. Егор не только в привычном стиле руководил игрой, но и качественно атаковал сам и защищался. С кем же Дёмину предстоит сыграть на этой неделе?

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

29 января в 5:00 мск BYU сыграет с университетом Бэйлора (Baylor Bears). Соперник очень серьёзный! Команда из города Уэйко, Техас, становилась чемпионом в 2021 году, а всего с 2010-го лишь четыре раза пропустила «Мартовское безумие». Правда, в этом сезоне «медведи» выступают хуже привычного. На данный момент университет Бэйлора занимает шестое место в конференции BIG12. В играх своего дивизиона команда победила пять раз, а проиграла трижды, в целом же по сезону имеет показатель 13-6, в точности как у BYU. Главной звездой Baylor Bears можно смело назвать Ви Джей Эджкомба, который претендует на выбор в топ-5 на драфте НБА 2025 года. У защитника в среднем по сезону 14,2 очка, 5,4 подбора, 3,2 передачи и 2,4 перехвата — приличные показатели.

Помимо этого, в составе присутствует игрок, который по статистике даже лучше Эджкомба. Речь о Норшаде Омье. Форвард проводит пятый сезон в университете Бэйлора, и у него в среднем 15,4 очка, 10,2 подбора, 1,8 передачи и 1,1 блок-шота. В целом у соперника BYU очень крепкий основной костяк, способный доставить проблемы многим. К тому же основные статистические показатели у «медведей» и «пум» практически схожи в этом сезоне NCAA. Поэтому всех любителей студенческого баскетбола ожидает равное противостояние, в котором и сойдутся Дёмин и Эджкомб, претендующие на высокий выбор на драфте.

Атмосфера на матче BYU Фото: Пресс-служба университета Бригама Янга

Следующим соперником подопечных Кевина Янга станет университет Центральной Флориды (UCF Knights). Встреча состоится 2 февраля в 00:00 мск. «Рыцари» являются не самым частым участником плей-офф NCAA. В «Мартовское безумие» в высшем дивизионе студенческой лиги команда отбиралась лишь пять раз. В последний раз это произошло в 2019 году. В общем, это не самая известная учебная программа в США. Тем не менее команда имеет аналогичный с BYU результат в NCAA — по четыре победы и поражения в играх конференции и 13-6 со старта сезона.

У «рыцарей» лучшим игроком является Кейшон Холл – 17,2 очка, 6,8 подбора и 2,5 передачи в среднем по сезону. При этом сама команда набирает очков почти столько же, сколько и пропускает — 79,5 и 78,0 соответственно. Если говорить прямо, то оборона не самая сильная сторона университета Центральной Флориды. BYU — фаворит встречи с UCF. По данным ESPN Analytics, команда Дёмина имеет 60,6% на победу в матче.

В матче с университетом Колорадо у Егора восемь очков, два подбора, семь передач и четыре перехвата, во встрече с университетом Цинциннати — 15 очков, пять подборов и семь передач. Хочется верить, что в предстоящих встречах Дёмин проявит себя как минимум не хуже. Потому что он наконец полностью оправился от травмы и вошёл в игровой ритм. К тому же стало заметно, что у него прибавилось мышечной массы, а значит, россиянин работает над собой каждый день. Это достойно похвалы! Известные аналитики хоть и сбавили поток хвалебных од в адрес Егора, но всё равно не остаются равнодушными.

Например, аналитик ESPN Том Крин недавно заявил: «Дёмин — очень креативный, может играть обеими руками. У него феноменальное видение игры. Егор умеет делать очень-очень простыми вещи, которые с первого взгляда кажутся сложными. Дёмин — невероятный пасующий следующего поколения. Абсолютно лучший игрок в студенческом баскетболе США». Вывод напрашивается такой: на игру нужно смотреть шире. Игрок может быть и не главной опцией в нападении своей команды, но всё равно делать столько всего, что своим влиянием на паркете перекрывает все недостатки в качестве наконечника нападения. Егор — воплощение идей тренера BYU на площадке, а это, наверное, самая важная роль, которая могла достаться нашему таланту.

18-летний Дёмин совершенствуется с каждым днём, пройдя этапы, где он был успешен — самый старт сезона и тот, где выступал не лучшим образом, можно сказать, проваливал игры. Кажется, россиянин уже готов ко всему, и это прекрасно! Прежде всего из-за того, что в НБА ему придётся столкнуться с такой ответственностью, с которой справляются немногие. А быть готовым ко всем невзгодам — небольшое преимущество.