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Анонс матчей Единой лиги ВТБ: Зенит, Локомотив-Кубань, ЦСКА, УНИКС, баскетбол, где смотреть, дебют Алексея Шведа за Зенит

Швед вернулся, топовый матч ЦСКА — «Зенит». На очереди горячая неделя в Единой лиге!
Никита Бирюков
Горячая неделя в Единой лиге
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Наш чемпионат продолжает дарить интриги.

Половина регулярного чемпионата уже позади, совсем скоро состоится Матч звёзд Единой лиги ВТБ, а клубы продолжают укомплектовывать свои составы к предстоящему плей-офф. На этой неделе пройдёт немало красочных встреч с яркими интригами, но основная связана с возвращением легенды российского баскетбола.

«Зенит» — МБА-МАИ. 28 января в 20:00 мск

Макар Коновалов и Трент Фрейзер

Макар Коновалов и Трент Фрейзер

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Алексей Швед год поиграл в Китае, а затем решил вернуться в родную Россию. На этот раз один из наших самых талантливых баскетболистов в истории подписал контракт с «Зенитом». Некоторое время разыгрывающий набирал форму и привыкал к стратегиям и игровым схемам Хавьера Паскуаля. 28 января настало время показать себя! В матче с московской МБА-МАИ Швед должен появиться на паркете. Пока неизвестно, сколько времени отведёт ему главный тренер, но из-за травмы одного из лидеров «Зенита» Ксавьера Муна Алексею, скорее всего, придётся сразу играть одну из ключевых ролей.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
МБА-МАИ
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Москвичи же испытывают проблемы в матчах с клубами из «большой четвёрки». Ещё ни разу в сезоне не удалось обыграть «Зенит», ЦСКА, «Локомотив-Кубань» или УНИКС. Тем не менее год МБА-МАИ начала хорошо — победы над «Пари НН», «Самарой» и «Пармой». В составе выделяются Макар Коновалов, Андрей Зубков, Евгений Минченко, Даниил Касаткин и Евгений Воронов. Без легионеров немного сложно играть на равных с топ-клубами, но чем чёрт не шутит. «Зенит» же, помимо Шведа, подписал контракт с Окаро Уайтом, который, возможно, тоже появится в ближайшей игре. Поэтому всё внимание будет приковано к новичкам сине-бело-голубых.

«Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород». 29 января в 20:00 мск

Александр Чадов и Антон Квитковских

Александр Чадов и Антон Квитковских

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Краснодарский клуб наконец-то окреп после поражения от «Пармы» в первой для себя встрече 2025 года. «Локомотив-Кубань» следом обыграл «Зенит» и ЦСКА — своих прямых конкурентов в битве за топ-4 и «Самару» с «Енисеем». Команда находится в отличной форме. Патрик Миллер и Антониус Кливленд оказывают невероятный уровень влияния на игру, делая на паркете буквально всё. Ко двору пришёлся Александр Гудумак, который прекрасно влился в состав. Да и в целом отлично себя проявляют Кирилл Елатонцев, Дмитрий Узинский и Владислав Емченко. К сожалению, травму в матче с ЦСКА получил Андрей Мартюк. На минуточку, он набрал 27 очков и 10 подборов в игре с действующим чемпионом.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 января 2025, среда. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если «Локо» на ходу, то «Пари НН» пребывает не в лучшем состоянии. Команда под руководством Сергея Козина с трудом обыграла «Астану» в последнем для себя матче чемпионата. Ранее в 2025 году этому предшествовали четыре поражения. Уступить «Зениту» — одно дело, но не выиграть хотя бы одну встречу у МБА-МАИ, «Енисея» и «Уралмаша» — другое. Команда явно находится не в лучших игровых кондициях. В этом сезоне нижегородцам ещё не удавалось обыграть «Локо» — два поражения. Может быть, настало время встрепенуться?

ЦСКА — «Зенит». 2 февраля в 12:30 мск

ЦСКА — «Зенит»

ЦСКА — «Зенит»

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Эмоции армейцев после скандального матча с «Локомотивом-Кубань» уже улеглись, а команда обыграла «Автодор» и «Уралмаш». На очереди третья встреча в сезоне с «Зенитом». В противостоянии команд в этом сезоне паритет — 1-1. ЦСКА и сине-бело-голубые одержали по домашней победе. Помимо своих трибун и паркета, на стороне подопечных Андреаса Пистиолиса стабильность и отсутствие травм. Армейцы возглавляют турнирную таблицу и вряд ли захотят в Москве проигрывать принципиальному сопернику, от чего настрой будет максимальный.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Обкатка Шведа и Уайта должна пройти во встрече с МБА-МАИ, но главная проверка произойдёт уже в матче с ЦСКА. Новичкам необходимо привыкать к игре за новый клуб, потому что времени на раскачку попросту нет. «Зенит» — лучшая команда сезона по игре на выезде — 12 побед при двух поражениях. Конечно, несыгранность может стать ключевым фактором, но, возможно, новые люди вольются так в состав, как никто этого и не ожидал. К тому же Швед сыграет со своей бывшей командой в Единой лиге — ЦСКА, что тоже привлекает тонну внимания. Ждём интереснейшего противостояния.

«Пари Нижний Новгород» — УНИКС. 2 февраля в 15:00 мск

Маркос Найт и Обри Доукинс

Маркос Найт и Обри Доукинс

Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Про «Пари НН» мы уже говорили чуть выше. Команду ждут две проверки кряду матчами с топ-клубами. Хочется верить, что клубу из Приволжья удастся навязать борьбу фаворитам, потому что подопечные Козина в самом начале сезона на равных сражались с самыми сильными соперниками в Единой лиге. УНИКС же до встречи с «Пари НН» сыграет с «Енисеем». На данный момент казанцы идут на серии из 12 побед, что является повторением лучшего результата сезона («Зенит»). С учётом того факта, что команда под руководством Велимира Перасовича ни разу в сезоне не проиграла ни одному из соперников не из топ-4, «Енисею» и «Пари НН» будет очень сложно сдержать натиск «зелёных».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
УНИКС
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

УНИКСу явно по силам продлить серию побед до 14 матчей. Прежде всего в связи с тем, что лидеры команды в шикарной форме. Казанцы не халтурят в обороне и всегда играют до самого конца. Перасович чётко распределяет нагрузку и в нужные моменты даёт проявить себя тем, у кого не так много игрового времени по ходу чемпионата. Тем не менее «Пари НН» никогда нельзя списывать со счетов, так как в клубе присутствует отличное сочетание опыта и молодости. Зак Наталл и вовсе демонстрирует игру на уровне одного из лучших баскетболистов Единой лиги. Не зря же его взяли на Матч всех звёзд? Яркие выходные любителям нашего чемпионата точно обеспечены.

Последние яркие матчи!
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