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Дедлайн НБА в 2025 году: Джимми Батлер в Финиксе, Милуоки и Крис Миддлтон, Брэдли Бил, центровой для Лос-Анджелес Лейкерс

Спасти Леброна и Карри! Кого топы НБА должны подписать перед дедлайном?
Иван Бровар
Дедлайн НБА в 2025 году
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Главные цели для контендеров.

6 февраля — красный день календаря для поклонников НБА. Именно в эту дату наступит крайний срок обменов. С этой минуты любые трейды в лиге будут запрещены. Плей-офф всё ближе, но проблем от этого меньше не становится. Перед дедлайном контендеры ежегодно стараются найти усиление. Кому оно наиболее необходимо и что происходит на рынке?

Следите за дедлайном НБА на «Чемпионате»:
Кто заберёт Джимми Батлера? «Лейкерс» — есть надежда? Дедлайн обменов в НБА — LIVE
Live
Кто заберёт Джимми Батлера? «Лейкерс» — есть надежда? Дедлайн обменов в НБА — LIVE

Шоковая терапия для «Финикса»

Девин Букер, Брэдли Бил и Кевин Дюрант, сезон-2024/2025

Девин Букер, Брэдли Бил и Кевин Дюрант, сезон-2024/2025

Фото: Christian Petersen/Getty Images

Пожалуй, командой, которой нужны наиболее кардинальные изменения, остаётся «Финикс». В последние годы «Санз» громко заявили о себе, собрав свою версию большого трио. Агрессивная трансферная политика владельца Мэтта Ишбии пока далека от успеха. Едва ли им можно назвать свип от «Миннесоты» в первом раунде прошлого плей-офф. Анонимный менеджер одной из команд НБА даже пошутил, что в честь владельца «Финикса» можно ввести «правило Ишбии»: не проводить обмены полгода после покупки команды.

Звучит смешно, не будь так грустно. «Санз» не приблизились к статусу полноценного претендента и играют крайне нестабильно. Команда стартовала с 80% побед на отрезке в первые 10 матчей, но сейчас пылит на нейтральном балансе побед и поражений. В общем, стагнация очевидна. При этом Девин Букер остаётся полезен, а Кевин Дюрант, несмотря на годы, входит в десятку лучших скореров сезона.

Однако многое упирается в фигуру Брэдли Била. Впервые за девять лет защитник был переведён на скамейку запасных. У Била сразу несколько пугающих недостатков. Его статистика ухудшается третий сезон подряд. Он самый минусовой игрок команды по личному «плюс-минусу». К тому же его контракт очень сложно обменять, ведь в нём прописано редкое право вето на трейд со стороны игрока.

Худшие игроки «Финикса»-2024/2025 по плюс-минус

Игрок+/-
Брэдли Бил-158
Юсуф Нуркич-69
Тайас Джонс-45
Райан Данн-33
Джош Окоги-22

Очевидно, что «Санз» необходимо действовать. «Финикс» уже отправил в «Юту» незащищённый пик первого раунда в 2031 году, получив взамен три выбора в первом раунде. Таким образом, франшиза увеличила количество драфт-активов, чтобы усилить переговорные позиции перед дедлайном. В Аризону сватают главный лот рынка Джимми Батлера. О конфликтной саге Джимбо и «Майами» мы уже подробно писали (раз и два). Форвард активно высказывал недовольство положением в «Хит», а клуб дважды отстранял его от матчей. Батлер прозрачно намекал, что не против оказаться именно в «Финиксе». То он красил волосы в цвета «Санз», то выходил на паркет в кроссовках аналогичной раскраски.

«Финиксу» нужно усилить не просто конкретную позицию. Куда важнее добавить баланс в командную игру, которая слишком часто сбивается на изоляции Букера и Дюранта. Во всей этой цепи Бил выглядит слабым звеном. Хуже будет вряд ли, поэтому почему бы не рискнуть с Батлером?

Старые проблемы «Лейкерс» с центром

Энтони Дэвис, сезон-2024/2025

Энтони Дэвис, сезон-2024/2025

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

«Лейкерс» традиционно меняют Д’Анджело Расселла и ищут центрового. Разыгрывающий уже отправился в «Нетс» в обмен на Дориана Финни-Смита и Шейка Милтона. Трейд выглядит логичным, так как «озёрники» нуждались в глубине состава. А вот проблемы с бигменом никуда не делись. Об этом говорит и основной «большой» команды Энтони Дэвис: «Мне кажется, нам нужен ещё один «большой». Я всегда лучше всего играл, когда выступал на позиции четвёртого номера. Мы видели, как это работало, когда мы выиграли чемпионат».

С Эй Ди сложно поспорить, ведь роль Джавэйла Макги и Дуайта Ховарда в титульном забеге в 2020-м нельзя переоценить. «Лос-Анджелес» образца плей-офф в «пузыре» казался наиболее сбалансированной версией самого себя. Теперь у него есть шутеры, всё ещё топовый Леброн и защитный монстр Дэвис. Однако ему необходима габаритная подмога в передней линии.

Инсайдер Шэмс Чарания подтвердил, что «Лейкерс» проявляют интерес к центровому «Юты» Уокеру Кесслеру. Обозреватель Бретт Сигел отмечает, что основной целью «озёрников» является Никола Вучевич из «Чикаго». По другим источникам, «Лос-Анджелес» нацелен на Йонаса Валанчюнаса из «Вашингтона». Информация разнится в зависимости от источника, но основной посыл остаётся неизменным. Нет дыма без огня, поэтому «Лейкерс» действительно находятся в поиске бигмена. Разумное направление, чтобы закрыть проблемную позицию.

«Милуоки» в поисках скорера

Крис Миддлтон и Яннис Адетокунбо, сезон-2024/2025

Крис Миддлтон и Яннис Адетокунбо, сезон-2024/2025

Фото: Jason Miller/Getty Images

Яннис Адетокунбо снова играет на близком к MVP уровню и идёт по средней результативности, уступая только Шею Гилджес-Александеру. «Милуоки» ужасно начал сезон, но постепенно выравнял ситуацию. В конце года «Бакс» выиграли Кубок НБА, а сейчас находятся в четвёрке лучших на Востоке. Однако в играх с топами конференции у них большие сложности. В матчах с «Кавальерс», «Селтикс» и «Никс» результат «оленей» печален: 0-8.

Перед началом прошлой регулярки «Милуоки» пошёл ва-банк и поставил олл-ин на Дэмьена Лилларда. Из-за затянувшейся адаптации, смены тренера и травм лидеров команда вылетела уже в первом раунде. Сейчас Лиллард заметно прибавил, но у «Бакс» остаётся неразрешённая дилемма — кто будет набирать очки, кроме Янниса и Дэмьена. В активе грека 31,4 балла в среднем за игру, у его звёздного напарника — 25,2. Но дальше следует пропасть. У идущего на третьем месте Бобби Портиса — только 13,4. Брук Лопес близок к закату карьеры, а Крис Миддлтон не оправдывает ожиданий. Поэтому именно Крис выглядит главным кандидатом на выход. По информации ESPN, «Бакс» активно ищут возможность для обмена. Яннис никогда не славился снайперскими способностями, а на одном Лилларде далеко не уедешь.

Франшизе необходима третья опция нападения, которая сможет качественно создавать моменты для атаки и набирать очки. Возможно, таким вариантом мог бы стать Брэдли Бил в результате потенциального трейда Джимми Батлера и сделки с участием нескольких команд. Однако для этого Бил должен сам одобрить манёвр, а в 2023-м он уже отказывался переходить в «Милуоки», выбрав «Финикс». Так или иначе, «Бакс» продолжают охоту за игроком на провисающую позицию, чтобы не вылететь в первом раунде третий год подряд.

«Уорриорз» и помощник для Карри

Стефен Карри, сезон-2024/2025

Стефен Карри, сезон-2024/2025

Фото: Cole Burston/Getty Images

Чемпион НБА – 2008 Кендрик Перкинс поддерживает медиаактивность в роли скандального эксперта. Однако ситуацию в «Уорриорз» ему удалось описать довольно точно. По его словам, «Стеф Карри — единственная суперзвезда лиги без второго номера». Это действительно так. «Голден Стэйт» так и не нашёл для своего лидера достойную подмогу. Отсюда и провальный прошлый сезон с вылетом в плей-ин, и тяжёлая регулярка сейчас.

Кейс «воинов» похож на ситуацию «Финикса». Чтобы побеждать и замахнуться на глубокий плей-офф, им жизненно необходима свежая кровь. Жонатан Куминга, на которого возлагались большие надежды, не вывозит. Плюс из-за сильного растяжения связок форвард далёк от возвращения в строй. Пока «Уорриорз» выменяли Денниса Шрёдера, но позитивного эффекта такой трейд не дал.

«Голден Стэйт» находится в выжидательной позиции, но ждать слишком долго им противопоказано. В марте Стефу стукнет 37, а турнирные перспективы по-прежнему туманны. Перед «Уорриорз» остаются два пути. Либо любой ценой выменивать суперзвезду – не так важно, на какую позицию, главное — чтобы снять нагрузку с Карри. Либо тихо-мирно доигрывать с тем, что есть, и докатить до завершения Стефом карьеры. Если «воины» всё же хотят организовать последний танец для своей легенды, то сидеть сложа руки не представляется возможным.

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