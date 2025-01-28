Семь трёхочковых за четверть? Клэй Томпсон даже не вспотел, когда делал это

«Даллас» не оставил «Вашингтону» ни единого шанса в матче, где блеснул Клэй Томпсон. Уже с первых минут игра стала кошмаром для «Уизардс»: Томпсон выдал феноменальный перформанс, записав на свой счёт 21 очко за первую четверть. Для сравнения: «Уизардс» смогли набрать лишь 16 очков за те же 12 минут. С самого начала стало очевидно, что для «Уизардс» эта встреча станет серьёзным испытанием.

Семь трёхочковых от Томпсона за одну четверть — не только выдающийся показатель для игрока, но и повторение клубного рекорда «Маверикс». До этого подобное удавалось лишь Луке Дончичу, который показал идентичные цифры с «Клипперс» в 2022 году. Точный бросок Томпсона с самого начала дал «Далласу» сильный старт, а его уверенность продолжала расти с каждым попаданием.

На этом команда не остановилась. «Маверикс» реализовали 13 трёхочковых за первую половину, что позволило им уйти на большой перерыв с преимуществом в 30 очков — 73:43. Этот разрыв повторил их лучший результат сезона — такой же перевес был зафиксирован ранее в матче с «Орландо». Однако главный акцент в статистике остался за Томпсоном.

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Для Клэя эта игра стала относительно важной вехой. Он преодолел отметку в 2600 успешных бросков из-за дуги. Более того, этот матч стал для него 52-м в карьере, когда он забил минимум семь трёхочковых. Единственным игроком, у кого таких игр больше, остаётся Стеф Карри, на счету которого 142 подобных матча.

Появление Томпсона в составе «Далласа» добавило команде разнообразия в нападении. Что касается «Вашингтона», то «столичные» выглядели неподготовленными к такому напору. Их защита не справлялась с перемещением мяча у соперника, а нападение было слишком предсказуемым. Итоговый счёт — 130:108 в пользу «Далласа».