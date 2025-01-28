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Клэй Томпсон реализовал семь трёхочковых бросков за первую четверть матча Даллас Маверикс — Вашингтон Уизардс: статистика в НБА

Семь трёхочковых за четверть? Клэй Томпсон даже не вспотел, когда делал это
Артемий Берстенев
Семь трёхочковый за четверть от Клэя Томпсона
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А ещё четырёхкратный чемпион НБА достиг юбилейного рубежа по попаданиям из-за дуги!

«Даллас» не оставил «Вашингтону» ни единого шанса в матче, где блеснул Клэй Томпсон. Уже с первых минут игра стала кошмаром для «Уизардс»: Томпсон выдал феноменальный перформанс, записав на свой счёт 21 очко за первую четверть. Для сравнения: «Уизардс» смогли набрать лишь 16 очков за те же 12 минут. С самого начала стало очевидно, что для «Уизардс» эта встреча станет серьёзным испытанием.

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Семь трёхочковых от Томпсона за одну четверть — не только выдающийся показатель для игрока, но и повторение клубного рекорда «Маверикс». До этого подобное удавалось лишь Луке Дончичу, который показал идентичные цифры с «Клипперс» в 2022 году. Точный бросок Томпсона с самого начала дал «Далласу» сильный старт, а его уверенность продолжала расти с каждым попаданием.

На этом команда не остановилась. «Маверикс» реализовали 13 трёхочковых за первую половину, что позволило им уйти на большой перерыв с преимуществом в 30 очков — 73:43. Этот разрыв повторил их лучший результат сезона — такой же перевес был зафиксирован ранее в матче с «Орландо». Однако главный акцент в статистике остался за Томпсоном.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Для Клэя эта игра стала относительно важной вехой. Он преодолел отметку в 2600 успешных бросков из-за дуги. Более того, этот матч стал для него 52-м в карьере, когда он забил минимум семь трёхочковых. Единственным игроком, у кого таких игр больше, остаётся Стеф Карри, на счету которого 142 подобных матча.

Появление Томпсона в составе «Далласа» добавило команде разнообразия в нападении. Что касается «Вашингтона», то «столичные» выглядели неподготовленными к такому напору. Их защита не справлялась с перемещением мяча у соперника, а нападение было слишком предсказуемым. Итоговый счёт — 130:108 в пользу «Далласа».

НБА — регулярный чемпионат
28 января 2025, вторник. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
130 : 108
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Даллас Маверикс: Томпсон - 23, Проспер - 20, Вашингтон - 19, Гэффорд - 18, Ирвинг - 13, Харди - 12, Гримс - 9, Динвидди - 8, Эдвардс - 5, Моррис - 2, Келли - 1, Уильямс
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 16, Пул - 15, Кисперт - 15, Вукчевич - 10, Валанчюнас - 9, Холмс - 9, Каррингтон - 7, Кузма - 7, Шампани - 6, Сарр - 4, Болдуин Мл. - 3, Джордж - 3, Дэвис - 2, Гилл - 2
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Новости. Баскетбол
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