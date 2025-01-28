Дерзкая молодёжь «Хьюстона» учит «Бостон» жизни. Финал матча — один меткий бросок

Болельщиков «Бостона» иногда становится даже жаль. «Селтикс», контролировавшие ход игры почти три четверти, упустили преимущество и позволили молодому и дерзкому «Хьюстону» забрать победу. Матч стал наглядным уроком того, как быстро в НБА может измениться ситуация, если ослабить концентрацию. И это, между прочим, не первый раз относится именно к «кельтам».

Всё начиналось для «Бостона» неплохо. Джейлен Браун с первых минут был настроен агрессивно, отметившись 10 очками в стартовой четверти. Его точные броски и уверенная игра помогли хозяевам выйти вперёд. Однако уже в концовке первой двенадцатиминутки гости переломили ход игры благодаря результативной серии Амена Томпсона. Молодой форвард «Рокетс» набрал 14 очков только за этот отрезок.

Проблемы «Бостона» продолжились во второй четверти. Главный тренер Джо Маззулла экспериментировал с ротацией из-за отсутствия сразу нескольких ключевых игроков, включая Эла Хорфорда и Деррика Уайта. Такие перестановки сделали игру «Селтикс» менее слаженной, чем и воспользовался «Хьюстон». Весьма неожиданно для команды, которая считается одной из худших в лиге по проценту реализации трёхочковых, гости попадали из-за дуги с завидной регулярностью. До большого перерыва «Рокетс» реализовали 9 из 19 дальних попыток.

Тари Исон и Джейсон Тейтум Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Уже к середине встречи стало понятно, что для победы «Бостону» придётся приложить немало усилий. Особо настораживала игра Джейсона Тейтума. Звезда «Селтикс» за первые две четверти не набрал ни одного очка, промахнувшись пять раз подряд. Впрочем, он компенсировал это передачами, а во второй половине всё-таки нашёл свой ритм, завершив матч с 19 очками.

Третья четверть стала переломным для хозяев. «Бостон» вернул инициативу благодаря точным броскам Тейтума и стараниям со скамейки. Люк Корнет и Пэйтон Притчард внесли ощутимый вклад в игру, а энергичность позволила «кельтам» выйти вперёд. На этом этапе казалось, что игра под контролем. Однако, несмотря на солидный рывок 25:8, всё пошло наперекосяк в заключительной четверти.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Последние минуты превратились для хозяев в серию ошибок. «Селтикс» потеряли мяч 14 раз за матч, что стало одной из ключевых причин поражения. «Рокетс», ведóмые Диллоном Бруксом (36 очков, 10 из 15 трёхочковых), вернули себе уверенность. Но решающий момент настал в концовке, когда Амен Томпсон прорвался в «краску» и реализовал бросок через Джейлена Брауна. 114:112 в пользу «Рокетс». Этот матч показал, что даже на своей площадке «Селтикс» не застрахованы от поражений, особенно если соперник действует без страха и комплексного подхода.