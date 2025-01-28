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Почему Игорь Вольхин перешёл из Зенита в Пари НН

Идеальная сделка. Почему аренда Вольхина из «Зенита» в «Пари НН» — это очень хорошо
Александр Зотеев
Игорь Вольхин
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Оцениваем переход форварда.

25 января стало известно, что баскетбольный клуб «Пари НН» арендовал у «Зенита» форварда Игоря Вольхина до конца нынешнего сезона. В рамках этого чемпионата он принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 1,9 очка и совершая 1,1 подбора за шесть игровых минут. «Чемпионат» оценивает эту сделку.

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Игорь Вольхин пополнил состав петербургской команды в июле 2020 года. Форвард в составе сине-бело-голубых становился чемпионом России и Единой лиги ВТБ, обладателем Кубка России, двукратным обладателем Суперкубка Единой лиги ВТБ, четырёхкратным обладателем Кубка Кондрашина и Белова, а также доходил до четвертьфинала Евролиги. Однако в этом сезоне он потерял место в составе «Зенита» и даже три раза привлекался к выступлению в Суперлиге за «Зенит-2».

Но каким мы помним Игоря? Конкретно в «Зените» Вольхин всегда исполнял роль 3&D-игрока. Его никогда нельзя было назвать баскетболистом стартового состава, хотя в сезоне-2022/2023 он практически в 50% матчей выходил на паркет именно с первых минут. Однако в прошлом сезоне — пять выходов в старте, в нынешнем — ни одного. Безусловно, это связано с тем, что в межсезонье в команду добавились габаритные игроки — Дуэйн Бэйкон, Андрей Воронцевич. Да и Сергей Карасёв и Георгий Жбанов также никуда не делись и не просели по эффективности. Нужно было как-то выкручиваться из этой ситуации, ведь контракт Вольхина с «Зенитом» рассчитан до конца следующего сезона, и ни у кого не было желания мариновать его на скамейке.

Игорь Вольхин

Игорь Вольхин

Фото: БК «Пари НН»

Аренда в «Пари НН» — win-win сделка. Для «Зенита» это обусловлено тем, что их баскетболист получит игровую практику. Для «Пари НН» — экстренная замена Обри Доукинса, который покинул берега Волги в начале января. Помимо этого, Игорь сам заинтересован перезапустить карьеру после застоя в «Зените» и, возможно, «продать» себя другим командам на случай, если впоследствии не останется в петербургской команде.

Вольхин уже успел дебютировать за «Пари НН». Это произошло на следующий день после перехода — в матче с «Астаной». В этой игре Игорь отметился двумя очками, пятью подборами и очень эффектным блок-шотом. Форвард также совершил пять бросков из-за дуги, однако ни один не смог реализовать.

«Нам нужно быстро интегрировать нового игрока в нашу систему. Он вышел на площадку без командной тренировки, но Игорь помог нам, в первую очередь в защите. В нападении ему пока не хватает игрового ритма, однако мы надеемся, что вскоре он адаптируется и будет приносить команде больше пользы», — сказал после матча главный тренер «Пари НН» Сергей Козин.

У Вольхина ещё будет время на адаптацию, а у «Пари НН» — возможность побороться за прямое попадание в плей-офф. Игорь более чем способен стать одним из лучших двусторонних игроков в составе нижегородской команды. Но, как и сказал главный тренер «Пари НН», Вольхину нужно поймать игровой ритм.

Ещё больше мнений автора можно найти в его телеграм-канале — «Чёрным по Оранжевому».
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