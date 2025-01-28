Возвращение Шведа — это спасение для российского баскетбола

Сегодня вечером мы увидим Алексея Шведа. И нет, не где-нибудь в Китае, а у нас, на родной земле. В 20:00 по московскому времени «Зенит» примет МБА. Кажется, совсем недавно Алексей выступал за ЦСКА, но за полтора года многое изменилось — словно прошло несколько эпох. Так что увидеть его будет очень радостно.

Мы уже обсуждали переход Шведа в петербургский клуб с точки зрения его игрового потенциала. Признаемся честно, у нас остаются определённые сомнения. Однако у Алексея есть все шансы доказать обратное и заставить всех скептиков замолчать. Но сейчас хочется поговорить о другом — о значении возвращения звёздного российского баскетболиста в Единую лигу, в родной баскетбольный мир. И здесь уже думается исключительно о хорошем.

Для любого вида спорта, который стремится к увеличению своей аудитории, крайне важно привлекать внимание массового зрителя — того, кто не является ярым фанатом. Представьте себя на месте такого человека. Единая лига — это неизведанная для него территория. Чтобы начать увлекаться, чтобы испытать эмоции от просмотра, ему нужен хотя бы поверхностный контекст. Нужны те самые «крючки» — знакомые элементы, за которые можно зацепиться, чтобы затем углубляться и познавать спорт всё больше.

Тимофей Мозгов и Алексей Швед на ОИ-2012 Фото: Streeter Lecka/Getty Images

Алексей Швед — это имя, которое знакомо многим российским любителям спорта. С его возвращением он автоматически становится самым узнаваемым баскетболистом Единой лиги. Почему? Потому что Швед — часть той легендарной «бронзовой» сборной на Олимпиаде-2012, за успехами которой наблюдали миллионы людей. Для многих это были первые трансляции баскетбола, которые они видели. Имена той команды — Андрей Кириленко, Тимофей Мозгов, Виктор Хряпа, Сергей Моня и другие — прочно отпечатались в памяти огромного числа болельщиков.

В последние годы таких громких успехов у нашей сборной, к сожалению, не было. С 2022 года мы даже не имели возможности участвовать в международных соревнованиях. В 2010-х за баскетбольную аудиторию ещё боролась Евролига, и если ЦСКА выходил в «Финал четырёх», такие матчи привлекали огромное внимание. Но сегодня таких турниров и, соответственно, громких событий для массового зрителя попросту нет. Между тем растёт новое поколение отечественных баскетболистов, о которых широкая аудитория практически ничего не знает.

Дмитрий Узинский и Андрей Мартюк Фото: Единая лига ВТБ

Может ли это быть связано с уровнем игроков? Отчасти. Но главная причина в том, что у них не было возможности проявить себя на большой сцене. Взять, например, Андрея Мартюка. Любой внимательный зритель Единой лиги высоко ценит его мастерство и удовольствие от игры в этом сезоне. Однако его имя известно лишь ограниченному кругу болельщиков.

Да, в лиге ещё остались ветераны, которые выступали в те славные времена (хотя в моменте это так не воспринималось), но Швед однозначно выделяется среди всех по степени узнаваемости. Его дебют в «Зените», да и последующее выступление, без сомнений, привлечёт тех зрителей, которые когда-то забросили смотреть наш баскетбол, а теперь попробуют вернуться. Конечно, кто-то из них вскоре снова потеряет интерес, но часть наверняка останется. Благодаря Шведу они откроют для себя имена таких игроков, как Мартюк, Беленицкий, Лопатин и других, чья звезда зажглась в эпоху изоляции.

А затем, когда наша национальная команда снова вернётся на международную арену, именно эти молодые таланты составят её костяк. И хочется верить, что они смогут подарить нам эмоции, хотя бы наполовину схожие с теми, что мы переживали в 2012-м или 2007-м.