«Финал четырёх» Евролиги в Абу-Даби — как борщ в Париже. Ни вкуса, ни традиций, ни смысла

Евролига решила устроить «Финал четырёх» сезона-2024/2025 в Абу-Даби. Да, решение явно на грани, и фанаты европейского баскетбола уже зашептались: спорт всё больше становится игрушкой маркетинга и политического пиара. Давайте честно, перенести одно из ключевых баскетбольных событий в регион, который ни сном ни духом не связан с наследием турнира, — это не что иное, как сделка, где спорт уступил место звонким монетам.

Организаторы Евролиги вместе с партнёрами из IMG прикрываются благородными речами о глобализации и расширении аудитории. Но будем говорить начистоту: тут всё просто — правит бал король денег. Абу-Даби выкатил «сочный пакет», и этого хватило, чтобы забыть о многолетней европейской идентичности турнира. Культурные корни? История? Купюры правят. Да, надо отдать должное — с инфраструктурой у Абу-Даби всё в порядке. «Этихад-Арена» — ультрасовременная площадка на 18 тыс. зрителей, а местные власти готовы разложить красную ковровую дорожку и обеспечить всё на высшем уровне. Но вот главный вопрос: а что получает сам турнир, кроме внушительного пополнения банковского счёта?

Европейский баскетбол всегда держался на трёх китах: на традициях, локальной идентичности и неразрывной связи с болельщиками. «Финал четырёх» в Белграде, Витории или Берлине — это не просто матчи, это праздник, где местные фанаты ощущают себя частью элиты европейского баскетбола. А что в Абу-Даби? Там этой магии нет. Даже если трибуны и заполнят, то вряд ли настоящими фанатами — скорее случайными гостями или туристами, пришедшими ради галочки и красивого фото, а не ради духа игры.

Ещё один упрёк Евролиге — выбранный регион. Абу-Даби активно вкладывается в спорт, стремясь улучшить свой международный имидж, но баскетбольные традиции там практически отсутствуют. Ни клубов с серьёзной историей, ни игроков, способных стать частью европейского баскетбольного сообщества. Пусть в Дубае и прошёл юниорский турнир Adidas Next Generation, но этого явно недостаточно, чтобы считать регион достойным главного события клубного баскетбола.

Эти разговоры о «глобализации» и «расширении аудитории» — давно заезженная пластинка. Всё это уже проходили, когда футбол отправился на Ближний Восток или в Китай. В итоге — никакого реального интереса, только холодное отчуждение от болельщиков. Когда спорт превращают в элитное шоу, он лишается своей сути. Критики могут напомнить, что Абу-Даби давно привык принимать крупные спортивные события — от ревущих моторов Формулы-1 до блеска выставочных матчей НБА. Но НБА — это глобальная машина, созданная ради коммерции. Евролига же играет по другим правилам: её сила – в европейской самобытности и вечной схватке баскетбольных школ за право быть лучшими.

Проведение «Финала четырёх» в Абу-Даби — это ещё один шаг Евролиги прочь от своих истоков. Вместо того чтобы укреплять связь с родными для баскетбола Балканами, Турцией или Испанией, турнир отправляется туда, где игра — всего лишь строка в списке трат. Такие решения бьют по доверию к руководству Евролиги. Пока президент лиги Паулюс Мотеюнас рассуждает о «новых горизонтах», фанаты всё чаще видят за этим лишь жадность. Деньги важны, но превращать европейский баскетбол в очередной парад тщеславия — значит предать его суть.

Евролига играет с огнём, рискуя растерять свою душу. Гонка за деньгами — прямой билет к разочарованию фанатов. Если каждый щедрый чек будет важнее традиций и культуры, европейский баскетбол быстро превратится в пустую оболочку, где за блестящим фасадом не останется ничего настоящего. Турнир, который когда-то держался на своём наследии, всё больше превращается в товар, доступный тому, у кого толще кошелёк. Абу-Даби — это не шаг к глобализации, а знак того, что спорт окончательно сдался перед властью денег.