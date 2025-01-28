Легенда вернулась! Алексей Швед зажёг в первом матче за «Зенит»

Вот и пришло время дебюта Алексея Шведа за санкт-петербургский «Зенит»! 36-летний защитник является самым результативным игроком в истории Единой лиги ВТБ, а также первым по количеству передач и эффективности. Возвращение в наш чемпионат баскетболиста такого калибра — в любом случае подарок. Каким получился дебют Шведа во встрече с МБА-МАИ?

Матч начался с успешных действий Андрея Воронцевича. Один из самых опытных игроков в Единой лиге набрал четыре очка кряду, а затем Трент Фрейзер добавил ещё свои два. МБА-МАИ потребовалось пару минут, чтобы распечатать корзину соперника — Андрей Зубков отметился точным попаданием из-под кольца. Капитан «Зенита» Сергей Карасёв отправил в цель «трёшку», а Максим Барашков в ответ в следующей же атаке реализовал бросок издали.

Хозяева паркета лучше двигали мяч и посадили оппонента на фолы за половину четверти, но самым главным событием является выход на паркет Алексея Шведа. Баскетболист вернулся из чемпионата Китая и некоторое время готовился к своему дебюту за «Зенит». Самому результативному игроку в истории Единой лиги потребовалось не слишком много времени, чтобы набрать первые очки. Швед пульнул свою фирменную «трёху» и оказался точен. В итоге хозяева забрали четверть со счётом 23:14.

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«Зенит» оформил рывок 5:0 на старте второй десятиминутки. Василий Карасёв не мог оставить данный эпизод без внимания и вмешался, взяв тайм-аут. Это помогло МБА-МАИ, так как тут же команда набрала очки. В свою очередь, Швед пытался сыграть красиво, сделав навес на Алекса Пойтресса, но мяч не добрался до цели. В итоге после двух потерь Хавьер Паскуаль заменил Алексея. Винс Хантер и Трент Фрейзер как к себе домой проходили в «краску» соперника, успешно завершая свои попытки. Преимущество хозяев уже давно перевалило за 10 очков. Евгений Минченко и Барашков старались держать МБА-МАИ на плаву. «Зенит» не только великолепно атаковал, но и защищался. Только сверхусилия московской команды помогали ей набирать очки. Бэйкон вколотил эффектный слэм-данк, а Швед записал на свой счёт ещё одну «трёшку», отправив клубы на перерыв. 22:6 — в пользу сине-бело-голубых.

Как бы ни старались игроки гостей сократить преимущество, но «Зенит» с каждой минутой продолжал его наращивать. Разница на старте третьей четверти составила уже 30 очков, а основным катализатором этого стал Георгий Жбанов, который отрабатывал на максимум в защите, а также не только разгонял быстрые отрывы, в нужный момент отдавая передачи, но и сам набирал очки. Впрочем, на успешный рывок хозяев МБА-МАИ ответила удачными действиями Максима Личутина, Макара Коновалова и Зубкова. Гости впервые в матче повели в четверти — 9:7. Но после выхода Шведа на паркет ситуация изменилась. Алексей стал раздавать передачи-«конфетки» на каждого из партнёров. Например, Воронцевичу защитник ассистировал из-за спины: получилась красота! Впрочем, игровой отрезок вышел практически равным — 16:13 четверть за «Зенитом».

Алексей Швед и Даниил Касаткин Фото: Единая лига ВТБ

Заключительный отрезок открыла «трёшка» Ивана Белоусова, но Швед в следующей же атаке ответил на это своим дальним попаданием. МБА-МАИ во второй половине встречи действовала намного лучше, чем в первой. Команда прибавила на обеих сторонах паркета и оформила рывок 8:3. Прежде всего стало заметно, как подопечные Карасёва-старшего начали находить свободные позиции для бросков. Но действия Жбанова, Бэйкона и Фрейзера привели «Зенит» в чувство. Впрочем, шесть очков Евгения Минченко помогли МБА-МАИ забрать отрезок со счётом 17:12, но в итоге гости проиграли встречу — 50:73.

Минченко стал самым результативным игроком матча с 14 очками и семью подборами. В составе «Зенита» четыре игрока перешагнули рубеж 10 очков — Фрейзер, Карасёв, Бэйкон и Жбанов. Больше всего набрал Дуэйн — 13, добавив к этому четыре подбора, три передачи и три перехвата. Швед же в дебютной встрече за сине-бело-голубых проявил себя отлично. На его счету девять очков, три подбора и пять передач. «Зенит» сегодня действовал максимально командно и не сбивался на индивидуальные действия своих игроков — подопечные Паскуаля отлично двигали мяч. Во второй половине вёл игру команды Швед, который изрядно выводил на отличные позиции своих партнёров, но они, к сожалению, не попадали из убойных положений.

Начало для Шведа в новой команде положено! Он реализовал три «трёшки» из четырёх (75%) и был очень полезен в розыгрыше. Алексей находится в хороших кондициях, но явно есть ещё в чём прибавлять. Прежде всего – в понимании структуры игры своей команды. Если МБА-МАИ позволяла играть так, как хочется, то более именитые соперники будут действовать совсем иначе. Нужно как можно быстрее найти взаимопонимание, однако по первой встрече можно уверенно сказать, что Швед «Зениту» точно нужен. Ксавьеру Муну нашли неплохую замену, а сыграет она или нет — уже вопрос времени. Матч с ЦСКА покажет, как легендарный игрок Единой лиги готов ко встрече с действующим чемпионом и лидером этого сезона.