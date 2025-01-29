«Прошу бога, чтобы победила лучшая команда — УНИКС». Беседа с новым лидером казанцев

УНИКС накануне одержал уже 13-ю победу подряд. После не самого удачного старта команда Велимира Перасовича постепенно набирает обороты. Теперь казанцев всерьёз называют главными претендентами на чемпионство, по крайней мере прямо сейчас это самый «горячий» коллектив Единой лиги ВТБ. Важную роль в успехах УНИКСа образца сезона-2024/2025 играет Девон Акун-Пёрселл. На него повесили едва ли выполнимую задачу — заменить прежнего лидера главного баскетбольного клуба Татарстана Ненада Димитриевича.

Пусть с игровой точки зрения это совсем разные игроки, с точки зрения влияния на результат Акун-Пёрселл ожидания скорее оправдывает. В большом интервью «Чемпионату» североамериканский легионер УНИКСа рассказал о том, как сам видит свою роль в новой команде, чего ждёт от концовки сезона, объяснил, почему не поехал в команды из Евролиги при наличии предложений, а также ответил на вопрос о возможности перейти через год в клуб НБА.

Важно не сбавлять темп, не давать слабину, чтобы перенести настрой на важные матчи

Девон Акун-Пёрселл Фото: unics.ru

— УНИКС идёт с длительной победной серией, команду называют сильнейшей в лиге прямо сейчас. Как себя воспринимает сам коллектив?

— Мы все живём сейчас моментом, одним днём. Чувствуется, что команда на одной волне, у нас появилась отличная командная «химия» — отсюда и результаты. Работать ещё есть над чем, у нас в составе есть игроки, которые провели не так много времени вместе со всем коллективом, тем не менее на текущий момент командная химия мне нравится. Все понимают главную задачу — выиграть чемпионат. Все этого хотят и над этим работают. И сейчас мы работаем над командным взаимодействием, чтобы достичь результата.

— Какие матчи на этом отрезке были самыми сложными и упорными? С «Зенитом»?

— Думаю да, матчи с Питером были самыми сложными в этой победной серии. Игра с «Уралмашем» тоже была довольно сложной в первой половине, мы столкнулись с серьёзным сопротивлением. Но затем мы получили большое преимущество во второй: перевернули игру в свою пользу и довели до уверенной победы.

— Две подряд победы над «Зенитом» подарили коллективу уверенность в себе?

— Заранее понимаешь, что, если тебе предстоит встреча с «Зенитом», «Локо» или ЦСКА, это будет очень сложный и напряжённый матч. Мы получили важный опыт от этих побед, начали набирать победный ритм, разумеется, победы в таких играх особенно важны.

— Вас удивило, как трудно было играть с «Енисеем»?

— Я сам не выходил тогда на паркет, немного приболел, но честно скажу — не думал, что будет так тяжело. И всё же мы одержали победу. Это самое главное. Как по мне, когда играешь на выезде, не столь важно, как ты играешь, насколько красивый это был баскетбол. Главное — результат, главное — победа. Так что это был хороший матч для нас, мы смогли преодолеть сопротивление соперника и достичь результата.

— Последние несколько встреч вы играли против команд с нижней части турнирной таблицы. Как правильно выходить на такие игры?

— Полностью сохранять мотивацию в таких матчах действительно трудно, потому что возникает заранее чувство гарантии победы. Самое главное просто продолжать играть в свою игру, выполнять установку тренера. Не сбавлять темп и не давать себе слабину, чтобы потом перенести этот настрой уже на более важные матчи, например, с «Зенитом» или ЦСКА.

— То есть всё-таки определённые проблемы с мотивацией в играх с «Астаной» или «Самарой» были?

— Знаете, мы все понимаем, для чего выходим на паркет, что от нас требуется. Что бы ни случилось, мы должны выходить и делать свою работу как следует. Конечно же, мы и морально, и физически больше готовимся к матчам с лидерами чемпионата, с большими командами, в таких играх куда больше сосредоточенности. Но, в конце концов, в каждом матче хочется побеждать. Самое главное — слушать установки тренера, делать правильные баскетбольные вещи – и тогда будет результат. Мы не сбавляем темпа от игры к игре, наверное, поэтому нам и удаётся выдерживать такую победную серию, побеждаем уже больше 10 матчей подряд. Я уже даже сбился со счёта, сколько мы побеждаем.

— Насколько тяжело будет сохранить этот победный ритм до матчей плей-офф?

— Матчи плей-офф — это всегда тяжело. Это совсем другой баскетбол, другая игра. Совсем не похоже на регулярный сезон. В плей-офф вы должны сделать всё, чтобы победить. И соперник будет стараться сделать всё, что может и не может. По сути, нужно жизнь положить на карту, все правила, ограничения, всё выброшено в окно. Всё на результат. Выходит такая собачья драка, если хотите, война. Плей-офф — это война.

— В интервью перед сезоном вы говорили, что УНИКС — это команда-аутсайдер и вам интереснее играть в командах-аутсайдерах. Но сейчас многие эксперты говорят, что УНИКС — претендент на чемпионство, возможно, даже основной. Вы с ними согласны?

— А я не слушаю экспертов. Я думаю, что у нас хорошая команда, хороший состав, хороший тренерский состав. Мы способны побеждать, в конкретной встрече можем обыграть любую команду. Когда придёт время, мы будем готовы показывать результат, против кого играть — неважно.

— Кто ещё на данном отрезке убеждает вас своей игрой? ЦСКА?

— Я не знаю. К матчам плей-офф в лидеры может выйти кто угодно из четвёрки. И с кем бы мы ни играли в играх на вылет — мы будем готовы. Мне лично всё равно. ЦСКА, «Локо», «Зенит» — это неважно. Когда приходит время играть большие игры, мы играем со всей отдачей.

Что будет в следующем сезоне, пока не думал — нет чёткого плана

Велимир Перасович Фото: unics.ru

— Вы быстро нашли общий язык с Перасовичем?

— Не знаю, как на этот вопрос правильно ответить. Между мной и тренером нет никаких разногласий, я просто делаю свою работу. Понимаю его тренерский стиль, что требуется от меня на паркете. Изначально мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, как вместе работать, но сейчас я вижу и знаю, чего он хочет от меня увидеть. Тренер хочет направить мой талант, мои навыки в правильное русло, чтобы помочь нам добиться успеха. И этот процесс занял определённое время, а сейчас я уже понимаю, как именно я должен действовать во благо команды.

— На площадке Перасович очень эмоциональный. А в жизни, внутри коллектива?

— Иногда эмоционален, иногда – даже немного слишком. Но мы понимаем, что это страсть к своему делу, он живёт игрой, живёт баскетболом. И хочет побеждать.

— Насколько игровой стиль УНИКСа отличается от «Локомотива»?

— Я думаю, что на самом деле мы довольно похожи во многих аспектах. УНИКС и «Локо», возможно, две самые «большие» команды в лиге, в том плане, что самые атлетичные. Нам нравится играть в быстрые отрывы, резко переходить от обороны к защите. Так что между стилем игры этих двух команд много общего, больше, чем между другими командами.

— И всё-таки УНИКС делает большой упор на защиту, об игре в защите постоянно говорит и Перасович. «Локомотив» со стороны выглядит яркой атакующей командой, разве не так?

— Здесь вы правы, «Локо» больше ориентирован на атаку, у них экспрессивная игра. Но и в защите они действуют уверенно, Краснодар играет в рывки, они идут в быструю атаку после хорошей защиты. Кроме того, у них разные составы под разные игровые ситуации, серьёзная ротация, так что они могут играть иначе в зависимости от того, что необходимо. Поэтому я и сказал, что наши стили довольно похожи.

— Матчи с «Локомотивом» имели для вас особую принципиальность?

— В этих матчах для меня была особая мотивация, всё-таки «Локо» — это моя бывшая команда. Но кроме того, как и в любой другой игре, я просто хотел победить, а мы не смогли одержать победу. Будем надеяться, что получится взять реванш в следующий раз.

Антониус Кливленд и Девон Акун-Пёрселл Фото: lokobasket.com

— Приятно было встретить старых знакомых из Краснодара?

— Да, разумеется. Мы время от времени общаемся с некоторыми ребятами. Иногда я смотрю их матчи, если у меня свободное время. Особенно когда это большие игры, с «Зенитом» или ЦСКА, мне приятно видеть, что команда на хорошем уровне и показывает красивый баскетбол.

— Чувствуете себя одним из лидеров команды? Давит ответственность?

— Со временем я стал немного увереннее чувствовать себя в коллективе, стал более публичным и показываю лидерские качества на паркете. Так что, наверное, могу назвать себя лидером.

— Травма на старте сезона не помешала затем набрать форму?

— Нет, всё хорошо. Я в порядке.

— Слышал, что вами интересовались некоторые команды из Европы, но вы остались в России. По какой причине?

— Я уже знаком с лигой, местными командами, мне комфортно жить в России. Это ощущение привычного комфорта.

— Можете сравнить уровень Лиги ВТБ и Евролиги?

— Уровень баскетбола? Как по мне, в Лиге ВТБ есть команды, которые могут играть на уровне Евролиги, но, разумеется, не все.

— То есть сейчас вы не очень заинтересованы в том, чтобы показать себя на уровне Евролиги? Это не имеет для вас значения?

— Всё зависит от конкретной ситуации. Прошлым летом я принял такое решение, подумал, что УНИКС — отличный вариант для меня и моей карьеры. А что будет в следующем сезоне, я пока не думал, у меня нет чёткого плана. Это вопрос моей баскетбольной карьеры, что будет лучше для меня и её развития. Скажу так: двери открыты для любых возможностей.

— В том числе открыты двери для НБА?

— Конечно, почему бы и нет?

Не хочется, чтобы вся моя жизнь крутилась от и до вокруг баскетбола

Девон Акун-Пёрселл Фото: unics.ru

— Тони Тэйлор назвал вас лучшим другом. Больше всего в команде общаетесь именно с ним?

— Больше всего времени проводим с ним. У меня хорошие отношения со всеми в команде, но дело в том, что я знал Тони раньше, ещё до УНИКСа. И у нас с ним один агент. Так что мы общаемся время от времени уже шесть лет.

— Вам легко было влиться в команду? Как оцените атмосферу внутри коллектива?

— Проблем не было, меня легко приняли. Атмосфера в команде хорошая, мы здорово общаемся и понимаем друг друга. Все ладят, ребята хорошие, уважительные. Я рад играть вместе с ними.

— В бытовом плане уже полностью освоились в Казани?

— Всё супер, мне всё нравится здесь.

— Как вам город, уже есть любимые места? Где проводите время?

— Так я нигде не бываю. У меня два места в жизни — мой дом и «Баскет-Холл». Потренируюсь — и домой. Дома играю в видеоигры. Сейчас поговорю с вами и поеду домой, хочу играть пять часов подряд.

— Какая у вас любимая видеоигра?

— Call of Duty. Я играю онлайн.

— Играете против баскетболистов?

— Иногда я играю с друзьями, которые играют в баскетбол, но чаще всего это случайные люди со всего мира.

— А что насчёт NBA 2K? Не играете?

— Честно говоря, в последнее время — нет, не тянет. Мне не нравится эта игра последние пару сезонов, она стала другой.

— Сейчас это не лучший симулятор баскетбола?

— Тут вопрос ещё в другом, я хочу отдохнуть от баскетбола. Мне не хочется, чтобы моя жизнь крутилась от и до только вокруг баскетбола. Поэтому, когда я уеду с арены, я хочу забыть про баскетбол и заниматься другими делами в своей жизни.

— В России развивают фиджитал-баскетбол. На ваш взгляд, эта идея может получить развитие? У неё есть потенциал?

— Мне сложно сказать, для начала я хотел бы посмотреть на это всё вживую, возможно, сыграть самому, тогда у меня будет какое-то мнение. А пока что я не уверен.

Выхожу на улицу на одну минуту в день: иду до гаража, пара секунд — и я в «Баскет-Холле»

Девон Акун-Пёрселл Фото: unics.ru

— Вы попробовали татарскую кухню? От неё обычно все в восторге.

— Пока что не пробовал. А стоит? Надо будет поговорить с руководством, пусть меня угостят. Я с удовольствием попробую.

— Хорошо. Может, тогда успели выучить несколько татарских слов?

— У меня и русских слов в запасе пока мало, но я постараюсь выучить. Вот пообщались с вами, теперь я знаю, как будет по-татарски «привет» и «спасибо». «Салям» и «рахмат».

— Если говорить про русский, два года назад вы сказали, что знаете всего пять-шесть слов. Сейчас уже больше?

— Может быть, 10. Учу по пять слов за сезон.

— У вас есть корни из Тринидада и Тобаго. Можете рассказать об этом поподробнее?

— Мои бабушка с дедушкой и мой отец родились и выросли в этой стране, но я там даже никогда не был. Это страна на Карибах, в Вест-Индии, карибская культура. У них очень вкусная кухня, красивые люди. Люди говорят на английском, но со своим особенным акцентом.

— После тёплых Краснодара и Майами сложно в снежной Казани? Как раз сейчас мы общаемся с вами, когда на улице -20°C.

— Конечно, это грустно, но я практически не бываю на улице.

— Вы говорили, что готовились к зиме в Казани и купили уже специальную одежду. Не промахнулись с выбором?

— Всё в порядке. Я ношу спортивные штаны и большую куртку. Дело в том, что я выхожу на улицу на самом деле на одну минуту в день. Из квартиры я иду до гаража, еду до арены, дальше пара секунд — и я в «Баскет-Холле». По улице я не гуляю, один и тот же маршрут каждый день. Но меня устраивает, мне нравится Казань.

— У вас есть персональные цели на этот сезон?

— Разумеется, есть, но я не хотел бы их озвучивать. Не люблю рассказывать людям о своих целях, потому что, когда люди о них узнают, тогда, как правило, ничего и не получается. Поэтому я держу свои личные цели при себе.

— Окей, возможно, у вас есть свои особенные ритуалы перед игрой или во время матча?

— Я молюсь перед каждой игрой, чтобы уберечь себя, своих товарищей по команде и соперника от травм. И прошу бога, чтобы победила лучшая команда, а это УНИКС.

— В Казани баскетбольная арена стоит напротив храма. Это добрый знак?

— Это здорово. Я никогда там не был, но слышал, что где-то здесь есть церковь.