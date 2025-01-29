Конор Макгрегор лично следил за нашим баскетболистом! Егор Дёмин, конечно же, блеснул

Конор Макгрегор на студенческом баскетбольном матче NCAA? Да, это вполне реально. Легенда MMA и король провокаций внезапно появился на трибунах игры между университетом Бригама Янга (BYU), где выступает российский баскетболист Егор Дёмин, и университетом Бэйлора. Но быть просто зрителем — это точно не про Конора. Он подогрел фанатов до предела. И, похоже, Макгрегор сделает всё для того, чтобы не возвращаться в октагон.

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Но если отвлечься от харизмы Макгрегора и взглянуть на саму игру, то становится ясно: матч получился напряжённым и насыщенным. BYU, который до этого уже дважды проигрывал в овертайме в этом сезоне, наконец-то смог переломить ход событий в свою пользу. Игра была настолько плотной, что даже после 40 минут борьбы судьба матча оставалась неясной. В овертайме «Кугарз» смогли вырвать победу, завершив встречу со счётом 93:89. Это была их третья подряд победа в рамках конференции Big 12.

Макгрегор направился к фанатам BYU, где играет Егор Дёмин:

Одним из ключевых факторов успеха команды Кевина Янга стал прорыв Канона Кэтчингса. Молодой форвард наконец-то показал, на что способен. 23 очка, идеальная реализация бросков, четыре трёхочковых — его игра была безупречной. Кэтчингс, который до этого месяца был довольно тихим, выбрал идеальный момент для того, чтобы заявить о своём таланте. Без его вклада в атаке BYU вряд ли смог бы одержать победу.

Однако нельзя оставить без внимания и других героев этого матча. Егор Дёмин, продолжающий удивлять своим прогрессом, в очередной раз подтвердил значимость для команды. В решающие моменты игры он совершил несколько ключевых бросков, которые позволили «Кугарз» удержаться на плаву. Его хладнокровие и способность действовать под давлением становятся всё более очевидными с каждой новой встречей. Дёмин, за которым пристально следили 32 скаута из 15 клубов НБА, записал на свой счёт 15 очков (5 из 10 с игры, где 1 из 5 — трёхочковые; 4 из 5 — штрафные), шесть передач, два подбора и один перехват.

Видео можно посмотреть на канале Big 12 Conference в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Однако не всё в игре BYU было идеально. Защита на периметре оставляла желать лучшего. «Бэйлор» реализовал 13 трёхочковых из 28 попыток, что стало серьёзным вызовом для хозяев. Если BYU хотят укрепить свои позиции в турнирной таблице и претендовать на успех в «Мартовском безумии», им придётся серьёзно поработать над защитой от бросков из-за дуги. В противном случае такие команды, как «Бэйлор», будут использовать эту слабость в своих интересах.

Сегодняшний матч стал для Дёмина и его команды не просто победой, а настоящим заявлением: они умеют побеждать, когда нервы на пределе. Такой опыт бесценен, особенно сейчас, когда сезон входит в свою горячую стадию. А если учесть ещё и внезапный визит Конора Макгрегора, то эта игра в Юте точно останется в памяти надолго.