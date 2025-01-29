«Не тем местом думали». «Лейкерс» забыли комбинацию, а тренер кричал в сторону Леброна

«Лейкерс» начали шестиматчевое выездное турне уверенно, обыграв «Голден Стэйт» и «Шарлотт». Казалось, команда набрала хороший ритм и может пройти этот отрезок без поражений. Однако уже в третьем матче всё пошло не по плану. «Филадельфия», несмотря на кадровые потери, нанесла «Лос-Анджелесу» поражение 118:104, а игра команды Джей Джей Редика вызвала немало вопросов.

Тренер «Лейкерс» не стал искать оправданий. После матча он отметил, что физическая усталость, безусловно, повлияла на игроков, однако концентрация тоже сыграла свою роль: «Три игры за четыре дня, бэк-ту-бэк. Я понимаю, что команда устала, но мы весь матч не успевали за Макси. Мы явно не тем местом думали».

Макси стал главной проблемой для «озёрников», набрав 43 очка за 36 минут. Команда пыталась сдержать его разными защитниками, но ни один из них не справился. В обороне «Лос-Анджелес» выглядел медленным и неорганизованным, что только облегчило задачу лидеру «Сиксерс».

Леброн Джеймс также признал, что команда сыграла неудачно: «Мы просто не были ментально собраны. Сделали слишком много ошибок». Сам Джеймс снова выдал результативный матч — 31 очко, восемь подборов и девять передач. Но при этом он допустил восемь потерь — его худший показатель в сезоне. Редик объяснил это физическим истощением: «Некоторые из этих потерь связаны с усталостью».

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Помимо провалов в защите, у «Лейкерс» возникли проблемы с дисциплиной. Во второй четверти команда забыла комбинацию, что привело к крайне эмоциональной реакции тренера. Во время тайм-аута Редик вышел на площадку и, судя по всему, был особенно недоволен Джеймсом. Камеры зафиксировали, как он громко требует от Леброна правильно провести эпизод. Следующий матч с «Вашингтоном» — хорошая возможность для «Лейкерс» исправить ошибки. Однако если команда хочет бороться за высокие места, такие игры, как с «Филадельфией», должны стать для неё уроком.