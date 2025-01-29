Суперзвезда НБА нашёл лазейку, чтобы сбежать от алиментов? Суд не так прост, как кажется

Дела семейные давно стали неотъемлемой частью как минимум баскетбольной индустрии, и ситуация вокруг Энтони Эдвардса — очередное подтверждение. Пока «Миннесота» борется за статус контендера, её главная звезда вынуждена разбираться с судебными исками. По поводу отцовства. Экс-возлюбленная Эдвардса, Айеша Ховард, утверждает, что он является отцом её дочери, родившейся в октябре 2024 года. Сам игрок не спорит, но хочет, чтобы всё было оформлено официально. Проблема в другом — в каком суде будет рассматриваться дело.

Эдвардс подал иск в Джорджии, требуя подтверждения отцовства через ДНК-тест и определения размера алиментов. Ховард отреагировала незамедлительно, заявив, что тест уже проводился и подтвердил его статус отца. Однако её возмущение вызвал сам факт подачи иска в Джорджии. По мнению Айеши, дело должно рассматриваться в Калифорнии, где она проживает с августа 2023 года. Она называет действия Эдвардса «спекулятивными» и уверена, что он намеренно выбрал суд Джорджии, чтобы получить более выгодные условия по выплатам.

Законы о выплате алиментов в разных штатах США значительно отличаются, и выбор юрисдикции может повлиять на сумму, которую игрок будет обязан платить. Калифорния традиционно более жёстко регулирует финансовые обязательства родителей, в то время как Джорджия предлагает более мягкие условия. Неудивительно, что стороны не могут договориться.

Энтони Эдвардс, сезон-2024/2025 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Эдвардс утверждает, что у Ховард есть деловые связи с Джорджией, а ранее она уже судилась в этом штате, что делает его выбор юрисдикции обоснованным. В то же время Айеша настаивает, что она давно живёт в Калифорнии и именно там должен проходить процесс. Пока суд не принял окончательного решения, но, если иск будет переведён в Калифорнию, сумма выплат Эдвардса может значительно увеличиться.

Этот случай — не единичный. Аналогичные юридические споры возникали у множества звёзд НБА, включая Тристана Томпсона, который также пытался оспорить место рассмотрения дела, но безуспешно. Вокруг Эдвардса и без того немало семейных обязательств: у него уже есть дочь от Шеннон Джексон, а также возможный сын от другой женщины. В свою очередь, Айеша воспитывает сына от рэпера Lil Baby.

История с Энтони Эдвардсом — это хладнокровное напоминание, что личные конфликты легко превращаются в поле боя, где закон — лишь инструмент для самых изощрённых манёвров и удара в спину. А кто кому бьёт в спину — другой вопрос.