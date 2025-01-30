Когда память о Коби становится оружием. Это жалкая попытка испортить репутацию Леброна?

Дуайт Ховард снова привлёк к себе внимание, но, как это часто бывает в последние годы, не баскетбольными достижениями, а сомнительными историями. Его бывшая партнёрша Ройс Рид выступила с серьёзными обвинениями. В одном из подкастов она заявила, что Ховард пытался манипулировать их сыном Брейлоном, используя ложные истории о Леброне Джеймсе, чтобы испортить его отношение к кумиру.

Согласно словам Рид, в начале пандемии COVID-19 она вместе с сыном переехала в дом Ховарда по его же просьбе. Именно тогда, по её утверждениям, Дуайт начал рассказывать мальчику истории, которые могли бы подорвать его восхищение Леброном. Одной из таких историй стало заявление Ховарда о реакции Джеймса на трагическую гибель Коби Брайанта в январе 2020 года. Ховард якобы утверждал, что Леброн во время полёта с командой «Лейкерс» из Филадельфии, где он накануне обошёл Коби в списке лучших бомбардиров НБА, никак не проявил эмоций. Более того, по словам Дуайта, Джеймс выглядел холодным и безразличным на протяжении всего времени, пока остальные члены команды скорбели.

Рид рассказала, что её сын всегда восхищался Леброном, хотел быть похожим на него и даже мечтал о кроссовках с его именем. Именно поэтому слова Ховарда вызвали у неё недоумение. Она поделилась ситуацией со своим тогдашним парнем, который задал ей простой, но важный вопрос: зачем Ховард вообще рассказывает это и почему такие детали имеют значение? Рид пришла к выводу, что Дуайт мог использовать эти истории, чтобы повлиять на мнение их сына о Джеймсе. Это осознание стало для неё сигналом покинуть его дом.

Коби Брайант и Леброн Джеймс, Матч всех звёзд — 2012 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Сам Дуайт Ховард, находившийся в тот момент в составе «Лейкерс», ранее рассказывал о своих личных переживаниях в день гибели Коби. По его словам, новость о трагедии застала команду в самолёте, и он был настолько потрясён, что ушёл в туалет, чтобы выплакаться в одиночестве. Однако слова Рид о том, что Ховард делился с сыном противоположными историями, заставляют задуматься о его мотивах.

Реакция Леброна Джеймса на смерть Коби была публичной и глубоко эмоциональной. Через несколько дней после трагедии он опубликовал в социальных сетях проникновенный пост, в котором вспоминал их последний разговор и выражал боль от утраты. Леброн всегда подчёркивал, что Коби был для него не просто соперником, но и другом, наставником, человеком, который вдохновлял его на протяжении всей карьеры. Поэтому обвинения Ховарда, если они действительно имели место, кажутся особенно странными.

Стоит отметить, что подобные обвинения не впервые бросают тень на личность Дуайта Ховарда. Его карьера за пределами паркета не раз сопровождалась скандалами. Однако этот случай затрагивает не только его личную репутацию, но и вызывает вопросы о том, насколько этично использовать память о человеке, которого больше нет, для достижения своих целей. Особенно если речь идёт о воспитании ребёнка.

Сам Ховард пока не дал прямых комментариев по этому поводу. Единственная его реакция на всплывшие заявления — пост в социальных сетях, где он написал: «Много змей в этой игре, готовых на всё ради просмотров, когда у них нет денег». Что касается Леброна, его репутация остаётся неизменной. Для многих он продолжает быть примером как на площадке, так и за её пределами. Хотя некоторые заявления и действия могут вызывать вопросы.