Как лучшая команда НБА умудрилась проиграть матч, где претендент на MVP набрал аж 52 очка?

«Голден Стэйт» провёл один из самых ярких матчей сезона, взяв верх над лидером Западной конференции и всей лиги «Оклахомой». То, что сначала казалось очередным провалом для команды Стива Керра, превратилось в образец грамотных тактических корректировок и дисциплины.

Стартовая четверть стала показательным примером того, почему «Тандер» до этого вечера возглавляли турнирную таблицу. Команда Марка Дэйгнолта уверенно двигала мяч, находила открытые броски, а Шей Гилджес-Александер сразу задал высокий темп, набрав 21 очко уже в первые 12 минут. «Уорриорз» не успевали за движением соперника, а их атаки выглядели сумбурными. К моменту первой паузы хозяева проигрывали 14 очков, и мало что указывало на то, что они смогут что-то изменить — 20:34.

Однако с середины второй четверти ситуация начала меняться. «Голден Стэйт» улучшил защиту, стал более агрессивным в борьбе за подбор и начал находить баланс в атаке. Одним из ключевых факторов стало появление Кевона Луни, который привнёс энергию со скамейки. Его работа под кольцом и уверенные действия в нападении помогли сократить отставание, а к большому перерыву разница уже была в пределах досягаемости.

Третья четверть стала решающей. «Уорриорз» перестроили защиту, отрезав партнёров Гилджес-Александера от мяча, и предложили сопернику играть в условиях, когда единственным стабильным вариантом нападения оставался индивидуальный талант их лидера. «Тандер» продолжали давить за счёт его агрессивных проходов, но остальная часть команды провалилась. За всю вторую половину никто, кроме Гилджес-Александера, Айзеи Джо и Джейлена Уильямса, не сумел набрать больше шести очков. В то же время «Уорриорз» действовали более вариативно, а Эндрю Уиггинс провёл свой лучший матч за долгое время. Он уверенно атаковал кольцо, реализовав 10 из 17 бросков, и завершил встречу с 27 очками.

Стефен Карри и Шей Гилджес-Александер Фото: Lachlan Cunningham/Getty Images

Стефен Карри также сыграл важную роль, особенно во второй половине, когда его трёхочковые помогли удержать темп. Хотя в целом его броски не были стабильными (6 из 15 с игры), несколько ключевых попаданий в четвёртой четверти позволили хозяевам выйти вперёд. Также стоит отметить Гэри Пэйтона II, который не только набрал 15 очков, но и проделал важную работу в защите, ограничивая движение мяча у «Тандер».

Основная проблема «Оклахомы» в этом матче была очевидна — слишком большая зависимость от Гилджес-Александера. Он сделал всё возможное, набрав 52 очка с отличной реализацией (16 из 29 с игры, 18 из 21 с линии штрафных), однако ему не хватило поддержки. Джейлен Уильямс добавил 26 очков, но его эффективность оставляла желать лучшего (12 из 26). Айзея Джо (17 очков) был единственным игроком, кроме них, кто вышел за двузначную отметку. Остальная часть команды полностью выпала, и этот матч наглядно показал, что «Тандер» нужно срочно искать дополнительный источник нападения, если они хотят быть конкурентоспособными в плей-офф.

Разница в качестве атак тоже сыграла свою роль. «Голден Стэйт» реализовал 49,4% бросков с игры (40 из 81) и 13 трёхочковых из 38 (34,2%). «Оклахома» попала те же 40 бросков (40 из 99, 40,4%). Их процент реализации из-за дуги оказался крайне низким — всего 23,1% (9 из 39). Даже выигранный щит (50-42) и меньшее количество потерь (11 против 15) не помогли команде Дэйгнолта компенсировать слабую реализацию.

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Что касается борьбы за MVP, то этот матч ещё раз подчеркнул статус Гилджес-Александера как одного из главных претендентов на награду. Его игра держала команду на плаву, и без него эта встреча завершилась бы разгромом. Однако слабая поддержка со стороны партнёров ставит вопрос — сможет ли «Оклахома» сохранить лидерство на Западе? Если клуб не усилится перед дедлайном, его перспективы в плей-офф выглядят не так убедительно, как кажется по нынешнему балансу побед и поражений.

Для «Голден Стэйт» этот успех может стать важной отправной точкой. Его сезон проходит нестабильно, однако в этом матче «воины» показали, что способны побеждать даже топовые команды, если действуют организованно. Особенно важно, что на себя ответственность взяли игроки, которые бóльшую часть сезона не блистали. Если Уиггинс сможет сохранить эту форму, а Луни и Пэйтон продолжат вносить вклад, «Уорриорз» вполне способны забраться выше 10-го места. Итог – 116:109 в пользу хозяев. Победа, которая могла бы стать рядовой, но в итоге превратилась в показательную демонстрацию сильных и слабых сторон обеих команд.