В Единой лиге — исторический день! Рекорд, первая победа и глупости

Вчера, 29 января, в Единой лиге ВТБ прошли три матча: «Парма» принимала «Уралмаш», «Астана» встречалась с «Самарой», а «Пари Нижний Новгород» на выезде играл с «Локомотивом-Кубань». Во всех встречах были свои яркие моменты, которые однозначно заслуживают внимания.

«Парма» — «Уралмаш». Рекорд Евгения Пашутина!

Самсон Руженцев и Александр Захаров Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Начнём с матча «Парма» — «Уралмаш». Хозяева паркета уступали с разницей в 17 очков, но нашли в себе силы добраться до соперника. В основное время команды не сумели выявить победителя, в овертайме же клуб из Перми оказался сильнее — 88:84. Поддержка домашних трибун и великолепная игра Самсона Руженцева и Ройса Хэмма сделали своё дело. Россиянин набрал 22 очка и сделал шесть подборов, у американца — 18 очков и 13 подборов. «Уралмаш» выступал без своего лидера Джеремайи Мартина, который из-за травмы пропустит Матч звёзд Единой лиги ВТБ. К тому же команда из Екатеринбурга в этом сезоне не может одолеть «Парму», трижды уступив.

Но главным событием этого матча является то, что главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин стал самым побеждающим тренером в истории Единой лиги. Российский специалист выиграл свой 229-й матч в турнире, обойдя грека Димитриса Итудиса. Пашутин в своей продолжительной карьере возглавлял различные команды: ЦСКА, УНИКС, «Локомотив-Кубань», «Автодор» и с 2022 года «Парму». Тренер дважды выводил клуб из Перми в плей-офф и продолжает на каждодневной основе доказывать, что является одним из лучших специалистов чемпионата.

«Астана» — «Самара». Первая победа в сезоне клуба из Казахстана

Данила Походяев и Антон Карданахишвили Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

27 матчей кряду «Астана» не могла победить в Единой лиге. Клуб не лучшим образом начал сезон, и даже великолепная игра Маркелла Джонсона не помогала забрать хотя бы один матч. После принятия закона в Казахстане, в котором говорится, что любая спортивная команда, где выступают легионеры, должна искать дополнительные средства (спонсоров) на иностранцев. Иными словами, бюджетные деньги страны не должны покрывать зарплату легионеров. «Астана» сразу же потеряла своих лучших игроков и могла рассчитывать на победу лишь в редких случаях с соперниками из подвала турнирной таблицы.

И свершилось! «Астана» обыграла «Самару» со счётом 75:67. Клуб с берегов Волги полностью отказался от легионеров после того, как губернатор Вячеслав Федорищев заявил о намерении продвигать инициативу под названием «Чистый спорт». Позднее вскрылись долги «Самары» и возможная реорганизация, но это не меняет сути — в команде остались лишь российские баскетболисты. В «Астане» же есть несколько легионеров, на которых нашли деньги. Речь об Узодинме Утоми и Галине Смите. Однако главным героем встречи всё равно стал российский игрок — Григорий Мотовилов, на счету которого 23 очка, пять подборов и девять передач.

«Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород». Яркая битва в Краснодаре

Игроки БК «Пари Нижний Новгород» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Пари НН» не мог победить в Единой лиге с 21 декабря. Команда проиграла шесть матчей кряду, а серия прервалась 26 января в игре с «Астаной» (66:62). Казалось бы, не самая уверенная победа над одним из аутсайдеров чемпионата, а значит, рассчитывать на что-то во встрече с «Локо» мало шансов? Как же все ошибались… Нижегородцы с первых минут показали характер и на перерыв и вовсе ушли, ведя в счёте.

Матч проходил в равной борьбе, а счёт был равным 14 раз. Это говорит о том, что каждый из клубов боролся до последнего, чтобы забрать победу. В итоге дело свелось к напряжённой концовке, и своё слово сказали Евгений Бабурин, Илья Карпенков и Игорь Вольхин. С разницей в два очка «Пари НН» обыграл «Локо» — 88:86. Главный тренер краснодарцев Андрей Ведищев был явно недоволен происходившим на домашнем паркете.

Андрей Ведищев тренер и президент «Локомотива-Кубань» «Вы всё видели: ребята из Нижнего вышли против нас сражаться. Мы, к сожалению, сегодня вышли играть только в нападении, а защищаться и бороться на подборах не хотели. Когда настала пора принимать ключевые решения, делали глупости. В такие моменты нужно включать голову, а не совершать сложные броски наудачу. Получили очередной урок — проиграли в два очка команде, которую должны были обыгрывать. Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Опять мы не можем дома правильно настроиться. Будем думать, какие тут причины и что с этим делать».

Хочется отметить, что «Пари НН» выступал составом полностью из российских игроков. Команда отдала все силы и заслуженно победила очень сильного соперника, которого в этом сезоне ещё не обыгрывала. «Локо» же по ходу регулярки показал, что в самых важных матчах им практически нет равных по настрою, игре и умениям, а вот во встречах с клубами вне топ-4 Единой лиги бывают проблемы. Команда Ведищева трижды проиграла «Парме» и один раз — «Самаре». Необходимо делать выводы, потому что до плей-офф остаётся совсем мало времени.