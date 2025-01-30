Слабоумие и отвага! Чуть не подрался с Леброном, а теперь и вовсе слетел с катушек

Всем известно, что баскетбол — контактный вид спорта. Правда, порой борьба на паркете выходит за рамки разумного. Центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт уже давно имеет репутацию не самого адекватного игрока, а сегодняшняя выходка в матче с «Индианой Пэйсерс» и вовсе показала, что у молодого человека не все дома. Что происходило в этой встрече?

Начать стоит с прошлых инцидентов. Первый из них связан с Леброном Джеймсом: в 2021 году в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» Стюарт получил от Короля локтем по лицу. Умышленно сделал это форвард «озёрников» или нет — до сих пор остаётся загадкой. Но то, что было дальше, вызывает куда больше вопросов. Стюарт на эмоциях пытался добраться до Леброна, пролезая сквозь толпу сотрудников и игроков. Вроде ситуация успокоилась, и Айзея начал уходить с паркета, как он в одночасье избавился от тех, кто вёл его, и бегом направился к Королю. У многих не получалось удержать такую огромную махину, и лишь спустя некоторое время Айзею остановили.

В прошлом сезоне Стюарт снова повздорил с игроком НБА. На этот раз с Дрю Юбэнксом в подтрибунном помещении. Айзея вообще не должен был принимать участие в матче с «Финиксом», но поссорился с соперником, а затем разговоры перетекли в потасовку. В итоге баскетболист «Детройта» ударил Юбэнкса. Зачинщика увезли в полицию. Думаете, эти истории научили чему-то Стюарта?

Кажется, нет! Вторая четверть матча с «Индианой», идёт борьба за подбор, а Стюарт с огромной силой толкает Томаса Брайанта, который в итоге упал на паркет. Судья тут же остановил встречу, подбежав к зачинщику. Айзея, в свою очередь, развёл руки в стороны, всем видом показывая, что не понимает, чего такого он сделал. Рефери показал ему на выход и немного подтолкнул, чтобы игрок «Детройта» быстрее отошёл от Брайанта. Это не понравилось Стюарту, потому что он сразу же отмахнулся от официального лица НБА, однако затем спокойно отправился на скамейку.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Судья изучил видеоповтор и выписал центровому техническое замечание второй степени, что является моментальным удалением. Но как только рефери озвучил своё решение, Стюарт зачем-то стал показывать своими руками «пистолеты». Непонятно, кому предназначался данный жест: судьям или же Брайанту, однако это явно что-то, выходящее за рамки. И это ещё не всё. Айзея, покидая паркет, кричал что-то игрокам и зрителям, демонстративно показывая свою майку всем вокруг.

С нервами у игрока явно не всё порядке. Тем не менее главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф заявил, что его подопечного вывели из себя. «Я оставлю это без комментариев. Есть вещи, происходящие на баскетбольной площадке, с которыми вам приходится иметь дело. А есть определенные вещи, которые не имеют отношения к баскетболу. И когда это переходит черту, как произошло сегодня вечером, вы должны быть в состоянии постоять за себя. Сегодня вечером были сказаны вещи, которые вышли за пределы баскетбола и дошли до стычек! И если кто-то говорит вам что-то подобное, вы должны иметь полное право сделать то, что вам нужно, чтобы защитить себя».

Возможно, Брайант и правда сказал что-то в адрес Стюарта, мы этого не знаем. Но необходимо ли так реагировать? Хотя Зидан бы поспорил с этим тезисом! Всё зависит от контекста, допустим, если Томас начал оскорблять семью — одно дело, а если самого Айзею — то это довольно обыденное дело для НБА. Каждый желает вывести соперника из себя, в лучшей баскетбольной лиге должны быть готовы к подобным случаям. Стюарт снова показал себя невероятно вспыльчивым игроком, который мгновенно может стать неуправляемым и наломать дров.