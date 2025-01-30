Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Драки в НБА: Айзея Стюарт чуть не подрался с Леброном Джеймсом и Томасом Брайантом, Детройт Пистонс, Индиана Пэйсерс, баскетбол

Слабоумие и отвага! Чуть не подрался с Леброном, а теперь и вовсе слетел с катушек
Никита Бирюков
Айзея Стюарт слетел с катушек
Аудио-версия:
Комментарии
Когда баскетбол превращается в нечто непонятное…

Всем известно, что баскетбол — контактный вид спорта. Правда, порой борьба на паркете выходит за рамки разумного. Центровой «Детройт Пистонс» Айзея Стюарт уже давно имеет репутацию не самого адекватного игрока, а сегодняшняя выходка в матче с «Индианой Пэйсерс» и вовсе показала, что у молодого человека не все дома. Что происходило в этой встрече?

Начало конфликтов Стюарта:
«Никогда не видел ничего столь грязного». Реакция на действия Леброна во время матча НБА
Видео
«Никогда не видел ничего столь грязного». Реакция на действия Леброна во время матча НБА

Начать стоит с прошлых инцидентов. Первый из них связан с Леброном Джеймсом: в 2021 году в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» Стюарт получил от Короля локтем по лицу. Умышленно сделал это форвард «озёрников» или нет — до сих пор остаётся загадкой. Но то, что было дальше, вызывает куда больше вопросов. Стюарт на эмоциях пытался добраться до Леброна, пролезая сквозь толпу сотрудников и игроков. Вроде ситуация успокоилась, и Айзея начал уходить с паркета, как он в одночасье избавился от тех, кто вёл его, и бегом направился к Королю. У многих не получалось удержать такую огромную махину, и лишь спустя некоторое время Айзею остановили.

Ещё один случай:
Это НБА или MMA? Игрок «Детройта» распустил руки и оказался в полиции
Это НБА или MMA? Игрок «Детройта» распустил руки и оказался в полиции

В прошлом сезоне Стюарт снова повздорил с игроком НБА. На этот раз с Дрю Юбэнксом в подтрибунном помещении. Айзея вообще не должен был принимать участие в матче с «Финиксом», но поссорился с соперником, а затем разговоры перетекли в потасовку. В итоге баскетболист «Детройта» ударил Юбэнкса. Зачинщика увезли в полицию. Думаете, эти истории научили чему-то Стюарта?

Кажется, нет! Вторая четверть матча с «Индианой», идёт борьба за подбор, а Стюарт с огромной силой толкает Томаса Брайанта, который в итоге упал на паркет. Судья тут же остановил встречу, подбежав к зачинщику. Айзея, в свою очередь, развёл руки в стороны, всем видом показывая, что не понимает, чего такого он сделал. Рефери показал ему на выход и немного подтолкнул, чтобы игрок «Детройта» быстрее отошёл от Брайанта. Это не понравилось Стюарту, потому что он сразу же отмахнулся от официального лица НБА, однако затем спокойно отправился на скамейку.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Судья изучил видеоповтор и выписал центровому техническое замечание второй степени, что является моментальным удалением. Но как только рефери озвучил своё решение, Стюарт зачем-то стал показывать своими руками «пистолеты». Непонятно, кому предназначался данный жест: судьям или же Брайанту, однако это явно что-то, выходящее за рамки. И это ещё не всё. Айзея, покидая паркет, кричал что-то игрокам и зрителям, демонстративно показывая свою майку всем вокруг.

С нервами у игрока явно не всё порядке. Тем не менее главный тренер «Детройта» Джей Би Бикерстафф заявил, что его подопечного вывели из себя. «Я оставлю это без комментариев. Есть вещи, происходящие на баскетбольной площадке, с которыми вам приходится иметь дело. А есть определенные вещи, которые не имеют отношения к баскетболу. И когда это переходит черту, как произошло сегодня вечером, вы должны быть в состоянии постоять за себя. Сегодня вечером были сказаны вещи, которые вышли за пределы баскетбола и дошли до стычек! И если кто-то говорит вам что-то подобное, вы должны иметь полное право сделать то, что вам нужно, чтобы защитить себя».

Возможно, Брайант и правда сказал что-то в адрес Стюарта, мы этого не знаем. Но необходимо ли так реагировать? Хотя Зидан бы поспорил с этим тезисом! Всё зависит от контекста, допустим, если Томас начал оскорблять семью — одно дело, а если самого Айзею — то это довольно обыденное дело для НБА. Каждый желает вывести соперника из себя, в лучшей баскетбольной лиге должны быть готовы к подобным случаям. Стюарт снова показал себя невероятно вспыльчивым игроком, который мгновенно может стать неуправляемым и наломать дров.

НБА — регулярный чемпионат
30 января 2025, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
133 : 119
Детройт Пистонс
Детройт
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 37, Халибёртон - 30, Тёрнер - 24, Макконнелл - 14, Шиппард - 12, Брайант - 9, Уокер - 3, Деннис - 3, Топпин - 1, Матурин, Нембард, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Несмит
Детройт Пистонс: Каннингем - 32, Бисли - 20, Харрис - 19, Дюрен - 14, Томпсон - 10, Холланд - 6, Фонтеккио - 6, Сассер - 6, Хардуэй-младший - 3, Рид - 2, Стюарт - 1, Мур, Клинтман
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android