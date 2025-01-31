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Матч всех звёзд НБА — 2025: стали известны все участники звёздного уикенда, кого обделили, кто заслужил и не заслужил участвовать

Нет ни Дончича, ни Сабониса. В НБА объявили составы Матча звёзд — готовьтесь удивляться!
Артемий Берстенев
В НБА объявили составы Матча всех звёзд — 2025
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Одним хватает имени, другим приходится доказывать своё право.

Каждый год выбор участников Матча всех звёзд НБА становится поводом для обсуждений. И даже с расширенной обоймой неизбежно находятся те, чьё отсутствие вызывает недоумение. Сезон-2025 не стал исключением — например, в списке приглашённых нет Луки Дончича и Домантаса Сабониса. Их отсутствие, как и других достойных кандидатов, вновь поднимает вопросы о критериях отбора.

Матч звёзд НБА Подробнее

Лука Дончич, несмотря на свои шикарные 28,1 очка, 8,3 подбора и 7,8 передачи в среднем за матч, оказался заложником травмы икроножной мышцы и нового лимита в 65 игр для претендентов на индивидуальные награды. Однако до сих пор мало кто мог представить Матч звёзд без одного из самых зрелищных игроков лиги. В это же время Домантас Сабонис, взявший лучший сезон в своей карьере — 20,9 очка, 14,5 подбора, 6,6 передачи и почти 50% точности с дальняка, — тоже остался за бортом. Видимо, даже такие цифры тренеров не впечатлили.

На Востоке список обделённых звёзд выглядит внушительно: Трей Янг, Ламело Болл, Тайриз Халибёртон и Джарретт Аллен. Янг штампует передачи с рекордными для лиги 11,4 за матч, тащит «Атланту» на плаву, но, видимо, этого оказалось мало. Ламело, хоть и пропустил часть сезона из-за травмы, выдаёт 28,2 очка и 7,3 передачи — и на фоне унылого «Шарлотт» он казался очевидным выбором. Аллен, как всегда, стабилен и надёжен, но тренеры предпочли отдать дань уважения другим представителям «Кливленда» — Митчеллу, Гарланду и Мобли, оставив Джарретта в стороне.

Полный список участников Матча всех звёзд НБА — 2025:

ЗападВосток
Стефен Карри — стартДжейлен Брансон — старт
Шей Гилджес-Александер — стартДонован Митчелл — старт
Леброн Джеймс — стартКарл-Энтони Таунс — старт
Кевин Дюрант — стартЯннис Адетокунбо — старт
Никола Йокич — стартДжейсон Тейтум — старт
Джеймс ХарденДэмьен Лиллард
Энтони ЭдвардсДариус Гарлэнд
Виктор ВембаньямаЭван Мобли
Энтони ДэвисПаскаль Сиакам
Джарен Джексон-мл.Джейлен Браун
Джейлен УильямсКейд Каннингем
Алперен ШенгюнТайлер Хирроу

На Западе список обделённых выглядит не менее громко: помимо Дончича и Сабониса, в пролёте оказались ДеАарон Фокс, Джа Морант, Девин Букер и Кайри Ирвинг. Фокс, несмотря на свои 25,1 очка за матч и статус лидера «Сакраменто», остаётся без заслуженного признания. Букер, четырёхкратный участник Матча звёзд, пусть и не всегда стабилен в этом сезоне, всё ещё штампует 25,5 очка за игру, напоминая всем, что место в элите принадлежит ему по праву. Ирвинг продолжает выдавать магические перформансы, но травмы лишили его нужного количества матчей. А вот Моранта, похоже, просто решили оставить в стороне, несмотря на его привычку творить на паркете чудеса.

Особенно спорно может выглядеть выбор Джеймса Хардена. В «Клипперс» он сменил акцент, став больше командным игроком, чем охотником за личной статистикой. Да, статус и громкое имя могли обеспечить ему место, но, откровенно говоря, сезон у него далеко не топовый. Вполне можно было отдать эту позицию кому-то из тех, кого незаслуженно оставили за бортом. А как же Норман Пауэлл?

Каждый год эти споры разгораются с новой силой. Что важнее: личная статистика или успех команды? Почему одним достаточно громкого имени, а другим приходится раз за разом выбивать себе право на участие? Пока критерии остаются туманными, такие вопросы будут всплывать снова и снова. Ведь расклад сейчас такой: фанаты решают половину, а игроки и медиа скромно делят оставшиеся 50%.

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