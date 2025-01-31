Тень договорняков преследует НБА — ставки шепчут о грязных играх

Федеральные прокуроры США взялись за дело против защитника «Майами» Терри Розира, подозревая его в участии в сомнительных беттинговых махинациях. Как пишет The Wall Street Journal, под прицел попал матч от 24 марта 2023 года, когда Розир, ещё играя за «Шарлотт», внезапно покинул площадку в первом половине. Интересно, что в тот же день букмекеры зафиксировали аномальный всплеск ставок, связанных с его статистикой.

Пока что у Терри Розира чистая репутация — официальных обвинений ему не предъявлено, да и доказательства его участия в тёмных делах пока под вопросом. Но расследование кипит на фоне масштабной проверки договорных игр в баскетболе. В рамках этой зачистки уже поплатился бывший фовард «Торонто» Джонтей Портер, который сознался, что специально покидал матчи раньше времени, чтобы его подельники срывали куш на ставках на него.

Случай с Розиром привлёк внимание сразу после матча «Нью-Орлеан» — «Шарлотт». В тот день букмекерские конторы внезапно сняли его индивидуальные показатели с линии, а сам Терри отыграл меньше 10 минут, набрал всего пять очков и ушёл с площадки, сославшись на боли в стопе. Но вот что интересно: один из пользователей соцсетей ещё до стартового свистка заметил исчезновение ставок на Розира, а после игры намекнул, что его стремительный уход выглядит, мягко говоря, подозрительно. Другой и вовсе заявил, что заранее знал о «планах» игрока не доиграть матч.

Ситуация становится ещё интереснее, если вспомнить, что Джонтей Портер уже попался на почти идентичной схеме и даже признался в содеянном. В ходе разбирательства выяснилось, что он сознательно сокращал своё время на паркете, чтобы его дружки могли обогащаться на ставках. Вишенка на торте — переписка с его подельниками, где он откровенно обсуждал детали «выхода». В одном из сообщений Портер прямо заявлял: «Поиграю пару минут, потом скажу, что глаз снова беспокоит».

Теперь взгляды устремлены на возможную связь между историями Портера и Розира. Пока никаких доказательств сговора у защитника «Майами» не всплыло, но резкие скачки ставок и его внезапный уход с площадки выглядят, мягко говоря, подозрительно. Лига ещё в 2023 году провела внутреннюю проверку и заявила, что всё чисто, однако теперь дело вышло на федеральный уровень — а это уже совсем другой расклад.

Терри Розир в составе «Шарлотт», сезон-2023/2024 Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

НБА не впервые сталкивается с подобными историями, но за последний год их количество явно идёт в гору. Участие профи в мутных схемах с незаконными ставками — это удар по репутации всей лиги, и теперь каждое подозрение рассматривается под микроскопом. В марте 2023 года аналитическая компания U.S. Integrity, сотрудничающая с букмекерами и спортивными организациями, засекла подозрительные ставки на матч с участием Розира. Именно она первой забила тревогу и передала информацию в НБА, но тогда лига решила, что доказательств недостаточно. Теперь же вопрос снова на повестке и, похоже, с совсем другим настроем.

Пока неизвестно, выльется это расследование в новый громкий скандал или же подозрения в адрес Розира окажутся пустышкой. Однако на фоне ужесточения контроля за ставками и свежего шума вокруг Портера интерес к подобным историям в НБА только накаляется. Если же федералы всё-таки раскопают связь Розира с нелегальными ставками, последствия могут быть разрушительными — как для самого игрока, так и для имиджа всей лиги. Куда ещё хуже.