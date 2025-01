«Дети впервые увидели меня слабым». Легенде НБА пришлось удалить почти половину почки

Трёхкратный чемпион НБА, 13-кратный участник Матча всех звёзд, один из 75 лучших игроков в истории НБА, член Зала славы баскетбола, легенда «Майами Хит» и совладелец «Юты Джаз» — всё это о Дуэйне Уэйде. Он завершил карьеру в 2019 году, а в последнее время светился на публике лишь тогда, когда открывал статую в свою честь. К слову, получилась она, мягко говоря, не совсем похожей на баскетболиста. Но сегодня Уэйд пролил свет на очень личную историю в своей жизни, которая куда важнее какого-то куска камня.

В своём подкасте The Why with Dwyane Wade бывший баскетболист сделал шокирующее заявление о том, что творилось с ним в 2023 году. Началось всё с того, что сначала у Уэйда возникли проблемы с желудком и мочеиспусканием. Последовало полное обследование, которое выявило кисту или опухоль в правой почке. В декабре 2023-го Дуэйн согласился на операцию по удалению новообразования. По его словам, врачам пришлось, помимо опухоли, также удалить 40% его правой почки.

Всё произошло из-за того, что после ухода из НБА Уэйд не проходил регулярные медицинские осмотры. Провериться его натолкнули проблемы с желудком и мочеиспусканием, как говорилось выше, но у его отца был рак простаты, поэтому он очень сильно переживал за своё дальнейшее состояние. Дуэйн в подкасте заявил: «Слава богу, что я сделал операцию, потому что опухоль была злокачественной. Думаю, моя семья, отец, дети впервые увидели меня слабым. Этот момент, вероятно, был самым слабым моментом в моей жизни. Как мужчина ты никогда не хочешь, чтобы твоя семья видела тебя таким. Ты не хочешь, чтобы тебя считали слабым, и не хочешь, чтобы на тебя смотрели в эти моменты. Но мне пришлось».

Дуэйн Уэйд с семьёй Фото: Michael Reaves/Getty Images

В итоге Дуэйну очень сильно помогла семья, поддерживавшая его на протяжении всего этого времени. Такие истории учат нас своевременно обращаться к врачам за помощью и слушать свой организм. И, как сказал Уэйд, слава богу, что он обратился за помощью. Кто знает, что случилось бы с его почкой, допустим, через год, если бы он не прошёл обследование. Даже думать об этом не хочется… Легенда НБА говорит о слабости, но, кажется, в этом нет ничего такого. Все мы люди, каждому из нас уготована своя судьба с различными трудностями на пути. Пусть это будет самая трудная глава, которую пришлось перелистнуть иконе «Майами Хит».

Сейчас в клубе из Флориды творится непонятно что из-за конфликта Джимми Батлера с Пэтом Райли, но Уэйд на своём примере показывает, что необходимо двигаться дальше, несмотря ни на что. Трудно найти в себе силы показать себя слабым в определённый момент жизни. Тем не менее гораздо важнее пройти этот путь с высоко поднятой головой, с чем Дуэйн, однозначно, справился. Берегите своё здоровье!