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Лучшие молодые баскетболисты из России: рейтинг российских игроков на январь 2025 года, Единая лига ВТБ, NCAA и Евролига

Егор Дёмин — снова топ! Перестановки в рейтинге, новая звезда и монстр данков
Андрей Антсон
Рейтинг лучших молодых баскетболистов из России
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Первый обновлённый список лучших молодых баскетболистов России в 2025 году.

Январь пролетел стремительно, а это значит, что настало время для нашей традиционной рубрики — топа лучших молодых российских игроков на данный момент. Напомним, мы оцениваем не только баскетболистов Единой лиги ВТБ, но и всех наших ребят по всему миру. Несмотря на то что прошёл всего лишь месяц, в рейтинге немало изменений. Нам очень интересно ваше мнение, так что не забудьте поделиться им в комментариях. Поехали!

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Каждый месяц на «Чемпионате» при поддержке Единой лиги ВТБ будет выходить обновляемый рейтинг самых перспективных российских баскетболистов. По завершении регулярного сезона будет вручена награда «Лучший молодой игрок».
Ситуация за декабрь:
Дёмин уже не первый, а ещё новичок из Евролиги. Рейтинг лучших молодых игроков из России
Дёмин уже не первый, а ещё новичок из Евролиги. Рейтинг лучших молодых игроков из России

1-е место. Егор Дёмин (предыдущее место — 3-е)

Егор Дёмин

Егор Дёмин

Фото: Andrew Wevers/Getty Images

Егору понадобился всего месяц, чтобы вернуть себе первое место. Достаточно было восстановиться после травмы и вновь выйти на топовый уровень. Аналитик ESPN Том Крин назвал Дёмина безоговорочно лучшим среди всех студентов страны, особенно отметив его мастерство в плеймейкинге. Позиции россиянина в мок-драфтах немного снизились, но у него ещё есть несколько месяцев, чтобы вернуться в топ-5. Хотя если его выберут чуть ниже, это увеличит его шансы попасть в более сильную команду, так что мы не расстроимся в любом случае. Главное, чтобы клуб доверял нашему баскетболисту и дал ему возможность развиваться.

2-е место. Михаил Беленицкий (предыдущее место — 4-е)

Единая лига ВТБ

Единая лига ВТБ

Фото: Михаил Беленицкий

Михаил — один из самых стабильных игроков нашего топа, а это редкое качество для молодых баскетболистов. УНИКС провёл лучший месяц в сезоне и поднялся на второе место в чемпионате, а Беленицкий продолжает выходить в стартовом составе и играть важную роль в системе Велимира Перасовича. Особенно впечатляет его процент реализации трёхочковых в январе — 42,1%, что является отличным подспорьем для игрока его антропометрии. Казанцы порой испытывают трудности с дальними бросками, но россиянин стабильно приносит пользу в этом компоненте.

3-е место. Кирилл Елатонцев (предыдущее место — 1-е)

Кирилл Елатонцев

Кирилл Елатонцев

Фото: Единая лига ВТБ

Предыдущий лидер рейтинга немного сбавил обороты в январе (3,6 очка и 3,8 подбора), а на ведущие роли в «Локомотиве» снова вышел Андрей Мартюк, особенно ярко проявивший себя в матче с ЦСКА. Однако концовка той игры оказалась для него неудачной — Мартюк получил травму, и теперь Елатонцев будет получать гораздо больше игрового времени. Это отличный шанс вернуть себе лидерство в нашем топе уже в феврале.

4-е место. Антон Карданахишвили (предыдущее место — 2-е)

Антон Карданахишвили

Антон Карданахишвили

Фото: Единая лига ВТБ

После великолепного декабря Антон резко сбавил обороты, прежде всего в эффективности (21,7 в декабре против 10,8 в январе). Всего 25% точности трёхочковых и 33% с игры — заметное падение. «Самара» потерпела 11 поражений подряд, а после недавних заявлений будущее команды стало ещё туманнее. Кроме того, Карданахишвили пропустил две недели из-за травмы, что тоже сказалось на его игре. Остаётся надеяться, что он полностью восстановится и наберёт прежнюю форму.

5-е место. Кирилл Темиров (предыдущее место — 5-е)

Кирилл Темиров

Кирилл Темиров

Фото: Единая лига ВТБ

С 11 декабря Кирилл начал выходить в стартовом составе и сразу же оправдал доверие тренерского штаба. Январь лишь укрепил его позиции — теперь сложно представить основу «Локо» без Темирова. Особенно важно, что он полезен как в атаке, так и в обороне, что делает его незаменимым элементом команды. Кроме того, он доказал свою состоятельность в матчах против топовых соперников — 13 очков во встрече с «Зенитом», восемь очков в игре с ЦСКА. У Андрея Ведищева нет причин что-то менять, так что будет крайне интересно понаблюдать, как Кирилл проявит себя в плей-офф.

6-е место. Артём Антипов (предыдущее место — 8-е)

Артём Антипов в матче с «Локомотивом-Кубань»

Артём Антипов в матче с «Локомотивом-Кубань»

Фото: Единая лига ВТБ

После не самого удачного декабря Антипов выдал впечатляющий месяц в плане реализации бросков — 76,5% двухочковых и 42,9% трёхочковых. В среднем за январь он набирал 9,0 очка, что является четвёртым показателем в «Нижнем Новгороде». Несмотря на все сложности, Сергей Козин продолжает доверять Артёму, и тот стабильно выходит в стартовом составе, проводя на паркете минимум 22 минуты.

7-е место. Павел Савков (предыдущее место — 12-е)

Павел Савков

Павел Савков

Фото: Getty Images

Награда самому прогрессирующему игроку месяца безоговорочно достаётся Павлу! В декабре мы радовались его первым очкам в Евролиге, а теперь он уверенно проявляет себя и в чемпионате Испании. Восемь очков в матче с «Жироной», шесть — во встрече с «Баскет Коруньей». Пока он только ждёт своего следующего шанса в главном европейском турнире, однако с такой динамикой ждать придётся недолго. Его клуб отчаянно борется за зону плей-ин, и, возможно, именно новое молодое лицо поможет добиться этой цели.

8-е место. Егор Амосов (предыдущее место — 6-е)

Егор Амосов

Егор Амосов

Фото: Единая лига ВТБ

Егор, возможно, не удивил какими-то яркими прорывами в январе, но главное, что он закрепился в ротации «Самары» и нередко проводит на паркете до 25 минут. Особенно хорош он был в игре с «Локомотивом», где набрал 12 очков и сделал семь подборов. В матчах «Самары-2» его теперь не задействуют — в основной команде он стал слишком важной фигурой.

9-е место. Егор Рыжов (предыдущее место — 7-е)

Егор Рыжов

Егор Рыжов

Фото: Единая лига ВТБ

Закрепиться в составе «Зенита» молодым игрокам непросто, однако Егор, похоже, справляется с этой задачей, получая игровое время в каждой встрече. Его самое яркое выступление — в матче с «Самарой», в котором Рыжов набрал 15 очков. Петербуржцы вновь вышли на рынок и усиливают состав, но пока молодой центровой остаётся в ротации. Интересно, продолжит ли Хавьер Паскуаль доверять ему в матчах плей-офф?

10-е место. Паша Исмаилов (предыдущее место — 9-е)

Паша Исмаилов

Паша Исмаилов

Фото: Единая лига ВТБ

В прошлом месяце мы решили не менять позицию Исмаилова в рейтинге, несмотря на его травму. Сейчас же он опустился на одну строчку — исключительно из-за растущей конкуренции. Вины самого игрока в этом нет: он восстановился, вернулся в ротацию, стабильно получает не менее 10 минут на паркете и приносит команде пользу. Кажется, когда он наберёт оптимальную форму, нас может ждать приятный сюрприз.

11-е место. Сергей Зоткин (предыдущее место — н/д)

Сергей Зоткин

Сергей Зоткин

Фото: Единая лига ВТБ

Всегда приятно включать в топ новые имена. В этот раз своё место в рейтинге заслужил Сергей Зоткин, и дело не в формальной квоте, а в отличных выступлениях. В январе его роль в «Пари НН» заметно возросла: теперь он проводит на площадке не менее 20 минут. В реализации двухочковых Зоткин был хорош — 53,3%, а вот с дальними бросками пока не всё идеально — 20%. Но у нас нет сомнений, что россиянин сможет прибавить в этом компоненте.

12-е место. Лев Свинин (предыдущее место — 11-е)

Лев Свинин

Лев Свинин

Фото: Единая лига ВТБ

Лев немного сдал позиции — в матчах за основной состав его игровое время сократилось до нескольких минут. Поэтому Свинин продолжает активно выступать за молодёжную команду, чтобы сохранять игровой ритм. И как раз в одном из матчей молодёжной Единой лиги ВТБ он исполнил шикарный данк! Просто посмотрите на эту красоту. После такого 18-летний баскетболист решил принять участие в конкурсе слэм-данков на Матче всех звёзд, где сможет продемонстрировать свой талант всей стране!

Видео доступно в телеграм-канале «БК «ПАРМА». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

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Новости. Баскетбол
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