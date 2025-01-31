Егор Дёмин — снова топ! Перестановки в рейтинге, новая звезда и монстр данков

Январь пролетел стремительно, а это значит, что настало время для нашей традиционной рубрики — топа лучших молодых российских игроков на данный момент. Напомним, мы оцениваем не только баскетболистов Единой лиги ВТБ, но и всех наших ребят по всему миру. Несмотря на то что прошёл всего лишь месяц, в рейтинге немало изменений. Нам очень интересно ваше мнение, так что не забудьте поделиться им в комментариях. Поехали!

Каждый месяц на «Чемпионате» при поддержке Единой лиги ВТБ будет выходить обновляемый рейтинг самых перспективных российских баскетболистов. По завершении регулярного сезона будет вручена награда «Лучший молодой игрок».

1-е место. Егор Дёмин (предыдущее место — 3-е)

Егор Дёмин Фото: Andrew Wevers/Getty Images

Егору понадобился всего месяц, чтобы вернуть себе первое место. Достаточно было восстановиться после травмы и вновь выйти на топовый уровень. Аналитик ESPN Том Крин назвал Дёмина безоговорочно лучшим среди всех студентов страны, особенно отметив его мастерство в плеймейкинге. Позиции россиянина в мок-драфтах немного снизились, но у него ещё есть несколько месяцев, чтобы вернуться в топ-5. Хотя если его выберут чуть ниже, это увеличит его шансы попасть в более сильную команду, так что мы не расстроимся в любом случае. Главное, чтобы клуб доверял нашему баскетболисту и дал ему возможность развиваться.

2-е место. Михаил Беленицкий (предыдущее место — 4-е)

Единая лига ВТБ Фото: Михаил Беленицкий

Михаил — один из самых стабильных игроков нашего топа, а это редкое качество для молодых баскетболистов. УНИКС провёл лучший месяц в сезоне и поднялся на второе место в чемпионате, а Беленицкий продолжает выходить в стартовом составе и играть важную роль в системе Велимира Перасовича. Особенно впечатляет его процент реализации трёхочковых в январе — 42,1%, что является отличным подспорьем для игрока его антропометрии. Казанцы порой испытывают трудности с дальними бросками, но россиянин стабильно приносит пользу в этом компоненте.

3-е место. Кирилл Елатонцев (предыдущее место — 1-е)

Кирилл Елатонцев Фото: Единая лига ВТБ

Предыдущий лидер рейтинга немного сбавил обороты в январе (3,6 очка и 3,8 подбора), а на ведущие роли в «Локомотиве» снова вышел Андрей Мартюк, особенно ярко проявивший себя в матче с ЦСКА. Однако концовка той игры оказалась для него неудачной — Мартюк получил травму, и теперь Елатонцев будет получать гораздо больше игрового времени. Это отличный шанс вернуть себе лидерство в нашем топе уже в феврале.

4-е место. Антон Карданахишвили (предыдущее место — 2-е)

Антон Карданахишвили Фото: Единая лига ВТБ

После великолепного декабря Антон резко сбавил обороты, прежде всего в эффективности (21,7 в декабре против 10,8 в январе). Всего 25% точности трёхочковых и 33% с игры — заметное падение. «Самара» потерпела 11 поражений подряд, а после недавних заявлений будущее команды стало ещё туманнее. Кроме того, Карданахишвили пропустил две недели из-за травмы, что тоже сказалось на его игре. Остаётся надеяться, что он полностью восстановится и наберёт прежнюю форму.

5-е место. Кирилл Темиров (предыдущее место — 5-е)

Кирилл Темиров Фото: Единая лига ВТБ

С 11 декабря Кирилл начал выходить в стартовом составе и сразу же оправдал доверие тренерского штаба. Январь лишь укрепил его позиции — теперь сложно представить основу «Локо» без Темирова. Особенно важно, что он полезен как в атаке, так и в обороне, что делает его незаменимым элементом команды. Кроме того, он доказал свою состоятельность в матчах против топовых соперников — 13 очков во встрече с «Зенитом», восемь очков в игре с ЦСКА. У Андрея Ведищева нет причин что-то менять, так что будет крайне интересно понаблюдать, как Кирилл проявит себя в плей-офф.

6-е место. Артём Антипов (предыдущее место — 8-е)

Артём Антипов в матче с «Локомотивом-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

После не самого удачного декабря Антипов выдал впечатляющий месяц в плане реализации бросков — 76,5% двухочковых и 42,9% трёхочковых. В среднем за январь он набирал 9,0 очка, что является четвёртым показателем в «Нижнем Новгороде». Несмотря на все сложности, Сергей Козин продолжает доверять Артёму, и тот стабильно выходит в стартовом составе, проводя на паркете минимум 22 минуты.

7-е место. Павел Савков (предыдущее место — 12-е)

Павел Савков Фото: Getty Images

Награда самому прогрессирующему игроку месяца безоговорочно достаётся Павлу! В декабре мы радовались его первым очкам в Евролиге, а теперь он уверенно проявляет себя и в чемпионате Испании. Восемь очков в матче с «Жироной», шесть — во встрече с «Баскет Коруньей». Пока он только ждёт своего следующего шанса в главном европейском турнире, однако с такой динамикой ждать придётся недолго. Его клуб отчаянно борется за зону плей-ин, и, возможно, именно новое молодое лицо поможет добиться этой цели.

8-е место. Егор Амосов (предыдущее место — 6-е)

Егор Амосов Фото: Единая лига ВТБ

Егор, возможно, не удивил какими-то яркими прорывами в январе, но главное, что он закрепился в ротации «Самары» и нередко проводит на паркете до 25 минут. Особенно хорош он был в игре с «Локомотивом», где набрал 12 очков и сделал семь подборов. В матчах «Самары-2» его теперь не задействуют — в основной команде он стал слишком важной фигурой.

9-е место. Егор Рыжов (предыдущее место — 7-е)

Егор Рыжов Фото: Единая лига ВТБ

Закрепиться в составе «Зенита» молодым игрокам непросто, однако Егор, похоже, справляется с этой задачей, получая игровое время в каждой встрече. Его самое яркое выступление — в матче с «Самарой», в котором Рыжов набрал 15 очков. Петербуржцы вновь вышли на рынок и усиливают состав, но пока молодой центровой остаётся в ротации. Интересно, продолжит ли Хавьер Паскуаль доверять ему в матчах плей-офф?

10-е место. Паша Исмаилов (предыдущее место — 9-е)

Паша Исмаилов Фото: Единая лига ВТБ

В прошлом месяце мы решили не менять позицию Исмаилова в рейтинге, несмотря на его травму. Сейчас же он опустился на одну строчку — исключительно из-за растущей конкуренции. Вины самого игрока в этом нет: он восстановился, вернулся в ротацию, стабильно получает не менее 10 минут на паркете и приносит команде пользу. Кажется, когда он наберёт оптимальную форму, нас может ждать приятный сюрприз.

11-е место. Сергей Зоткин (предыдущее место — н/д)

Сергей Зоткин Фото: Единая лига ВТБ

Всегда приятно включать в топ новые имена. В этот раз своё место в рейтинге заслужил Сергей Зоткин, и дело не в формальной квоте, а в отличных выступлениях. В январе его роль в «Пари НН» заметно возросла: теперь он проводит на площадке не менее 20 минут. В реализации двухочковых Зоткин был хорош — 53,3%, а вот с дальними бросками пока не всё идеально — 20%. Но у нас нет сомнений, что россиянин сможет прибавить в этом компоненте.

12-е место. Лев Свинин (предыдущее место — 11-е)

Лев Свинин Фото: Единая лига ВТБ

Лев немного сдал позиции — в матчах за основной состав его игровое время сократилось до нескольких минут. Поэтому Свинин продолжает активно выступать за молодёжную команду, чтобы сохранять игровой ритм. И как раз в одном из матчей молодёжной Единой лиги ВТБ он исполнил шикарный данк! Просто посмотрите на эту красоту. После такого 18-летний баскетболист решил принять участие в конкурсе слэм-данков на Матче всех звёзд, где сможет продемонстрировать свой талант всей стране!

Видео доступно в телеграм-канале «БК «ПАРМА». Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.