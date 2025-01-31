Как «Манчестер Сити» и «ПСЖ» связаны с баскетболом? НБА готова стереть наследие Евролиги

Слухи об экспансии НБА в Европу ходили уже давно, а комиссионер североамериканской лиги Адам Сильвер хочет найти выгоду даже в мало-мальски прибыльном проекте. Появились более детальные подробности нового проекта в Старом Свете. Не обошлось без футбола и интересных подробностей!

По информации известного европейского баскетбольного издания BasketNews, новая лига под шефством НБА в Европе планирует запуститься в сезоне-2026/2027. Может, и позже, конечно, но пока примерная дата обозначена такая. Планы североамериканской лиги в первую очередь нацелены на финансово устойчивые европейские рынки, где экономическая мощь важнее, чем существующие фанатские базы. Речь о том, что «НБА-Европа» собирается делать ставку на такие страны, как Испания, Франция, Англия, Германия и Италия, а Сербия, Греция и Турция с их невероятной культурой болельщиков останутся вне проекта.

«Реал» Мадрид Фото: x.com/RMBaloncesto

НБА контактировала с мадридским «Реалом», стараясь сделать всё возможное, чтобы жемчужина европейского баскетбола стала главной командой в новой лиге. 11-кратный чемпион Евролиги не подписал 10-летний контракт с главной лигой, возможно, это было сделано как раз для того, чтобы иметь возможность перейти в чемпионат с куда более влиятельными владельцами и перспективами. Если бы клуб из Мадрида пошёл на этот шаг, то, вероятно, за ним потянулась бы и «Барселона».

Дошло дело до Франции. В этой стране НБА интересует АСВЕЛ, который принадлежит легенде НБА и члену Зала славы баскетбола Тони Паркеру. Знаменитый француз лично выразил заинтересованность к новой лиге, несмотря на то что является одним из акционеров Евролиги. Второй командой из этой страны должен стать столичный клуб. И это не «Париж», как вы могли бы подумать. Речь о «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ»), который стремится возродить баскетбольную команду. Сейчас владельцами организации являются представители фонда из Катара во главе с Нассером Аль-Хелаифи. Они не понаслышке знают, как вливание инвестиций может повлиять на спорт, так почему бы не возродить команду в Париже? Тем более футбольный «ПСЖ» давно сотрудничает с брендом Майкла Джордана, включая логотипы Jordan в свои комплекты формы и различные товары.

В Англии же НБА хочет создать новую команду в Манчестере. Источники предполагают, что «Манчестер Сити» может обзавестись баскетбольным подразделением. Суть в том, что как «ПСЖ», так и «горожане» поддерживаются инвесторами с Ближнего Востока. К тому же «Сити» очень тесно сотрудничает с представителями НБА. Например, главный тренер действующих чемпионов «Бостон Селтикс» Джо Маззулла проходил стажировку у последних триумфаторов АПЛ. Возможно, это станет неким мостиком между тем, чтобы «Манчестер Сити» создал баскетбольный клуб, который присоединится к проекту.

Джо Маззулла и Хосеп Гвардиола Фото: mancity.com

Германия — здесь НБА планирует оставить для страны два места в лиге. Одна из команд точно будет базироваться в Берлине, но «Альба» не является главным претендентом на включение в проект. Также ходят слухи об образовании нового клуба. Мюнхенская «Бавария» со своей недавно построенной новой ареной тоже является одним из потенциальных участников чемпионата. В Италии команду планируют связать с Миланом. Сейчас в городе есть клуб «Олимпия», но не факт, что он устроит НБА.

Вот такие слухи о новой лиге, во главе которой будет стоять НБА. В целом проект может изменить баскетбольный ландшафт в Европе в связи с огромными инвестициями. Если удастся выцепить из Евролиги гранд — «Реал» Мадрид, «Олимпиакос», «Панатинаикос» или «Фенербахче», то это не только осложнит жизнь руководству главного турнира в Старом Свете, но и заставит задуматься других участников чемпионата о целесообразности нахождения в лиге.

Евролига не стоит на месте и тоже смотрит в сторону прироста главного ресурса — денег. «Финал четырёх» сезона-2024/2025 состоится в Абу-Даби. Впервые в истории главное событие турнира пройдёт за пределами Европы. Раньше лига базировалась прежде всего на ценностях и своей истории, а теперь, видимо, в погоне за финансами решила отдать свою душу — всё то, за что зрители любили этот турнир. Деньги творят чудеса — это факт. А угроза экспансии НБА в Европу заставляет руководство идти на риск.

В то же время как можно делать лигу в Европе без клубов из Сербии, Греции и Турции? Это же просто курам на смех! Именно в этих странах сложнее всего играть гостевым командам, потому что болельщики с первой и до последней секунды отдают всё, что у них есть, лишь бы их любимчики выиграли. Здесь за своих будут стоять насмерть и никогда не дадут в обиду, но, кажется, НБА важнее всего лишь одно — деньги. Причём лига напрямую заявляет об этом. Возможно ли с таким посылом создать стоящий проект не на своей территории в условиях прямой конкуренции с Евролигой, которая долгое время занимается организацией баскетбольных турниров различного уровня?

Адам Сильвер уверен, что да. Евролиге за 25 лет не удалось увеличить привлекательность проекта в лице акционеров, в одно время прозрачность была под большим вопросом, и руководство конфликтовало с Международной федерацией баскетбола (ФИБА). Получается, чемпионат далёк от идеала и возможное появление НБА на горизонте может привести к созданию интересного продукта? Как всегда, здесь палка о двух концах. Североамериканская лига гонится за деньгами, что, в свою очередь, может плохо сказаться на нас с вами — зрителях, а может, и нет. Поживём — увидим!