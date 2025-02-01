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НБА, Сан-Антонио Спёрс — Милуоки Бакс, 144:118: Виктор Вембаньяма набрал 30 очков и 14 подборов, результат 1 февраля 2025

Вембаньяма против Янниса — дуэль титанов! Один доминирует, другой тонет в одиночестве
Артемий Берстенев
Вембаньяма против Янниса — дуэль титанов!
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Французский феномен сделал из соперника посмешище.

Когда Яннис Адетокунбо и Виктор Вембаньяма выходят друг против друга, матч автоматически становится событием. Один — уже проверенный временем чемпион, доминирующий за счёт мощи, скорости и неизменного давления на кольцо. Другой — перспективный гигант, который ломает шаблоны баскетбола своей подвижностью, дальним броском и чувством защиты. В этом противостоянии ожидалась относительно равная и напряжённая борьба, но реальность оказалась совсем другой. «Сан-Антонио» просто разобрал «Милуоки», оставив команду Эдриана Гриффина без шансов.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Начало встречи соответствовало прогнозам: Адетокунбо взял инициативу, агрессивно шёл в проходы и в одиночку тащил атаку гостей. «Бакс» загружали мяч своему лидеру, а тот, не обращая внимания на сопротивление, штамповал очки в привычном стиле. В какой-то момент казалось, что игра пойдёт по классическому сценарию — «Милуоки» будет давить, а «Сан-Антонио» просто не хватит опыта, чтобы выдержать натиск. Но стоило начаться третьей четверти, как всё перевернулось.

Главный герой этого переворота — француз Вембаньяма. В первой половине центровой не особо форсировал события, но после большого перерыва доминировал уже он. Если в первой половине Яннис обыгрывал своего визави в очных эпизодах, то во второй француза уже было не остановить. Он не просто набирал очки — он менял ход игры.

Что важно — Вембаньяма не тянул одеяло на себя, а играл в системе. «Спёрс» передвигали мяч с высокой скоростью, находили свободные броски и пользовались пассивной обороной соперника. В этой встрече у хозяев было 37 передач на 50 попаданий с игры — почти идеальный показатель командной работы. Особенно на фоне «Бакс», которые не знали, что делать в атаке, когда мяч не у Янниса. Лиллард снова провёл слабый матч: шесть попаданий из 17 попыток, нерешительность в ключевые моменты и нулевая защита. Да, он отдал семь передач, но, когда у разыгрывающего больше промахов, чем результативных действий, это не тот уровень, который должен быть у его команды.

Видео можно посмотреть на канале San Antonio Spurs в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Оборона «Милуоки» же выглядела просто катастрофически. Их постоянные проблемы с защитой периметра в очередной раз дали о себе знать — «Спёрс» реализовали 24 трёхочковых. Ни одного работающего плана против Вембаньямы тоже не нашлось, а когда Яннис уходил на скамейку, казалось, что на паркете вообще никто не защищается.

Разгром стал логичным итогом: 144:118 в пользу «Сан-Антонио». Вембаньяма закончил встречу с 30 очками, 14 подборами и шестью блоками, полностью переиграв своего звёздного соперника во второй половине. Адетокунбо набрал 35 очков и 14 подборов, но не получил никакой помощи от партнёров. «Бакс» проиграли борьбу на щитах, уступили в проценте бросков и снова показали, что без чёткого плана они — просто команда одного игрока. В «Милуоки» нужно серьёзно задуматься о защите.

НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
144 : 118
Милуоки Бакс
Милуоки
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 30, Джонсон - 24, Касл - 20, Барнс - 16, Пол - 12, Васселл - 12, Джонс - 9, Шампани - 6, Мамукелашвили - 5, Брэнэм - 3, Коллинс - 3, Сохан - 2, Уэсли - 2, Сиссоко, Бэсси
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Лиллард - 22, Миддлтон - 21, Принс - 13, Коннотон - 8, Джексон - 7, Лопес - 6, Трент-мл. - 2, Ливингстон - 2, Умуде - 2, Боучэмп, Роллинз, Грин, Райт
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Новости. Баскетбол
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