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Жуткие травмы в баскетболе: защитник Нью-Орлеана Деджонте Мюррей досрочно завершил сезон НБА из-за разрыв ахиллова сухожилия

Проклятий не существует? Один клуб НБА может поспорить
Артемий Берстенев
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Ключевые игроки вновь и вновь покидают состав «Нью-Орлеана».

Сезон «Нью-Орлеана» развивается по худшему сценарию. Команда, ещё год назад боровшаяся за плей-офф, теперь вынуждена справляться с чередой травм, которая не позволяет ей выйти на стабильный уровень. Сегодня клуб потерял ещё одного ключевого игрока — Деджонте Мюррея.

НБА — регулярный чемпионат
01 февраля 2025, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
116 : 118
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 40, Альварадо - 20, Макколлум - 17, Бостон - 10, Маткович - 7, Грин - 6, Мисси - 6, Мюррей - 4, Кэйн - 3, Робинсон-Эрл - 3, Тайс, Хоукинс
Бостон Селтикс: Браун - 28, Тейтум - 27, Порзингис - 16, Уайт - 16, Корнет - 11, Хозер - 9, Холидэй - 4, Хорфорд - 4, Притчард - 3, Петерсон, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета

В матче с «Бостоном» защитник получил серьёзную травму уже на восьмой минуте, неудачно приземлившись после борьбы за подбор. Позже ряд инсайдеров подтвердили худшие опасения: разрыв ахиллова сухожилия, сезон для него завершён. Это ещё один удар по составу, который и без того был далёк от оптимального.

Мюррей пришёл в «Пеликанс» прошлым летом из «Атланты», и руководство рассчитывало, что он добавит команде креативности и надёжности в задней линии. Однако с самого старта его преследовали проблемы: в первой же встрече он сломал кисть и пропустил несколько недель. В 30 матчах Деджонте набирал 17,5 очка, 7,4 передачи и 6,5 подбора в среднем за игру, но теперь команде придётся обходиться без него до конца сезона.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ситуация с кадрами у «Пеликанс» становится всё сложнее. Херберт Джонс выбыл на неопределённый срок с травмой плеча, Брэндон Ингрэм лечит голеностоп, а Зайон Уильямсон, пропустивший бóльшую часть сезона из-за проблем с мышцами задней поверхности бедра, не сыграл из-за болезни. Потери основного состава напрямую сказываются на результате: 12-37 и 14-е место на Западе.

На этом фоне перед руководством клуба встаёт вопрос: либо лезть из кожи вон, чтобы усилить состав к дедлайну, либо махнуть рукой на этот провальный сезон и начать строить планы на будущее. Но слухи говорят одно: «Пеликанс» не собираются сидеть сложа руки. Говорят, они нацелились на Джимми Батлера и, похоже, готовы положить на алтарь сделки Брэндона Ингрэма.

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