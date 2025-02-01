Почему ЦСКА — «Зенит» — самая яркая вывеска в нашем баскетболе?

С каждым годом противостояние московского ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» выходит на новый уровень. Если раньше у сине-бело-голубых практически не было шансов противостоять армейцам, то с приходом Хавьера Паскуаля и очень качественных игроков ситуация в корне изменилась. Теперь же клуб с берегов Невы отобрал у москвичей титул в 2022-м в яркой семиматчевой серии, а также в любом из регулярных чемпионатов представляет серьёзную угрозу.

В футболе противостояние Москвы и Санкт-Петербурга называют «битвой двух столиц», в баскетбол понемногу начинает перетекать данная формулировка, и связана она прежде всего с ЦСКА и «Зенитом». Клубы обладают самыми внушительными бюджетами в Единой лиге ВТБ. За сине-бело-голубыми стоит «Газпром» и различные его ответвления, а за армейцами — «Норильский никель», «Ростелеком» и «Аэрофлот». В общем, команды спонсируют невероятно внушительные корпорации, с которыми разве что РЖД может посоперничать в чемпионате.

Ещё одним аргументом за то, что ЦСКА — «Зенит» — самая яркая вывеска в нашем баскетболе, говорит то, что эти матчи собирают всегда наибольшее количество зрителей. Поклонники с восторгом воспринимают истории о противостоянии двух столиц и подобные захватывающие сюжеты. К тому же в последние пять лет в плей-офф Единой лиги клубы встречались между собой чаще, чем с кем-либо другим. Понемногу все привыкают к тому, что именно эти два клуба являются главными в нашем чемпионате. Каждый из них старается немного подколоть другой. Например, вот так ЦСКА подогрел интерес к предстоящей встрече, немного подколов соперника.

Что ЦСКА, что «Зенит» могут позволить себе практически любого игрока на рынке. А ещё в их пользу играет репутация. Армейцы — гранд не только нашего баскетбола, но и Евролиги. Красно-синие на протяжении многих лет являлись главным претендентом на победу в крупнейшем европейском турнире и до сих пор остаются акционером Евролиги, несмотря на отстранение российских клубов от участия в соревновании. «Зенит» же не может похвастаться настолько многолетней историей выступлений на международной арене, но с каждым годом укрепляется в статусе того, кто готов побороться с ЦСКА за престол в Единой лиге.

Конечно, есть ещё УНИКС, про чемпионов 2023 года никто не забыл. Ровным счётом, как и про «Локомотив-Кубань», который всё ещё идёт к своему первому в истории трофею в Единой лиге, но, кажется, «Зенит» и ЦСКА выделяются на их фоне в последнее время. На протяжении половины этого сезона именно эти команды бóльшую часть времени вели борьбу за первую строчку в турнирной таблице.

ЦСКА — «Зенит» Фото: Единая лига ВТБ

Состояние ЦСКА на данный момент намного лучше, чем у «Зенита». Армейцы в регулярке проиграли лишь четыре раза: дважды «Локомотиву-Кубань» и по разу – сине-бело-голубым и «Пари НН». Подопечные Андреаса Пистиолиса стабильнее на дистанции и не имеют кадровых проблем. В свою очередь, у клуба из Санкт-Петербурга выбыл до конца сезона главная звезда Ксавьер Мун, а также было объявлено о прекращении контракта с Омари Спеллменом. На помощь был вызван Алексей Швед, который уже дебютировал за «Зенит» во встрече с МБА-МАИ. Лучший бомбардир в истории Единой лиги сразу же показал свой класс, выдав шикарный матч. Спеллмена «Зенит» заменил Окаро Уайтом. Форвард известен всем любителям нашего чемпионата по выступлениям за УНИКС и «Локомотив-Кубань», правда, игрок ещё не прибыл в расположение команды.

Матч ЦСКА с «Зенитом» пройдёт завтра, 2 февраля, в 12:30 мск. Всё внимание, естественно, будет приковано к Шведу, который не только сыграет со своей бывшей командой в Единой лиге, но и в целом пройдёт первую серьёзную проверку после возвращения в Россию из чемпионата Китая. Обе команды на ходу, эмоции на пределе, каждому есть что доказывать и показывать — это ли не праздник для фанатов баскетбола?