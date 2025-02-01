«Готовься увидеть мою тёмную сторону». Коварный гений НБА довёл греческую суперзвезду

Матч между «Милуоки» и «Сан-Антонио» завершился разгромным поражением «Бакс», но разговоры после игры были не столько о счёте, сколько о стычке между Яннисом Адетокунбо и Крисом Полом. Четвёртая четверть уже не имела соревновательного значения — «Спёрс» уверенно вели с преимуществом в 20 очков, когда произошёл эпизод, который вывел из себя лидера «Милуоки».
С оставшимися 3:46 на часах Адетокунбо получил передачу от Торина Принса, развернулся и пошёл в проход, оказавшись между Джереми Соханом, Девином Васселлом и Крисом Полом. В этот момент он потерял равновесие и рухнул на паркет. Повторы показали, что Пол либо подтолкнул, либо поставил подножку греческому форварду, но судьи не усмотрели в этом ничего серьёзного, ограничившись обычным фолом.
Адетокунбо моментально отреагировал: сначала взглядом, потом — словами. Гэри Трент-младший помог ему подняться, но Яннис продолжал жестами и мимикой показывать своё недовольство. Вмешались другие игроки, в том числе Сохан и Крис Миддлтон, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. Однако на этом всё не закончилось. После финальной сирены Адетокунбо задержался на паркете, следя за Полом, а затем, когда тот уже собирался дать интервью, снова подошёл к нему.
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После игры Яннис попытался уйти от обсуждения эпизода, назвав его «обычной физической борьбой», но позже добавил: «Не знаю, споткнулся я или меня толкнули». Когда его спросили, зачем он ждал Пола после игры, ответ оказался более жёстким.
«Если ты решишь меня проверить, то готовься увидеть мою тёмную сторону. Я редко открываю рот просто так, стараюсь оставаться в рамках игры, но всему есть предел. Если я чувствую, что ты ставишь под угрозу мою жизнь, карьеру или здоровье — всё, стоп, брат. У меня семья, и я не позволю играть с этим. Помни: то, что сегодня вызывает у тебя смех, завтра может обернуться слезами».
Для Криса Пола такие эпизоды — привычное дело. Он один из самых опытных и хитрых игроков НБА, известный тем, что умеет доводить соперников до эмоций. Часто его действия находятся на грани фола, а иногда — и за ней. Достаточно вспомнить его карьеру, полную эпизодов, когда он раздражал оппонентов своей манерой игры. Вопрос в том, действительно ли этот контакт был умышленным. Повторы не дают однозначного ответа, но сам факт того, что Адетокунбо воспринял его как провокацию, говорит о многом. Если бы это был кто-то другой, Яннис, возможно, вообще не обратил бы внимания. Однако Пол — это особый случай.
Не стоит забывать и про историю их противостояний. В 2021 году они встретились в финале, где «Милуоки» обыграл «Финикс» Пола. Яннис тогда провёл одну из лучших серий в карьере, а Крис остался без чемпионского титула. Тот финал стал точкой кипения, и с тех пор любая новая встреча между ними несёт в себе подтекст. Контакт в этом матче был не самым жёстким в карьере Адетокунбо, но, возможно, стал последней каплей. Когда одно и то же происходит на протяжении нескольких лет, эмоции накапливаются. Пол просто продолжает делать то, что всегда делал, а Яннис дал понять, что его терпение заканчивается.