«Готовься увидеть мою тёмную сторону». Коварный гений НБА довёл греческую суперзвезду

Матч между «Милуоки» и «Сан-Антонио» завершился разгромным поражением «Бакс», но разговоры после игры были не столько о счёте, сколько о стычке между Яннисом Адетокунбо и Крисом Полом. Четвёртая четверть уже не имела соревновательного значения — «Спёрс» уверенно вели с преимуществом в 20 очков, когда произошёл эпизод, который вывел из себя лидера «Милуоки».

С оставшимися 3:46 на часах Адетокунбо получил передачу от Торина Принса, развернулся и пошёл в проход, оказавшись между Джереми Соханом, Девином Васселлом и Крисом Полом. В этот момент он потерял равновесие и рухнул на паркет. Повторы показали, что Пол либо подтолкнул, либо поставил подножку греческому форварду, но судьи не усмотрели в этом ничего серьёзного, ограничившись обычным фолом.

Адетокунбо моментально отреагировал: сначала взглядом, потом — словами. Гэри Трент-младший помог ему подняться, но Яннис продолжал жестами и мимикой показывать своё недовольство. Вмешались другие игроки, в том числе Сохан и Крис Миддлтон, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. Однако на этом всё не закончилось. После финальной сирены Адетокунбо задержался на паркете, следя за Полом, а затем, когда тот уже собирался дать интервью, снова подошёл к нему.

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После игры Яннис попытался уйти от обсуждения эпизода, назвав его «обычной физической борьбой», но позже добавил: «Не знаю, споткнулся я или меня толкнули». Когда его спросили, зачем он ждал Пола после игры, ответ оказался более жёстким.

Яннис Адетокунбо тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» «Если ты решишь меня проверить, то готовься увидеть мою тёмную сторону. Я редко открываю рот просто так, стараюсь оставаться в рамках игры, но всему есть предел. Если я чувствую, что ты ставишь под угрозу мою жизнь, карьеру или здоровье — всё, стоп, брат. У меня семья, и я не позволю играть с этим. Помни: то, что сегодня вызывает у тебя смех, завтра может обернуться слезами».

Для Криса Пола такие эпизоды — привычное дело. Он один из самых опытных и хитрых игроков НБА, известный тем, что умеет доводить соперников до эмоций. Часто его действия находятся на грани фола, а иногда — и за ней. Достаточно вспомнить его карьеру, полную эпизодов, когда он раздражал оппонентов своей манерой игры. Вопрос в том, действительно ли этот контакт был умышленным. Повторы не дают однозначного ответа, но сам факт того, что Адетокунбо воспринял его как провокацию, говорит о многом. Если бы это был кто-то другой, Яннис, возможно, вообще не обратил бы внимания. Однако Пол — это особый случай.

Не стоит забывать и про историю их противостояний. В 2021 году они встретились в финале, где «Милуоки» обыграл «Финикс» Пола. Яннис тогда провёл одну из лучших серий в карьере, а Крис остался без чемпионского титула. Тот финал стал точкой кипения, и с тех пор любая новая встреча между ними несёт в себе подтекст. Контакт в этом матче был не самым жёстким в карьере Адетокунбо, но, возможно, стал последней каплей. Когда одно и то же происходит на протяжении нескольких лет, эмоции накапливаются. Пол просто продолжает делать то, что всегда делал, а Яннис дал понять, что его терпение заканчивается.