ЦСКА — «Зенит» — игра, которую ждали все! Этот матч обязан быть в вашем расписании. LIVE
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Топовая вывеска в Единой лиге!
Сегодня, 2 февраля, будет сыграно три матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч ЦСКА — «Зенит», которая начнётся в 12:30 мск.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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Комментарии
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