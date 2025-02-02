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Начало прямой трансляции
13:00 Мск
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Единая лига ВТБ, ЦСКА — Зенит: смотреть онлайн-трансляцию матча, 1 февраля 2025 года, во сколько начало и стартовые составы

ЦСКА — «Зенит» — игра, которую ждали все! Этот матч обязан быть в вашем расписании. LIVE
Андрей Антсон Артемий Берстенев
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ЦСКА — «Зенит». LIVE!
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Топовая вывеска в Единой лиге!

Сегодня, 2 февраля, будет сыграно три матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч ЦСКА — «Зенит», которая начнётся в 12:30 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 февраля 2025, воскресенье. 12:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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