ЦСКА — «Зенит» — игра, которую ждали все! Этот матч обязан быть в вашем расписании. LIVE

Сегодня, 2 февраля, будет сыграно три матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч ЦСКА — «Зенит», которая начнётся в 12:30 мск.

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