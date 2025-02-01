«Локомотив-Кубань» повзрослел? К сожалению, мечты Ведищева пока не сбываются

Вряд ли «Локомотив-Кубань» после победы над ЦСКА хотел получить поражение во встрече с «Пари Нижний Новгород». Тем более в составе соперника не было ни одного легионера. Главный тренер краснодарцев Андрей Ведищев перед матчем с новым соперником – «Автодором» – заявил, что его подопечным нужно взрослеть. Получилось ли сделать правильные выводы и не терять концентрацию по ходу игры?

Как говорится, дома и стены помогают, поэтому «Локомотив-Кубань» первым открыл счёт в матче: отличился Александр Гудумак. Калеб Агада ответил своей «трёшкой», но печальной новостью оказалось повреждение Джамала Джонса, который покинул паркет. Хозяева сразу же полностью захватили инициативу во встрече, набрав 12 очков кряду. В этом отрезке великолепно себя проявил Патрик Миллер, когда защитник оказался точен из-за дуги, болельщики скандировали «MVP! MVP!» Всё из-за того, что защитник стал лучшим игроком Единой лиги в январе. Тайм-аут от Миленко Богичевича вернул в игру «Автодор». После него клуб хотя бы немного ожил и набрал несколько очков. Правда, затем Миллер и Антониус Кливленд снова взялись за дело, позволив «Локо» выиграть четверть со счётом 26:10.

В начале второго игрового отрезка результативность упала: «Локо» часто терял мяч, а «Автодор» просто не мог вскрыть оборону соперника. Команды обменивались результативными атаками, и никто на протяжении половины четверти не мог осуществить значимый рывок. Клуб из Саратова усилиями Керема Кантера и Чарльза Мэннинга вышел вперёд – 12:8, а Андрею Ведищеву пришлось брать паузу, чтобы внести коррективы в игру своей команды. У «Локо» включился Айзея Уэйли, тем не менее «Автодор» выглядел лучше соперника, немного сократив отставание – 16:14.

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Джонс появился на паркете, видимо, повреждение оказалось незначительным. Именно он взял на себя много бросков в начале третьей четверти – и не сплоховал. «Автодор» не растерял уверенность с прошлой десятиминутки и стремительно начал отыгрывать преимущество. Неспортивный фол получил Кливленд, а уже в следующем владении Брайант Кроуфорд получил аналогичное замечание. В свою очередь, саратовская команда качественнее действовала на паркете – 9:6. Миллер старался тащить на себе «Локо», однако гости включились на максимум. У них великолепно стал двигаться мяч, «большие» отлично работали на своём щите и ставили своевременные заслоны. Джонс, Агада и Кантер помогли «Автодору» серьёзно сократить отставание, выиграв четверть с результатом 29:22.

Кто бы мог подумать, что после настолько впечатляющего старта «Локо» так сильно забуксует. У команды вообще не летело из-за дуги, а «Автодор» с каждой последующей четвертью выглядел всё увереннее. Гости вцепились в матч зубами и оформили рывок 10:3, сравняв счёт – 65:65. Звёздам саратовского клуба стали помогать россияне: Егор Сычков и Александр Петенев оформили по «трёшке». В нужный момент кому необходимо брать игру на себя? Правильно, звёздам. Миллер набрал два очка в проходе, а потом ещё отправил в цель штрафной. Также в ключевой отрезок времени великолепно себя проявил Кирилл Елатонцев. Центровой взял несколько важнейших подборов в борьбе, набирал очки и в целом качественно действовал. «Локо» включился тогда, когда это нужно было больше всего. Хозяева забрали четверть – 18:17, поставив точку во встрече – 80:72.

MVP января Единой лиги Миллер стал самым результативным игроком матча, набрав 20 очков, шесть подборов и девять передач. Помимо этого, Патрик оказался самым эффективным среди всех баскетболистов (28 очков). В составе «Автодора» лучше остальных себя проявил Кантер – 14 очков, девять подборов и две передачи. Хоть Джонс и набрал больше него – 16 очков, но именно Керем приносил пользу и в атаке, и в защите. Очень неожиданным фактом стало то, что «Локо» бросил по кольцу меньше, чем «Автодор» – 60 против 64.

«Локо» во второй четверти проиграл щит, во многом из-за этого команда испытывала огромные проблемы в игровом отрезке. Видимо, команда посчитала, что после мегауспешной первой десятиминутки дело сделано. Также в определённые моменты клуб из Краснодара преследовала потеря концентрации. Ведищев качественно реагировал на действия в игре, но нападение команды часто давало сбои. Больше всего проблем «Локо» испытал на дуге. У игроков вообще не летело сегодня издали – они реализовали пять бросков из 24 (20,8%). Было очень много потерь – 16, что, может быть, позволительно во встрече с «Автодором», но более сильная команда точно накажет вас за такую халатность. Вряд ли такого взросления хотел Ведищев. Правда, время на исправление ошибок ещё есть, нужно не опускать голову и двигаться только вперёд.