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Владислав Голдин набрал 14 очков и шесть подборов в матче NCAA с Ратгерским университетом: результат встречи 2 февраля 2025 года

Команда россиянина остановила звезду драфта НБА. Голдин снова на высоте!
Артемий Берстенев
Команда россиянина остановила звезду драфта НБА
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Владислав в матче NCAA набрал 14 очков, а Эйс Бэйли и вовсе провалился.

Матч между Мичиганским университетом и Ратгерским университетом сложно назвать образцом красивого баскетбола, но в NCAA на этом этапе сезона результат всегда важнее стиля. Обе команды действовали с акцентом на защиту, что вылилось в жёсткую, напряжённую игру с низкой реализацией бросков. «Мичиган» совершил 17 потерь, но компенсировал это надёжной обороной и работой на подборе, что в итоге позволило удержать победу.

NCAA Подробнее
Владислав Голдин Подробнее

Одним из ключевых факторов успеха стал Владислав Голдин. Российский центровой уверенно провёл матч, набрав 14 очков и добавив несколько важных подборов в атаке. В концовке он дважды включился в ключевые эпизоды: сначала забил в ответ на точный бросок соперника, а затем принял участие в розыгрыше, который завершился эффектным данком Дэнни Вулфа. Голдин стабильно выполняет свою роль, используя габариты и грамотное движение под кольцом — чем не значимая фигура в системе «Мичигана»?

Главной задачей «Вулверинз» в этом матче было сдерживание Эйса Бэйли, одного из самых талантливых игроков конференции и потенциального топ-3 выбора на предстоящем драфте НБА. План сработал: Бэйли реализовал всего 3 из 15 бросков с игры, включая 0 из 7 из-за дуги. Каждый его приём мяча сопровождался двойной опекой, а защитники «Мичигана» старались вынудить его атаковать из неудобных позиций. Единственный по-настоящему яркий момент Бэйли выдал в концовке первой половины, когда прошёл через Голдина и Вулфа, завершив проход эффектным данком, но в целом его игра осталась далеко от привычного уровня.

При этом «Ратгерс» всё же сумел навязать борьбу. Команда сделала на 21 броскок больше, чем соперник, за счёт агрессивной игры на щите, но использовать это преимущество не смогла. Из 15 подборов на чужом щите хозяева выжали всего шесть очков второго шанса, а реализация с игры составила лишь 32,8%. В защите они также действовали неплохо, вынудив «Мичиган» часто ошибаться при розыгрыше мяча. Однако когда в концовке хозяева подобрались на расстояние одного точного попадания, «Вулверинз» вовремя нашли ключевые моменты, чтобы вернуть контроль над игрой.

Видео можно посмотреть на канале FOX Sports в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Самым результативным игроком матча стал Дэнни Вулф, оформивший дабл-дабл (16 очков, 14 подборов), причём 14 очков он набрал после перерыва. Его трёхочковый за 6:30 до конца стал переломным моментом, когда «Ратгерс» почти сравнялся в счёте. Ещё одним важным игроком концовки оказался Родди Гейл-младший, который помог удержать небольшое, но достаточное для победы преимущество.

В итоге «Мичиган» выиграл матч со счётом 66:63, укрепив позиции в конференции Big Ten. Команда избежала потенциально болезненного поражения и теперь готовится к встрече с «Орегоном». Голдин и Вулф продолжают уверенно вести команду вперёд, а защита «Вулверинз» вновь доказала свою эффективность против одного из главных талантов студенческого баскетбола.

Что известно про Эйса Бэйли?
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