Когда Леброн играет, история меняется. Король стал первым в НБА, кому удалось это

«Лейкерс» и «Нью-Йорк» выдали напряжённый и зрелищный матч на легендарной арене «Мэдисон Сквер Гарден». Команды шли ноздря в ноздрю почти всю встречу, но в решающие минуты гости включили холодный расчёт. Леброн Джеймс взял игру за горло и привёл «Лейкерс» к жёсткой и важной выездной победе.

С самого начала темп игры был высоким. «Лейкерс» быстро вышли вперёд благодаря активности Леброна и точным броскам Руи Хатимуры, который реализовал два открытых дальних броска и эффектно прошёл под кольцо. Однако «Никс» не позволили гостям уйти в отрыв. Джейлен Брансон и Прешес Ачиува ответили точными атаками, а несколько ошибок «Лейкерс» позволили хозяевам держаться рядом по счёту.

Во второй четверти команды продолжили обмениваться результативными атаками, но без серьёзного изменения сценария. «Лос-Анджелесу» удалось создать небольшой задел за счёт удачной игры Дориана Финни-Смита, который попал несколько трёхочковых подряд. В то же время у «Никс» возникли проблемы: их лидеры — Брансон и Карл-Энтони Таунс — не могли найти свой ритм. Тем не менее отставание хозяев оставалось минимальным.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ключевым эпизодом третьей четверти стала травма О Джи Ануноби. Он покинул площадку с повреждением стопы и больше не вернулся, что сузило ротацию «Никс» и усложнило им задачу в концовке. Однако команда Тома Тибодо продолжала сопротивляться. В какой-то момент «озёрники» увеличили отрыв до восьми очков, но тут же пропустили четырёхочковый от Майлза Макбрайда. Перед четвёртой четвертью разница в счёте составляла всего два очка, и исход игры оставался неопределённым — 91:89.

Заключительный отрезок стал решающим. Первым включился Макс Кристи, который реализовал дальний бросок. Затем Джексон Хэйс добавил два очка вторым темпом, а Хатимура забил с крюка, увеличив преимущество гостей. Леброн, который до этого провёл относительно спокойную третью четверть, в концовке взял игру на себя. Несколько мощных проходов, точный дальний бросок и стабильное управление темпом игры позволили «Лейкерс» создать комфортный отрыв.

Видео можно посмотреть на канале LakeShow Highlights в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К последним минутам «Никс» оказались в сложном положении. Финни-Смит реализовал ещё один трёхочковый, а после точного попадания Хатимуры хозяева окончательно потеряли шансы на камбэк. Том Тибодо заменил лидеров, фактически смирившись с поражением.

Итог — 128:112 в пользу «Лейкерс». Команда Джей Джей Редика показала уверенность в концовке, воспользовалась отсутствием Ануноби и завершила выездную серию на позитивной ноте. Леброн Джеймс снова переписал историю: второй трипл-дабл в возрасте 40 лет! Никто в лиге не вытворял такого раньше. 33 очка, 12 передач, 11 подборов — Король остаётся королём.