«Зенит» превратил московский паркет в свою крепость. Вышло беспощадно и идеально

Матч ЦСКА — «Зенит» обещал стать одним из ключевых противостояний регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, но интрига продержалась не так долго, как хотелось бы. Петербуржцы хладнокровно диктовали свои условия почти всю встречу и увезли победу из Москвы — 79:66. Армейцы пытались нагнать, однако растеряли слишком много шансов, чтобы перевернуть игру.

Начало встречи сразу расставило всё по местам: «Зенит» вышел на паркет заряженным как батарейка, и моментально захватил инициативу. Трент Фрейзер, проведший свой лучший матч в сезоне, с самого начала задавал темп, действовал агрессивно и не стеснялся брать броски. Уже к концу первой четверти у него было 13 очков, а у «Зенита» — уверенные 29:19. ЦСКА пытался включиться в борьбу, но выглядел слишком хаотично: защита трещала по швам на периметре, а дальние броски в атаке будто прокляли.

Вторая четверть лишь закрепила то, что стало ясно с самого начала. ЦСКА старался прорваться через «краску», но «Зенит» умело закрывал доступ к кольцу. Алексей щедро раздавал передачи, но сам никак не мог попасть с дистанции (4 из 13 из-за дуги за весь матч), а Тримбл, хоть и рвал и метал, не находил поддержки у партнёров. В это время «Зенит» хладнокровно держал дисциплину, варьируя темп игры и не давая хозяевам ни шанса на рывок. Разрыв увеличился до «+17», и только перед самым перерывом армейцам удалось немного подсократить отставание — 32:44.

Каспер Уэйр и Трент Фрейзер Фото: Единая лига ВТБ

Третий отрезок стал проблеском надежды для армейцев. Они ворвались в четверть с рывком 6:0, заставив Паскуаля мгновенно взять тайм-аут. Но ЦСКА уже почувствовал запах борьбы и был настроен цепляться. Воронцевич попытался охладить пыл москвичей парой точных бросков, вновь увеличив отрыв, однако хозяева не собирались сдавать позиции. Тримбл продолжал тащить нападение на своих плечах, а под занавес Швед напомнил о себе эффектным перехватом и молниеносным проходом на два очка. Разница сократилась до шести — 56:50.

Развязка наступила в первой половине четвёртой четверти. Армейцы выдали мощный рывок, сравняв счёт (56:56), но тут же провалились, пропустив убийственные 11:0. Петербуржцы включили железную защиту, заставляя соперника нервничать и лезть в авантюры. Жбанов зарядил важную «трёху», а Фрейзер хладнокровно наказал за ошибку, набрав лёгкие очки в быстром отрыве. В этот момент ЦСКА окончательно потерял нити игры. Москвичи пытались вернуться, но больше на камбэк их просто не хватило. «Зенит» уверенно закрыл концовку и увёз победу домой.

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Для «Зенита» эта игра стала экзаменом на прочность — и они его сдали блестяще. Паскуаль и компания весь сезон выделялись в атаке, однако критики поднимали вопросы о защите. На этот раз петербуржцы не просто остановили ЦСКА, но и сделали это на его территории, доказав, что готовы к битвам плей-офф. Фрейзер выдал фееричный перформанс, однако не был одиночным героем — Жбанов, Бэйкон и Пойтресс тоже внесли свою долю в триумф.

Ключевым игрокам ЦСКА явно не хватает смелости брать на себя инициативу. Швед всё ещё блуждает между ролями плеймейкера и снайпера, Тримбл тянет одеяло на себя, потому что иначе некому, а поддержка от партнёров приходит с опозданием или не приходит вовсе. Этот матч прозвучал как тревожный звонок для Пистиолиса: если армейцы планируют бороться за трофей, пора ускоряться с разбором полётов и устранением недочётов.