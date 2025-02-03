Вембаньяма теперь со звёздной подмогой! Сделка калибра Дончич-Дэвис, но без лишней шумихи

Обмен между «Сакраменто», «Сан-Антонио» и «Чикаго» стал одним из самых громких событий дедлайна. После обмена Лука Дончич — Энтони Дэвис, конечно же. Теперь ДеАарон Фокс мчит в «Спёрс», Зак Лавин примеряет корону «Кингз», а «Буллз» заполучают свежую кровь и возвращают свой золотой билет — пик первого раунда 2025 года. Эта рокировка сил на Западе устраивает настоящий переполох, оставляя за собой больше загадок, чем ответов.

Управляющие «Сакраменто» уже давно ломали голову над судьбой Фокса. Несмотря на его лидерский статус и блестящий прошлый сезон, угроза его ухода в 2026 году нависла тёмным облаком. Он, вероятно, нацелился на контракт мечты в $ 345 млн, что грозило подорвать бюджет клуба. В итоге «Кингз» решились на дерзкий ход — обменяли Фокса, уроженца Техаса, и взамен получили Лавина и три выбора первого раунда.

Последние два года Лавин стал источником постоянных пересудов, но его внушительный контракт стоимостью $ 215 млн за пять лет сильно усложнял любые обмены. Однако в «Сакраменто» решились на этот дерзкий шаг, рассчитывая, что Лавин добавит в атаку новые краски, особенно в связке с Домантасом Сабонисом. Тем не менее остаются сомнения: в «Чикаго» у него не всегда получалось сработаться с Демаром Дерозаном, а теперь им снова предстоит делить площадку. Плюс, Лавин не дотягивает до Фокса в плане универсальности и навыков плеймейкера.

Зак Лавин и ДеАарон Фокс, сезон-2020/2021 Фото: Stacy Revere/Getty Images

Для «Спёрс» это приобретение выглядит вполне логичным. Теперь в их рядах есть первоклассный разыгрывающий, способный снять часть нагрузки в атаке с плеч Виктора Вембаньямы. Фокс мастерски ведёт игру на высокой скорости, яростно прорывается под кольцо и стабильно набирает очки в быстром нападении. В этом сезоне его средний показатель — 25 очков и 6,1 передачи за игру, что делает его одним из топовых атакующих защитников. Загвоздка в том, как он впишется в систему временно отсутствующего Грега Поповича, где командная игра стоит выше личных подвигов. Вероятно, адаптируется.

«Чикаго» определённо взял курс на перезагрузку. Возврат пика 2025 года даёт команде возможность без лишней суеты закончить сезон и сконцентрироваться на драфте, не боясь утратить важный выбор. Новички — Кевин Хертер, Зак Коллинз и Тре Джонс — вряд ли задержатся надолго: их либо используют как временное подспорье, либо как разменную монету для будущих сделок.

Трейд явно на руку «Сан-Антонио», который заполучил игрока, способного ускорить прогресс Вембаньямы. «Сакраменто», в свою очередь, пошёл ва-банк с Лавином, хотя его способность вписаться в новый коллектив вызывает вопросы. «Чикаго», наконец, решился на перемены, хоть и не объявляет о полной перестройке. Как ни крути, этот обмен заметно перетрясёт расклад Западной конференции, но настоящую цену трансфера мы традиционно сможем осознать лишь со временем.