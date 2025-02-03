Эмоции от матча ЦСКА — «Зенит» улеглись. Но многие упустили из виду невероятный УНИКС!

Вчера, 2 февраля, прошёл матч недели в Единой лиге ВТБ между московским ЦСКА и питерским «Зенитом». Сине-бело-голубые во второй раз в сезоне одолели армейцев (79:66). Всё внимание было приковано к этой встрече, и мало кто заметил, что казанский УНИКС буднично обыграл «Пари Нижний Новгород» (87:67), возглавив турнирную таблицу чемпионата.

Стоит отметить, что у казанцев сыгран на один матч больше, чем у ЦСКА, который идёт на втором месте. Армейцы если победят в следующей встрече, то снова вернутся на вершину таблицы, но это не отменяет того, что УНИКС в последнее время играет великолепно. Велимир Перасович провёл колоссальную работу, благодаря которой его подопечные очень уверенно смотрятся и в обороне, и в атаке. Казанцы победили в 14 матчах кряду в Единой лиге, установив новый рекорд сезона. Ранее «Зениту» удалось выиграть 12 встреч подряд.

УНИКС в последний раз уступал 1 декабря. Получается, команда на протяжении двух месяцев не знает горечи поражений. На этом отрезке «зелёные» дважды обыграли «Зенит» и «Пари НН». Причём лишь матчи с сине-бело-голубыми и «Енисеем» получились близкими по счёту, в остальных казанцы побеждали очень уверенно. Подопечные Перасовича не только обрели стабильность, которой так не хватало в начале сезона, но и наконец-то сыгрались. По первым встречам регулярки не было видно рисунка, в защите команда частенько проваливалась.

«Пари НН» — УНИКС Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

Теперь же такого попросту нет. Казанцы отлично двигают мяч в позиционном нападении, бьются за каждый подбор, бегут в быстрые отрывы так, что многие могут позавидовать. Попробуйте остановить Маркоса Найта или Джейлена Рейнольдса в проходе. Девон Акун-Пёрселл после перехода из «Локомотива-Кубань» смотрелся не лучшим образом, но обрёл стабильность и стал чуть ли не главной звездой команды. Михаил Беленицкий является незаменимой частью обороны УНИКСа, Перасович использует россиянина в защите против любого игрока оппонента с первой по четвёртую позицию. Андрей Лопатин великолепно растягивает площадку, угрожая своей «трёшкой», своевременными заслонами и «катами».

Если говорить о защите, то нельзя не сказать об Исмаэле Бако, который является лидером Единой лиги по блок-шотам среди тех, кто провёл как минимум 10 матчей в чемпионате. Бельгиец оформляет в среднем по 1,4 блок-шота за игру. Мало у кого появляется желание лезть под кольцо, когда центровой настолько уверенно действует в «краске». Бако не только хорош при блокировке соперников, но и в целом за счёт своего интеллекта качественно страхует и обороняется.

Велимир Перасович Фото: Пресс-служба Единой Лиги ВТБ

За розыгрыш отвечает Тони Тэйлор. Американца как-то многие недооценивают, однако он находится на восьмом месте в этом сезоне по передачам (4,6 в среднем за встречу). Тэйлор не лучшим образом бросает из-за дуги, но компенсирует недостаток «трёшек» своими молниеносными проходами. В отсутствие Тони на паркете руководит игрой команды капитан Дмитрий Кулагин или Найт. Для последнего этот сезон является, можно сказать, прорывным. У Маркоса в 27 матчах чемпионата в среднем 16,4 очка, 4,1 подбора и 3,9 передачи. Лишь в дебютной регулярке в России, когда он играл за «Самару», показатели были выше — 16,9 очка, 4,9 подбора и 4,5 передачи. Правда, тогда на паркете американец проводил гораздо больше времени — 32 минуты против 25 в этом сезоне.

Перасович же невероятно страстный тренер, который отдаёт все эмоции, что у него есть. Это не говоря уже о колоссальном опыте хорватского специалиста. Велимир обладает чемпионским характером! В 2023 году он показал, что может помочь команде из Казани выиграть трофей. Кажется, в составе сейчас нет игрока такого уровня, как Ненад Димитриевич. И УНИКС в этом сезоне берёт не индивидуальностью, а командными действиями. Каждый вносит свой вклад в общий успех, и пока это великолепно работает. Удастся ли казанцам закрепиться на вершине таблицы? До Матча звёзд Единой лиги ВТБ клубу предстоит встреча с «Зенитом», а сразу после небольшого перерыва — игра с ЦСКА. В этих противостояниях и станет понятно, готовы ли «зелёные» обосноваться на первом месте в регулярке.