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Кто стал лучшим игроком баскетбольного клуба Пари НН в январе в Единой лиге

Пятёрка лучших нижегородцев. Выбираем «ЧемпMVP» в составе «Пари НН» за январь
Александр Зотеев
Выбираем «ЧемпMVP» в составе «Пари НН» за январь
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Читатели решают судьбу совместной награды «Чемпионата» и клуба Единой лиги из Нижнего Новгорода.

В рамках нынешнего сезона Единой лиги ВТБ читатели «Чемпионата» и болельщики баскетбольного клуба «Пари НН» выбирают лучшего игрока месяца в составе нижегородской команды. Весной пройдёт голосование за награду лучшему игроку всего сезона, которая называется «ЧемпMVP». Мы отобрали пятерых баскетболистов, которые стали претендентами на неё по итогам января. Обладателем награды в декабре стал российский центровой Александр Чадов.

В январе нижегородцы провели семь матчей — с МБА-МАИ, «Енисеем», «Зенитом», «Уралмашем», «Астаной», «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. Подопечные Сергея Козина одержали на этом отрезке две победы и сохранили за собой шестое место в турнирной таблице Единой лиги.

«Чемпионат» предлагает определить лучшего игрока в составе нижегородского клуба за минувший месяц. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Лучший баскетболист в «Пари НН» по итогам января сезона-2024/2025 Единой лиги
Фото: Пресс-служба «Пари НН»
1 место

Зак Наталл

4 матча, 24,0 очка, 4,3 подбора, 1,5 передачи, 1,8 перехвата, 20,3 ЭФФ

Американский защитник стал «ЧемпMVP» по итогам первого игрового месяца этого сезона и не намерен останавливаться на достигнутом. Каждый последующий месяц он также попадал в топ-5 претендентов на награду. В январе стал лучшим игроком «Пари НН» по эффективности. Буквально в течение недели он сначала отгрузил 26 очков «Енисею», а затем 30 — «Уралмашу». После этого Зак заслуженно был вызван на Матч всех звёзд Единой лиги. Он заменит разыгрывающего «Зенита» Ксэвьера Муна в команде «Гости».

Фото: Пресс-служба «Пари НН»
2 место

Александр Хоменко

6 матчей, 10,5 очка, 4,8 подбора, 5,8 передачи, 15,3 ЭФФ

В декабре Александр стал лучшим игроком «Пари НН» по эффективности, в январе — вторым. Хоменко, который проводит первый сезон в нижегородской команде, полноценно обрёл себя и является неотъемлемой частью состава. Отдельно стоит выделить триумфальный для «НН» матч с «Локомотивом», в котором Хоменко практически оформил трипл-дабл — 15 очков, восемь подборов, семь передач.

Фото: Пресс-служба «Пари НН»
3 место

Александр Чадов

6 матчей, 7,5 очка, 3,7 подбора, 1,0 перехвата, 9,3 ЭФФ

Александр Чадов два месяца подряд забирал награду «ЧемпMVP» и сейчас может оформить своеобразный три-пит. Однако в январе он стал игроком с наименьшим показателем эффективности среди других баскетболистов пятёрки. У него получились относительно неплохие матчи с «Уралмашем» и «Локо», но были и очень провальные — с «Енисеем» (два очка за почти 19 минут) и «Астаной» (три очка за почти 28 минут).

Фото: Пресс-служба «Пари НН»
4 место

Неманья Джуришич

5 матчей, 11,8 очка, 4,6 подбора, 3,2 передачи, 1,0 перехвата, 11,6 ЭФФ

Черногорец в третий раз за этот сезон попадает в топ-5 кандидатов на награду «ЧемпMVP» месяца. Лучшая его игра в январе пришлась на встречу с «Астаной» — 23 очка, семь подборов, четыре передачи, три перехвата, один блок-шот и 27 баллов эффективности.

Фото: Пресс-служба «Пари НН»
5 место

Артём Антипов

6 матчей, 9,0 очка, 4,2 подбора, 9,8 ЭФФ

20-летний баскетболист второй месяц подряд претендует на то, чтобы быть признанным лучшим игроком «Пари НН». Артём достаточно органично влился в состав команды Единой лиги и достойно себя проявляет. От него в январе было очень много хороших матчей. И против «Енисея» (13 очков и четыре подбора), и против «Уралмаша» (10 очков и шесть подборов), и против «Локо» (девять очков и семь подборов).

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