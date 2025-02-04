Пятёрка лучших нижегородцев. Выбираем «ЧемпMVP» в составе «Пари НН» за январь

В рамках нынешнего сезона Единой лиги ВТБ читатели «Чемпионата» и болельщики баскетбольного клуба «Пари НН» выбирают лучшего игрока месяца в составе нижегородской команды. Весной пройдёт голосование за награду лучшему игроку всего сезона, которая называется «ЧемпMVP». Мы отобрали пятерых баскетболистов, которые стали претендентами на неё по итогам января. Обладателем награды в декабре стал российский центровой Александр Чадов.
В январе нижегородцы провели семь матчей — с МБА-МАИ, «Енисеем», «Зенитом», «Уралмашем», «Астаной», «Локомотивом-Кубань» и УНИКСом. Подопечные Сергея Козина одержали на этом отрезке две победы и сохранили за собой шестое место в турнирной таблице Единой лиги.
«Чемпионат» предлагает определить лучшего игрока в составе нижегородского клуба за минувший месяц. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Зак Наталл
4 матча, 24,0 очка, 4,3 подбора, 1,5 передачи, 1,8 перехвата, 20,3 ЭФФ
Американский защитник стал «ЧемпMVP» по итогам первого игрового месяца этого сезона и не намерен останавливаться на достигнутом. Каждый последующий месяц он также попадал в топ-5 претендентов на награду. В январе стал лучшим игроком «Пари НН» по эффективности. Буквально в течение недели он сначала отгрузил 26 очков «Енисею», а затем 30 — «Уралмашу». После этого Зак заслуженно был вызван на Матч всех звёзд Единой лиги. Он заменит разыгрывающего «Зенита» Ксэвьера Муна в команде «Гости».
Александр Хоменко
6 матчей, 10,5 очка, 4,8 подбора, 5,8 передачи, 15,3 ЭФФ
В декабре Александр стал лучшим игроком «Пари НН» по эффективности, в январе — вторым. Хоменко, который проводит первый сезон в нижегородской команде, полноценно обрёл себя и является неотъемлемой частью состава. Отдельно стоит выделить триумфальный для «НН» матч с «Локомотивом», в котором Хоменко практически оформил трипл-дабл — 15 очков, восемь подборов, семь передач.
Александр Чадов
6 матчей, 7,5 очка, 3,7 подбора, 1,0 перехвата, 9,3 ЭФФ
Александр Чадов два месяца подряд забирал награду «ЧемпMVP» и сейчас может оформить своеобразный три-пит. Однако в январе он стал игроком с наименьшим показателем эффективности среди других баскетболистов пятёрки. У него получились относительно неплохие матчи с «Уралмашем» и «Локо», но были и очень провальные — с «Енисеем» (два очка за почти 19 минут) и «Астаной» (три очка за почти 28 минут).
Неманья Джуришич
5 матчей, 11,8 очка, 4,6 подбора, 3,2 передачи, 1,0 перехвата, 11,6 ЭФФ
Черногорец в третий раз за этот сезон попадает в топ-5 кандидатов на награду «ЧемпMVP» месяца. Лучшая его игра в январе пришлась на встречу с «Астаной» — 23 очка, семь подборов, четыре передачи, три перехвата, один блок-шот и 27 баллов эффективности.
Артём Антипов
6 матчей, 9,0 очка, 4,2 подбора, 9,8 ЭФФ
20-летний баскетболист второй месяц подряд претендует на то, чтобы быть признанным лучшим игроком «Пари НН». Артём достаточно органично влился в состав команды Единой лиги и достойно себя проявляет. От него в январе было очень много хороших матчей. И против «Енисея» (13 очков и четыре подбора), и против «Уралмаша» (10 очков и шесть подборов), и против «Локо» (девять очков и семь подборов).