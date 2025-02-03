Суперзвёзды НБА лишились $ 165 млн! А всё из-за последних громких обменов

В водовороте обменов НБА судьбы разыгрывающих Луки Дончича и ДеАарона Фокса перевернулись с ног на голову, когда $ 165 млн потенциальных доходов ускользнули из их карманов. Эти переходы не просто перекроили ландшафт лиги, но и кардинально изменили их финансовый курс.

До обмена Лука Дончич был на пути к супермаксимальному контракту с «Далласом» на внушительные $ 345 млн. Однако после сделки его потолок, согласно правилам, — пятилетний контракт на $ 229 млн. Разница в $ 116 млн делает его одним из самых серьёзно финансово «пострадавших» в НБА за последние годы.

Фокс тоже оставил мечты о супермаксимальном контракте на $ 335 млн, которые были бы реальностью, останься он в «Кингз» и попади в символическую сборную всех звёзд. Теперь его максимум — $ 296 млн, а $ 39 млн улетели мимо кассы. Но Фокс сделал этот шаг осознанно: инсайдеры говорят, что он и не планировал продлевать контракт с «Кингз» и был готов к обмену заранее.

У Дончича всё сложилось куда драматичнее. Обмен свалился на него внезапно — по данным инсайдеров, он узнал о сделке лишь постфактум. Это добавляет напряжения в его отношения с новой командой. А тут ещё и генменеджер «Маверикс» Нико Харрисон подлил масла в огонь, намекнув, что Дончич тянул команду вниз в защите. Похоже, причины расставания гораздо глубже, чем казалось на первый взгляд.

Лука Дончич и ДеАарон Фокс, сезон-2021/2022 Фото: Tom Pennington/Getty Images

Да, с финансовой стороны Лука Дончич и ДеАарон Фокс потеряли внушительные суммы, но это явно не станет для них катастрофой. Их рекламные контракты и шанс заключить новые жирные сделки в будущем помогут закрыть этот пробел. Однако деньги — это лишь верхушка айсберга. Теперь обоим придётся вписываться в новые системы и заново доказывать, что они стоят каждой потраченной на них копейки.

Переходы Дончича и Фокса меняют расклад на рынке свободных агентов 2026 года. Ранее предполагалось, что они выйдут на рынок бок о бок с такими звёздами, как Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг. Но теперь благодаря новым контрактным реалиям эта интригующая перспектива превращается в маловероятный сценарий.

$ 165 млн — сумма внушительная, однако для звёзд калибра Дончича и Фокса на кону гораздо больше. Главное — смогут ли они вписаться в новые команды и добиться там успеха. Деньги рано или поздно вернутся, а вот то, как эти обмены повлияют на их наследие в НБА, станет ясно лишь через годы.