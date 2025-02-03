Бронни остаётся только плакать. Лука Дончич — настоящий наследник трона Леброна

Нового Леброна Джеймса из старшего сына Короля не вышло. Да даже просто крутой баскетболист из Бронни не особо получился, после поставленных рекордов по выходам на паркет вместе с отцом 20-летний парень отправился в фарм-клуб, так ничего и не показав в лучшей лиге мира. Зато самому Леброну в его уже 40 лет пришла пора задуматься о настоящем преемнике, наследнике трона. И этот человек в начале февраля 2025 года нашёлся совершенно внезапно. Им стал Лука Дончич.

Дончич оказался в «Лос-Анджелес Лейкерс» в результате сенсационного обмена с «Даллас Маверикс», за который играл ранее всю свою карьеру в НБА. В Техас отправился «большой» Энтони Дэвис, команды также обменялись другими игроками и активами, но всё однозначно упирается именно в переход словенского защитника в новый клуб, ибо он — суперзвезда этой лиги. Такой обмен определённо сигнализирует о расставленных Леброном приоритетах. Оставив семейное наследие, поиграв с Бронни, он намерен подарить НБА новую мегазвезду, сделав из Дончича лучшую версию себя самого.

Леброн Джеймс-младший, как на самом деле зовут сына Короля, откровенно говоря, и не был новой мессией, будущей звездой НБА. Все понимали ещё на моменте подхода к драфту 2024 года, что парень не особо тянет уровень, его выбор — это дань уважения Леброну-старшему от клуба и ассоциации в целом. 55-й номер, место в последней шестёрке — всё, чего добился Бронни к 20 годам.

У Бронни 15 матчей в НБА, в которых он в среднем проводил на площадке чуть менее четырёх минут, набирая по 0,7 очка и делая 0,5 подбора. Даже для безнадёжного ролевика цифры не фантастические. Поэтому неудивительно, что бо́льшую часть времени сын главного баскетболиста современности проводит в Лиге развития, гораздо более соответствующей его уровню, что показывает и его статистика в ней.

Леброн Джеймс и Бронни Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Al Bello/Getty Images

«Лейкерс» же, выдав красивую историю с отцом и сыном на площадке, должны думать о титулах и победах здесь и сейчас, пока у старшего из семьи Джеймсов ещё есть силы и желание быть лучшим в НБА. Сейчас «озёрники» идут пятыми на Западе после 47 матчей с хорошей перспективой борьбы за место и повыше. Но для этого им нужен был тот, кто сделает разницу, изменит правила игры. И этот кто-то — Лука Дончич.

С самого появления в лиге Дончич был суперзвездой, а к 25 годам закрепился в статусе человека, стабильно набирающего более 28 очков в среднем за встречу и приводящего свою команду к победам. В прошлом году словенец вышел на пик, выведя «Даллас» в финал НБА, где усилий его одного не хватило, чтобы противостоять топовым «Селтикс». Но теперь в одной команде будет Леброн, человек, знающий, как побеждать, умеющий это делать. Дончич и Леброн похожи в своей манере игры, им обоим нравится быть с мячом, вести за собой команду, они оба — лидеры, определяющие тактику на каждый матч. И сейчас у них есть полтора года, пока действует контракт Джеймса, на то, чтобы создать совместное величие.

Леброн Джеймс и Лука Дончич, сезон-2022/2023 Фото: Ron Jenkins/Getty Images

В лице Дончича «Лейкерс» приобрели себе и будущее. Ему всего 25 лет, контракт ещё на 2,5 года, а с учётом статуса франшизы, нет больших оснований предполагать, что словенский разыгрывающий вдруг решит перейти в другой клуб. «Лейкерс» — это пик в карьере почти каждой звезды НБА, будь ты хоть тот же Дэвис или сам Леброн. Получить одного из игроков высочайшего статуса на годы вперёд, отдав 31-летнего центрового, уже сделавшего то, ради чего его брали в клуб, звучит как отличная сделка.

Как сообщил североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, Леброн хотел перехода в «Лейкерс» Дончича. Оно и понятно, Лука – это практически сын, о котором Король всегда и мечтал. Помимо погони за новыми титулами, для Леброна теперь есть новая задача – оставить наследника, баскетболиста, достойного занять его трон. Дончич подходит идеально.

Даже если «Лейкерс» не выиграют титул, имея в составе Леброна и Дончича одновременно, вряд ли кто-то расстроится, ибо в лице словенца лига должна получить нового Короля, что станет очередным, на этот раз прощальным подарком от Джеймса для НБА. А Бронни вряд ли сделает большую карьеру в ассоциации, но зато сможет пролить немало слёз, но слёз радости, ведь его старик оставит после себя величие.