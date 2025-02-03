Переход Дончича в «Лейкерс» взорвал мозг. Кого ещё из суперзвёзд обменивали в НБА?

Вчерашний обмен Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» буквально взорвал всё информационное пространство в баскетболе. Некоторые игроки НБА узнавали об этой новости ещё во время своих матчей в чемпионате, а удивлению на их лицах не было предела. Вряд ли кто-то мог представить себе такой сценарий, тем более об этом вообще не было слухов. Раньше такой новостью первым поделился бы Эдриан Войнаровски, но теперь за «бомбы» отвечает Шэмс Чарания — ученик Воджа. Были ли ещё в истории лиги такие же громкие обмены суперзвёзд?

Уилт Чемберлен

Уилт Чемберлен Фото: Getty Images

Конечно, были! В свои первые шесть сезонов в НБА Уилт Чемберлен в среднем набирал 41,5 очка и 25,1 подбора за игру. Это просто аномальные цифры, которые никто в истории лиги не показывал и, возможно, никогда уже не покажет. Но в 1965 году его обменяли посреди сезона на трёх довольно посредственных игроков и деньги.

Именно «вечнозелёные» стали основным фактором ухода Уилта из «Сан-Франциско Уорриорз». Владелец команды Франклин Миули после обмена сказал следующее:

«Чемберлена нелегко полюбить. Я не имею в виду, что он мне лично не нравится. Он мой хороший друг. Но болельщики в Сан-Франциско так и не научились его любить. Я думаю, большинство болельщиков болеют за маленьких людей и аутсайдеров, а Уилт не является ни тем, ни другим. Его легко ненавидеть, и мы были лучшей командой в НБА на выезде, когда люди приходили посмотреть за тем, как он проиграет. Я обменял его из-за суровых фактов — я зарабатывал деньги для всех, кроме себя».

Уилт Чемберлен Фото: Getty Images

В составе «Филадельфии Сиксерс» Уилт сумел победить свою бывшую команду в финале НБА 1967 года и впервые в карьере стать чемпионом. Правда, на этом история не заканчивается, так как в 1968-м Чемберлена снова обменяли. На этот раз центровой оказался в «Лос-Анджелес Лейкерс». «Фила» получила за легенду НБА трёх игроков — Джерри Чемберса, Арчи Кларка и Даррелла Имхоффа. Кларк провёл очень неплохую карьеру, дважды приняв участие в Матче всех звёзд НБА, но это всё равно не те игроки, уровень которых сопоставим с Уилтом.

Чемберлен образовал с Джерри Уэстом и Элджином Бэйлором невероятное трио, которое привело «Лейкерс» к их первому за 18 лет чемпионству в НБА в 1972 году. К слову, Уилт был признан самым ценным игроком финала с линейкой из 19,4 очка и 23,2 подбора в среднем за матч. Кто бы мог подумать, что самого доминирующего игрока в истории лиги могут обменять. Причём дважды!

Оскар Робертсон

Оскар Робертсон Фото: Bettmann Archive/Getty Images

Ещё один небожитель тех лет — Робертсон. Разыгрывающий провёл выдающуюся карьеру не только в студенческом баскетболе, но и в НБА. Именно Оскар стал первым в истории игроком, который в среднем собирал трипл-дабл на протяжении целого сезона. После него это удавалось лишь Расселлу Уэстбруку. К слову, Никола Йокич может в этом сезоне достичь данной исторической вехи. Робертсон был олицетворением «Цинциннати Роялз» тех лет, его до сих пор считают одним из самых универсальных баскетболистов в истории лиги, но выиграть чемпионство в составе своего родного клуба не удавалось никакими способами.

Когда в «Роялз» пришёл новый тренер Боб Коузи, который был легендой «Бостона» и не раз играл с Робертсоном в качестве соперника, то у них не заладились взаимоотношения. В своей автобиографии Оскар заявил, что Коузи завидовал ему из-за того, что тот побил все рекорды Боба в НБА. К тому же Большой О не мог договориться с руководством клуба о новом контракте. В итоге его обменяли в «Милуоки Бакс» в 1971 году на Чарли Полка и Флинна Робинсона. Единственным победителем этой сделки остались «олени», так как команда в том же году с Робертсоном и молодым центровым Лью Алсиндором, который позднее будет известен как Карим Абдул-Джаббар, станет чемпионом НБА.

Карим Абдул-Джаббар

Карим Абдул-Джаббар Фото: Jerry Cooke/Getty Images

В 1970-х «благородный слуга могущественного бога», а именно так звучит перевод с арабского имени Карима Абдул-Джаббара, разрывал НБА по всем фронтам. С 1971 по 1980 год он шесть раз взял награду самому ценному игроку сезона (MVP), но так и не смог после одного трофея больше привести «Милуоки» к чемпионству. Амбиции у центрового были невероятные, а его терпения хватило до 1975-го, когда в один из дней его обменяли в «Лос-Анджелес Лейкерс» на Джуниора Бриджмена, Дэйва Мейерса, Элмора Смита и Брайана Уинтерса. Трое из них, за исключением Мейерса, провели сносную карьеру в НБА, но это вряд ли можно назвать хорошей компенсацией за одного из 10 лучших игроков в истории.

«Жить в Милуоки? Я бы сказал, что существую в Милуоки. Я солдат, нанятый для службы, и я буду хорошо выполнять свою работу. Баскетбол дал мне хорошую жизнь, но этот город не имеет ничего общего с моими корнями. Вообще ничего общего», — однажды заявил Абдул-Джаббар. Многие говорят, что именно этот обмен наложил проклятье на «Бакс», которые не становились чемпионами ровно 50 лет — вплоть до 2021-го. Центровой же в составе «Лейкерс» выиграл ещё пять трофеев, навсегда вписав своё имя в историю баскетбола.

Шакил О’Нил

Шакил О’Нил Фото: Eliot J. Schechter/Getty Images

Шак начинал карьеру в «Орландо», но после четырёх лет в клубе из Флориды и проигранного финала 1995 года быстро понял, что нужно менять прописку. В качестве свободного агента он подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». В стане «озёрников» он трижды стал чемпионом и выиграл MVP НБА в 2000 году, но с каждым новым сезоном напряжённость в клубе между О’Нилом и Коби Брайантом нарастала. Каждый хотел быть главным альфа-самцом команды, а по мнению центрового, клуб делал всё, лишь бы угодить Коби.

Апогеем стал годичный уход Фила Джексона и невыполнение обязательств генерального менеджера Митча Капчака, который обещал напоказ переговоры по новому контракту на публике. В итоге Шакила обменяли в «Майами Хит» на Кэрона Батлера, Брайана Гранта и Ламара Одома и два выбора на драфте. Неплохой набор на самом деле, но О’Нил в то время был лучшим центровым лиги с запасом, которому что-то противопоставить могли лишь единицы в НБА. Уход Дизеля сильно ударил по «Лейкерс», так как команда в следующем сезоне завершила регулярку с результатом 34-38, а «Майами» во главе с Шаком и Дуэйном Уэйдом пробился в финал Восточной конференции. В следующем же сезоне «Хит» впервые в истории стали чемпионами!

Кевин Гарнетт

Кевин Гарнетт Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Тяжёлый форвард с первых матчей в НБА показал, что готов бороться за свою команду до последнего вздоха. Кевин отдавал всё, что только можно, лишь бы его «Миннесота Тимбервулвз» стала чемпионом НБА. В 2004 году Гарнетт во главе «волков» был ближе всего к тому, чтобы попасть в финал, но на его пути встали «Лейкерс». К слову, за тот сезон он получил награду MVP, показав, что индивидуально он является лучшим, а его команда явно не дотягивает по уровню. Наверное, каждый из нас думал, что Кевин завершит карьеру в «Миннесоте», так и не став чемпионом.

Но амбиции Гарнетта были за пределами нашего понимания. 31 июля 2007 года форварда обменяли в «Бостон Селтикс». За ним охотились многие команды, но «кельты» сделали слишком заманчивое предложение — пять игроков, из которых выделялись Эл Джефферсон, Себастьян Телфэйр и Джеральд Грин, а также денежную компенсацию. Многие говорили, что невозможно выиграть трофей с тремя звёздами в составе (Гарнетт, Пирс и Аллен) без должной поддержки со скамейки. Как оказалось, можно! Причём «Бостон» это сделал в первом сезоне знаменитого трио. Гарнетт и «кельты» получили то, чего так долго ждали.

В истории НБА было ещё немало громких и знаковых обменов, например, Джулиуса Ирвинга, Денниса Джонсона, Чарльза Баркли, Денниса Родмана, Клайда Дрекслера, Рэя Аллена, Кавая Леонарда, Кайри Ирвинга, Энтони Дэвиса и ещё многих других, но, на наш взгляд, именно пятёрка выше заслуживает отдельного внимания. Также хочется отметить, что в расчёт не брались «сайн-н-трейды», как в случае перехода Дюранта в «Голден Стэйт» в 2016 году. В нашем топ-5 были упомянуты классические моменты, когда менялись игроками, дополнительными выборами на драфте и денежной компенсацией.