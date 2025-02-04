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Болельщику стало плохо перед началом матча НБА Мемфис Гриззлиз — Сан-Антонио Спёрс: его унесли на носилках, видео

Жуткий момент перед матчем НБА. Болельщику стало плохо — и его вынесли на носилках
Артемий Берстенев
Болельщику стало плохо — и его вынесли на носилках
Аудио-версия:
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Баскетболисты встали в круг и вместе молились.

Игра между «Мемфисом» и «Сан-Антонио» стартовала с внезапной паузы. Причина была нешуточной: одному из зрителей, сидевших прямо у края площадки, срочно понадобилась медицинская помощь.

НБА — регулярный чемпионат
04 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
128 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Джексон - 27, Морант - 25, Иди - 16, Пиппен Мл. - 11, Ларэвиа - 6, Альдама - 6, Уэллс - 2, Кеннард - 2, Кончар - 2, Pullin, Кавамура, Хафф
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 27, Касл - 21, Сохан - 14, Васселл - 11, Мамукелашвили - 9, Джонсон - 7, Шампани - 5, Уэсли - 4, Бэсси - 4, Барнс - 4, Пол - 3, Дюк, Брэнэм, Ингрэм

Всё случилось ещё до стартового спорного: по словам очевидцев, мужчина внезапно потерял сознание. Персонал арены и врачи молниеносно начали действовать, выполняя сердечно-лёгочную реанимацию. Примерно через семь напряжённых минут болельщика вынесли на носилках. О его состоянии пока ничего не сообщается.

Игроков обоих составов временно отправили в раздевалки, а начало игры, назначенной на 4:00 мск, пришлось отложить почти на час. Лишь в 4:40 мск команды вернулись на площадку для разминки. Перед этим баскетболисты «Гриззлиз» собрались в круг и объединились в общей молитве.

Видео доступно в телеграм-канале AANBA.

Внимание к матчу было приковано не только благодаря мощным выступлениям «Гриззлиз», которые держатся вторыми в Западной конференции с результатом 33-16, но и благодаря свежему обмену «Спёрс». «Сан-Антонио» выменял у «Сакраменто» разыгрывающего ДеАарона Фокса, однако 27-летний защитник пока не дебютировал за новый клуб.

У «Спёрс» сейчас непростые времена: без Грега Поповича, который всё ещё восстанавливается после проблем со здоровьем, команда проиграла шесть из последних восьми матчей. Однако недавно они обыграли «Милуоки» (144:118), где Вембаньяма отметился 30 очками, 14 подборами и шестью блоками. «Гриззлиз», напротив, шли по сезону уверенно, выиграв два матча подряд перед этой встречей и прочно удерживая место в верхней части таблицы.

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