Жуткий момент перед матчем НБА. Болельщику стало плохо — и его вынесли на носилках

Игра между «Мемфисом» и «Сан-Антонио» стартовала с внезапной паузы. Причина была нешуточной: одному из зрителей, сидевших прямо у края площадки, срочно понадобилась медицинская помощь.

Всё случилось ещё до стартового спорного: по словам очевидцев, мужчина внезапно потерял сознание. Персонал арены и врачи молниеносно начали действовать, выполняя сердечно-лёгочную реанимацию. Примерно через семь напряжённых минут болельщика вынесли на носилках. О его состоянии пока ничего не сообщается.

Игроков обоих составов временно отправили в раздевалки, а начало игры, назначенной на 4:00 мск, пришлось отложить почти на час. Лишь в 4:40 мск команды вернулись на площадку для разминки. Перед этим баскетболисты «Гриззлиз» собрались в круг и объединились в общей молитве.

Видео доступно в телеграм-канале AANBA.

Внимание к матчу было приковано не только благодаря мощным выступлениям «Гриззлиз», которые держатся вторыми в Западной конференции с результатом 33-16, но и благодаря свежему обмену «Спёрс». «Сан-Антонио» выменял у «Сакраменто» разыгрывающего ДеАарона Фокса, однако 27-летний защитник пока не дебютировал за новый клуб.

У «Спёрс» сейчас непростые времена: без Грега Поповича, который всё ещё восстанавливается после проблем со здоровьем, команда проиграла шесть из последних восьми матчей. Однако недавно они обыграли «Милуоки» (144:118), где Вембаньяма отметился 30 очками, 14 подборами и шестью блоками. «Гриззлиз», напротив, шли по сезону уверенно, выиграв два матча подряд перед этой встречей и прочно удерживая место в верхней части таблицы.