Дончич сделал серьёзное вложение в Далласе перед обменом, но теперь это не имеет смысла

Один из самых мощных обменов последних десятилетий ворвался в НБА так резко, что даже главный герой сделки ничего не успел понять. Лука Дончич, лицо «Далласа» и его главный козырь, внезапно оказался игроком «Лейкерс». Болельщики в шоке, игроки недоумевают, а сам словенец только что успел приобрести роскошный дом в Далласе за $ 15 млн, явно не подозревая, что вскоре этот адрес станет для него лишь воспоминанием.

Дончич не смог сдержать эмоций, когда узнал о своём обмене. По словам бывшего игрока НБА Чендлера Парсонса, словенец расплакался — и его можно понять. В «Маверикс» он провёл всю карьеру, пять раз выходил на Матч звёзд и, казалось, не просто играл за клуб, а закладывал фундамент для чего-то большого. Но все мечты о будущем в Далласе теперь остались в прошлом — впереди у Луки Лос-Анджелес.

На первый взгляд, «Даллас» сыграл в сомнительную лотерею. За своего главного игрока они выменяли Энтони Дэвиса и несколько активов, но глядя на послужной список травм Дэвиса, назвать этот обмен честным — задача не из лёгких. Ирония в том, что, по инсайдерской информации, инициатором всей этой истории были сами «бродяги».

Лука Дончич и Дориан Финни-Смит, сезон-2024/2025 Фото: Sam Hodde/Getty Images

Для «Лейкерс» этот обмен — ставка на всё, чтобы добыть ещё один титул в эпоху Леброна Джеймса. Леброн хоть и на закате карьеры, но всё ещё топовый игрок, а Дончич — готовый наследник, который может стать новым лидером команды на долгие годы. Но главный вопрос — как быстро они найдут общий язык на паркете? У «Лейкерс» впереди три домашних игры до паузы на Матч всех звёзд, и одна из них, похоже, станет сценой для дебюта Луки в золотисто-пурпурной форме.

Фанаты «Маверикс» восприняли эту новость как удар под дых. Для многих команда потеряла не просто звезду, а единственный реальный шанс на успех в ближайшие годы. Теперь остаётся гадать: знало ли руководство что-то, чего не знает публика, чтобы оправдать этот ход, или это грандиозный просчёт, который аукнется «Далласу» уже в следующем сезоне.