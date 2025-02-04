Дёмин рушит надежды соперников в США! Россиянин готов к игре с топом

В регулярном чемпионате студенческой американской лиги NCAA Егору Дёмину и его университету Бригама Янга (BYU) осталось провести всего лишь 10 матчей. В игре нашего таланта были как взлёты, так и падения, но в последнее время лично россиянин и его учебное заведение выступают выше всяких похвал. На игру BYU даже приходил знаменитый боец смешанных единоборств Конор Макгрегор!

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Университет Бригама Янга одержал четыре победы кряду в своей конференции BIG12. В последней встрече BYU обыграл UCF (университет Центральной Флориды) со счётом 81:75. Егор, как обычно, отвечал за розыгрыш мяча, отдав наибольшее количество передач среди всех участников встречи — шесть. К тому же его единственная «трёшка» стала одной из важнейших в игре. Дёмин отправил в цель точный трёхочковый бросок тогда, когда это нужно было больше всего — при счёте 70:69 в пользу BYU за несколько минут до конца матча.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале AANBA. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Первым соперником на этой неделе для BYU станет университет Аризоны (Arizona Wildcats). Это очень серьёзный оппонент, который в этой паре выступает в качестве фаворита. Хоть «дикие коты» и обладают идентичным результатом с университетом Дёмина по ходу сезона — 15 побед при шести поражениях, но когда дело дошло до встреч внутри конференции, то учебное заведение из города Тусон выиграло девять матчей всего лишь при одном поражении. Также не стоит забывать, что университет Аризоны входит в число лучших команд NCAA — в национальном рейтинге он занимает 20-е место.

«Дикие коты» на ходу — команда в последний раз уступала четыре встречи назад. В составе выделяется Калеб Лав. Защитник в среднем набирает 16,2 очка, 4,4 очка и 3,1 передачи. Начало сезона у университета Аризоны не задалось, зато сейчас дела у него идут великолепно. Команду во главе с нашим талантом ожидает тяжелейший выездной матч, который состоится 5 февраля в 7:00 мск.

Егор Дёмин с фанатами Фото: x.com/BYUMBB

Ещё на этой неделе университету Бригама Янга под руководством бывшего тренера НБА Кевина Янга предстоит сыграть с уже знакомым соперником из университета Цинциннати. Прошлая встреча завершилась уверенной победой BYU со счётом 80:52. Дёмин тогда набрал 15 очков, пять подборов и семь передач — показал свои умения во всей красе. Ситуация у соперников удручающая — команда не может победить на протяжении четырёх игр кряду, а в конференции BIG12 занимает предпоследнее место с двумя выигрышами при восьми поражениях. С нынешней формой университета Цинциннати BYU может рассчитывать на ещё один удачный результат в копилке. Встреча намечена на 9 февраля 2:00 мск.

18-летний Дёмин хоть и провёл не самый выдающийся прошлый матч в NCAA — три очка, три подбора и шесть передач, но всё равно находится в отличной форме. Россиянин уже давно оправился от травмы, которую получил по ходу сезона, и продолжает руководить нападением команды. Кевин Янг отдал бразды правления атакой нашему таланту, думаем, он точно не сожалеет, так как BYU смотрятся отлично — бегут, взаимодействуют, борются и в целом живут игрой. Университет Бригама Янга ждёт очень серьёзный соперник в лице Аризоны, но, как мы знаем, в баскетболе может случиться всё что угодно.

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