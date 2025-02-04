От Уэйда до Дончича. Леброн всегда имел дело с суперзвёздами НБА

Для легендарного Леброна Джеймса нынешний сезон стал 22-м в карьере. Король слишком давно находится в НБА и успел поиграть с огромным количеством партнёров и соперников. Многие из них уже давно повесили кроссовки на гвоздь, но в хорошем смысле слова ненормальный спортсмен дождался в лиге своего сына и продолжает удивлять нас в каждом матче. Леброн поиграл за три команды, в каждой из которых ему довелось встретиться с баскетболистом уровня символической сборной НБА.

Дуэйн Уэйд и Крис Бош

Крис Бош, Дуйэн Уэйд и Леброн Джеймс Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Пойдём в хронологическом порядке. Леброн начинал карьеру в «Кливленде». С первых лет в лиге показывал невероятный уровень игры, вывел свой клуб в финал 2007 года, но вчистую уступил «Сан-Антонио» (0-4). Тим Данкан и остальные игроки «шпор» успокаивали Джеймса, что в скором времени лига окажется его и он станет чемпионом рано или поздно. Правда, руководство «Кавальерс» никак не помогало Королю создать хорошую свиту для похода за трофеем. Терпение Леброна лопнуло 8 июля 2010 года, когда во время легендарного «Решения» форвард официально заявил, что перевозит свои таланты на Южное побережье и будет играть вместе с Дуэйном Уэйдом и Крисом Бошем.

Бош до перехода в «Майами» пять раз выступал на Матчах звёзд и был включён в первую символическую сборную в 2007 году за игру в «Торонто». Крис являлся идеальной третьей звездой для Леброна и Уэйда. Он не перетягивал одеяло на себя, имел шикарный бросок со средней и дальней дистанций, что помогло ему растягивать площадку для двух суперзвёзд. Нельзя забывать, что Бош всегда считался великолепного уровня защитником.

Крис Бош, Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд Фото: Streeter Lecka/Getty Images

Про Дуэйна и говорить даже не стоит, все и так знают, что он был «монстром» ещё до прихода Леброна в клуб. Защитник на своих плечах затащил «Майами» в финал 2006 года, где выдал, наверное, один из самых впечатляющих перформансов в истории — 34,7 очка, 7,8 подбора и 3,8 передачи. MVP финала было обеспечено, и в целом Уэйд оказался в пяти символических сборных НБА (две первых) до того момента, как Джеймс появился в «Хит». Нельзя забывать, что Флэш также являлся невероятным защитником — три попадания во вторую символическую пятёрку лучших оборонительных игроков.

Именно к нему пришёл Леброн, а не наоборот! Остальное — история. «Майами» образовал супертрио, которое за четыре года в каждом сезоне оказывалось в финале НБА. Правда, Леброн, Уэйд и Бош сумели лишь два раза выиграть чемпионство, хотя рассчитывали не на одно, не на два, не на три… но получилось, как получилось.

Кайри Ирвинг

Кайри Ирвинг Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Как вы могли догадаться, Леброн ушёл из «Кливленда», а клуб сразу отправился на дно Восточной конференции. В итоге команда получила первый пик на драфте 2011 года, которым впоследствии оказался Кайри Ирвинг. Разыгрывающий с первых матчей в НБА поражал своими умениями, но команда так и не могла найти успеха с ним в составе. Возвращение Леброна в «Кавальерс» изменило всё! Прежде всего в команду сразу же добавили Кевина Лава, который вместе с двумя вышеназванными звёздами организовал новое «большое трио».

Кайри же и до прихода Джеймса съездил на два Матча всех звёзд, попутно став «Новичком года» и победителем конкурса трёхочковых бросков. Но именно игра с Королём позволила «Кливленду» взять первое в истории чемпионство, а Ирвингу – навсегда вписать своё имя в историю, совершив тот самый победный бросок в седьмом матче с сопротивлением Стефена Карри. Камбэк с 1-3 в 2016 году будет всегда преследовать фанатов баскетбола, так как тот финал был потрясающим со всех точек зрения. Кайри точно является одним из лучших игроков, с кем Леброну довелось поиграть в своей карьере.

Энтони Дэвис

Энтони Дэвис Фото: Getty Images

Леброн на старости лет отправился покорять Лос-Анджелес, не только развивая своё баскетбольное наследие, но и становясь крупным бизнесменом. Каждый приход Короля в новый клуб сопровождался громкими обменами. «Лейкерс» не стали исключением. Правда, как только Джеймс оказался в стане «озёрников», команда не смогла пробиться в плей-офф. Форвард пропустил первый за 13 лет постсезон, поэтому сразу же потребовал себе ещё одну звезду. Выбор пал на Дэвиса, который устал тащить на себе в одиночку «Нью-Орлеан», не получая от руководства гарантий на улучшение ситуации. В итоге Энтони в открытую потребовал обмена, за что получил штраф от НБА, но это его ни капли не остановило.

В июле 2019 года «Лейкерс» провернули обмен, в результате которого Дэвис оказался в клубе из Лос-Анджелеса. В своём первом полноценном сезоне Энтони и Леброн завоевали чемпионство. Бигмен показал свою универсальность, способность защищаться против любого игрока на планете и быть неостановимым в атаке. Прямо как молодой Король в свои лучшие годы! После шести лет в стане «озёрников» Эй Ди обменяли на того, кто может стать лицом НБА на долгое время — на Луку Дончича.

Лука Дончич Фото: Getty Images

Словенский разыгрывающий довольно неожиданно оказался в «Лейкерс». Об этом многие мечтали, но мало кто мог подумать, что это произойдёт посреди сезона. Да и без особых новостей по этому поводу. 2 февраля все в России, проснувшись с утра, были в шоке от того, что это на самом деле случилось. А кто-то и не верил вовсе в происходящее. К счастью или к сожалению, это правда!

Леброн на старости лет сыграет с Дончичем, который не только вывел «Даллас» в финал в прошлом году, но и пять раз подряд попадал в первую символическую сборную по итогам сезона. Сомнений в способностях Луки нет ни у кого и быть попросту не может. Если «магическому» баскетболисту удастся провести оставшуюся карьеру без серьёзных травм, то ему по силам стать топ-10 игроком в истории лиги. Правда, для этого должно сойтись много факторов. Может быть, Леброн подарит ему свой эликсир бесконечной молодости.

Это всё мысли о будущем, а если говорить о прошлом, то Леброн ещё играл с такими великолепными баскетболистами, которые точно достойны упоминания, как Жидрунас Илгаускас, Рэй Аллен, Расселл Уэстбрук, Дуайт Ховард и Рэджон Рондо. Каждый из них в своё время был очень весомым игроком в лиге, особенно Черепашка. Только Джеймсу посчастливилось выступать с Уэстбруком в одной команде тогда, когда его карьера уже пошла на спад. Вот с такими партнёрами довелось поиграть Королю.