Сын легендарного Джордана арестован. Обстоятельства — крайне серьёзные и скандальные

Это тот редкий случай, когда яблоко укатилось далеко от своей яблони.

Фамилия Джордан снова в заголовках, но баскетбол тут ни при чём. Маркус Джордан, отпрыск великого Майкла Джордана, оказался в центре скандала: во Флориде его задержали за вождение под градусом, хранение кокаина и попытку отбить у копов своё право на свободу.

34-летний мужчина угодил за решётку в округе Ориндж с залогом в $ 4000. Остаётся ли он под замком — вопрос открытый, но сам инцидент уже успел подлить масла в огонь обсуждений.

Маркус никогда не был серьёзным игроком в баскетболе, хотя в универе Центральной Флориды он ещё пытался держать мяч в игре, но до профессионального уровня не дотянул. Зато в последние годы его имя чаще мелькает в таблоидах, чем на спортивных страницах.

Главной темой для обсуждений стало его неоднозначное поведение, в том числе и связь с Ларсой Пиппен – бывшей женой экс-напарника его отца, Скотти Пиппена. Их отношения с разницей в возрасте в 17 лет вызвали массу споров, особенно после того, как в 2023 году Майкл Джордан открыто дал понять, что этот союз ему явно не по душе.

Маркус Джордан Фото: Из личного архива Маркуса Джордана

Репутационные скелеты в шкафу Маркуса начали вываливаться давно. В 2023 году интернет поразили снимки, где он якобы предавался запрещённым удовольствиям во Франции. Доказательств не нашлось, но его бурный образ жизни говорил сам за себя. В начале 2024 года Ларса Пиппен заявила о разрыве, тонко намекнув, что Маркус сам виноват в этом финале.

Арест – дело серьёзное, особенно когда речь идёт о вождении под градусом. В Штатах за такое наказывают по полной, а если ещё и наркотики в деле — ситуация пахнет жареным. Даже если Маркус выкрутится, репутация Джорданов снова получила удар ниже пояса.

Майкл Джордан всегда умел держаться подальше от семейных драм, но эта история точно не пройдёт мимо радаров. Вопрос лишь в том, сделает ли его сын правильные выводы или просто добавит ещё одну главу в свой скандальный список.