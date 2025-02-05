«Я играю за величайший клуб в мире». Леброн и Дончич вместе в «Лейкерс»? Ущипните меня!

Теперь это факт: звёздный словенец Лука Дончич официально в пурпурно-золотой форме «Лос-Анджелес Лейкерс». Этот обмен из «Далласа» оказался настолько неожиданным, что кто-то, возможно, до сих пор проверяет, не попал ли он в параллельную реальность. Но нет, друзья, всё по-настоящему: Дончич теперь часть «Лейкерс», и он уже успел выступить на пресс-конференции. «Чемпионат» подготовил для вас перевод его первых слов в новом клубе.

Открыл мероприятие, как и подобает тому, кто стал его «виновником», генеральный менеджер «озёрников» Роб Пелинка: «Высший уровень. Эти трое парней навсегда останутся частью «Лейкерс», и я хочу поблагодарить их перед началом. Говоря о сегодняшнем дне и его значении, считаю, что переход Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс» — это поворотный момент в истории НБА. Причина в том, что 25-летняя мировая суперзвезда теперь становится частью самого популярного и влиятельного баскетбольного бренда на планете. Когда такие силы объединяются, это приносит радость баскетболу по всему миру, потому что Лука играет именно так — с радостью. Дети в Барселоне, Буэнос-Айресе, Шанхае или Сиднее будут носить майку «Лейкерс» с номером 77 и фамилией Дончич, заражаясь его любовью к игре. Именно потому это событие так значимо. Думаю, подход Адама Сильвера к глобальному развитию НБА очевиден: это видно в Европе, Африке и других регионах.

А теперь одна из главных звёзд баскетбола, международный игрок, становится частью «Лос-Анджелес Лейкерс». Это сочетание факторов, которое станет чем-то особенным, чем-то, чего НБА ещё не видела. Хочу поблагодарить нескольких людей, благодаря которым мы дошли до этого момента. В первую очередь — Джинни Басс. Её поддержка невероятна. Её видение, созвучное наследию великого доктора Басса, заключается в том, чтобы привлекать лучших баскетбольных звёзд в «Лейкерс». Она продолжает дело своего отца, и я благодарю её за поддержку, сделавшую этот день возможным. Также хочу поблагодарить «Даллас Маверикс» и их генерального менеджера Нико Харрисона. Он сыграл ключевую роль в переговорах, оставался партнёром до самого конца и помог довести сделку до завершения. Теперь Лука Дончич, Макси Клебер и Маркиф Моррис часть нашей команды. Спасибо всем, а теперь перейдём к вопросам».

Роб Пелинка и Лука Дончич Фото: Harry How/Getty Images

— Лука, привет! Недавно «Лейкерс» опубликовали видео, где был запечатлён момент из 2019 года, когда Коби Брайант обратился к тебе на словенском языке. Это был, без сомнения, особенный момент. Потом вы с ним обменялись словами после игры. Теперь, спустя несколько лет, ты в «Лейкерс», играешь бок о бок с Леброном Джеймсом и находишься в том же клубе, что и Коби, что и другие легенды. Каково осознавать это? Как ты ощущаешь связь с наследием этих двух игроков и твою возможность стать частью этой истории?

— Да, я прекрасно помню тот момент. Это был один из тех незабываемых эпизодов, которые остаются в памяти на всю жизнь. Я был поражен, что Коби вообще знал моё имя. В тот момент я не мог поверить, что он подошёл ко мне, что он обратился ко мне на словенском. Это было нечто невероятное. Я всегда восхищался Коби, его игрой, его менталитетом. Я думаю, каждый баскетболист в мире мечтает хотя бы на мгновение оказаться в его тени, а тут… Я даже не могу подобрать слов, чтобы описать, что это значило для меня. И теперь, будучи здесь, в «Лейкерс», в команде, где он провёл всю свою карьеру, где он стал легендой, это просто невероятно. Я рад, что у меня есть возможность быть частью этого наследия. Конечно, я бы хотел, чтобы Коби и Джи Джи (дочь Коби Брайанта, которая также погибла в 2020 году. — Прим. «Чемпионата») были здесь, чтобы увидеть это. Это особенный момент для меня и моей семьи. Я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы оправдать доверие и сыграть свою роль в истории «Лейкерс».

— Мы очень рады приветствовать тебя здесь. Каковы твои первые впечатления от Лос-Анджелеса и от того, как тебя встречают болельщики и клуб? Каково это — видеть столько людей, собравшихся ради тебя?

— Это просто потрясающе. Я не могу вспомнить, чтобы на какой-либо из моих пресс-конференций было столько людей. Это показывает, насколько важен баскетбол для этого города и для этих болельщиков. Я чувствую себя очень счастливым и благодарным за то, что нахожусь здесь, что меня так тепло встретили. Это вдохновляет. Я хочу оправдать ожидания, хочу показать, что заслуживаю быть частью этой команды. Я очень ценю поддержку всех, кто пришёл сюда сегодня, и надеюсь, что смогу радовать болельщиков своей игрой.

— Лука, добро пожаловать в Лос-Анджелес. Конечно, твой переход в «Лейкерс» вызвал огромное количество обсуждений и комментариев. Что ты думаешь о том, что говорят про этот обмен, особенно в «Далласе»? Как ты пережил последние дни, пока всё это происходило?

— Прежде всего хочу сказать, что очень благодарен «Далласу». Это был мой первый дом в НБА. Я провёл там невероятные годы, встретил замечательных людей, играл с потрясающими партнёрами по команде. Всегда буду помнить этот период своей жизни. Конечно, переход в «Лейкерс» — это огромный шаг, и я понимаю, почему это вызвало столько обсуждений. Это была непростая ситуация для всех, но я верю, что это решение было правильным. Это новая глава в моей карьере, и я с нетерпением жду, что она принесёт. Последние 48 часов были очень эмоциональными. Сказать, что это было трудно, — ничего не сказать. Но сейчас я чувствую, что нахожусь там, где должен быть. Я благодарен «Лейкерс» за доверие и готов к новому вызову.

Лука Дончич Фото: Harry How/Getty Images

— Лука, хочу вернуться к твоим словам о Леброне Джеймсе. Ты однажды сказал, что он был единственным игроком НБА, за которым ты следил, когда рос. Каково это теперь играть с ним в одной команде? Как ты представляешь вашу совместную игру?

— Это что-то невероятное. Я даже не могу поверить, что это реально. Леброн был для меня кумиром с самого детства. Я смотрел его игры, учился у него, вдохновлялся его стилем игры, его способностью доминировать на площадке. А теперь буду выходить на паркет вместе с ним, играть в одной команде, защищать одни и те же цвета. Это просто мечта. Уверен, у нас получится найти общий язык на площадке. Мы оба любим играть в пас, создавать моменты для партнёров, читать игру. Думаю, мы будем дополнять друг друга. Это будет что-то особенное.

— Лука, привет. Ты всегда был известен своим высоким баскетбольным IQ, способностью читать игру и делать своих партнёров лучше. Леброн Джеймс — тоже игрок с уникальным видением площадки. Как вы будете взаимодействовать на площадке? Какой стиль игры ты видишь для вашей команды?

— Я думаю, что наша игра будет строиться на командной работе. Леброн — невероятный лидер, он делает всех вокруг лучше. Я тоже всегда старался играть так, чтобы помогать своим партнёрам раскрывать их потенциал. Думаю, это будет нашей сильной стороной. Мы оба видим игру, понимаем, что нужно делать в тот или иной момент. Конечно, нам потребуется время, чтобы привыкнуть друг к другу, найти свою «химию», но я уверен, что у нас всё получится. Мы оба хотим побеждать, и это самое главное.

— Лука, ты говорил, что хотел бы выиграть чемпионство в «Далласе» и остаться там на всю карьеру. Каково тебе сейчас, когда ты начинаешь этот новый этап в Лос-Анджелесе?

— Это был сложный момент для меня. Я действительно надеялся, что смогу достичь своей цели в «Далласе», но иногда жизнь складывается иначе. Я благодарен за всё, что было в там, однако теперь с нетерпением жду, что принесёт мне Лос-Анджелес. Это невероятная возможность, и я хочу использовать её на максимум. «Лейкерс» — великий клуб с богатой историей, и я рад быть частью этой команды.

— Роб, Нико [Харрисон] сказал, что переговоры по этому обмену велись в атмосфере большой секретности. Когда вы впервые рассказали об этом Джинни Басс и какова была её реакция?

— Мы начали обсуждение сделки с Нико за чашкой кофе в Далласе. Он представил нам свою идею, и мы сразу поняли, что это может быть чем-то особенным. Переговоры были сложными, нам пришлось преодолеть множество препятствий, но мы знали, что оно того стоит. Когда мы окончательно оформили сделку, я сразу же позвонил Джинни. Она была взволнована, как и все мы. Это был долгий процесс, но я рад, что мы смогли сделать это возможным.

Роб Пелинка и Лука Дончич Фото: Harry How/Getty Images

— Привет, Лука и Роб. У меня вопрос к вам обоим. Очевидно, что все — от главных звёзд лиги до болельщиков — были шокированы решением «Маверикс» обменять 25-летнюю суперзвезду в самом расцвете карьеры, у которой впереди ещё как минимум 10 лет на высшем уровне. Какие эмоции вы испытали? Роб, насколько вас удивила сама возможность такого обмена? И Лука, насколько вы были шокированы тем, что «Маверикс» были готовы включить вас в сделку?

Роб Пелинка: Я стараюсь спокойно относиться к таким вещам. Думаю, если говорить об игре Луки, он сочетает в себе радость от баскетбола и настоящий «убийственный инстинкт» — это редкий дар. То же самое было у восьмого номера и у 24-го. И главный урок, который я извлёк из такого менталитета, — это оставаться в моменте. Поэтому не думаю об этом в категориях шока или удивления. Я воспринимаю это как новую ситуацию. Это похоже на момент в игре: Лука может столкнуться с прессингом, но он не будет в панике, он сосредоточится, проанализирует ситуацию и сделает правильный ход. Когда возможность обмена появилась, я воспринял её так же. Я подумал: «Окей, это происходит. Как я могу это обдумать и довести до конца?» Как только разговор об этом возник, за чашкой кофе, мой мозг тут же начал работать. Было много сложностей: у «Маверикс» жёсткий потолок зарплат, у «Лейкерс» свои ограничения. Были бонусы за обмен. Нужна была третья команда. Мой мозг обработал всё это так же, как Лука анализирует игровые ситуации. Я просто оставался в моменте и сохранял такую концентрацию три-четыре недели, пока сделка не была завершена. Думаю, это и помогло нам справиться.

Лука Дончич: Думаю, все были удивлены. Представьте, насколько удивлён был я. Я почти спал, когда мне позвонили, и первое, что я проверил — не 1 ли апреля. Сначала вообще не мог в это поверить. Это был огромный шок. Это было непростое время для меня. Даллас был моим домом, и первый день был особенно тяжёлым. Но сейчас я играю за величайший клуб в мире и рад этому новому этапу в своей карьере.

— Добро пожаловать в Лос-Анджелес. Вы давно говорили, что являетесь поклонником Леброна, и, как мы знаем, он также ваш фанат. Он уже пытался сотрудничать с вами в прошлом — будь то контракты на кроссовки или что-то другое. Как он вас поздравил? Это был звонок или сообщение? И как это повлияло на ваш взгляд на переезд в Лос-Анджелес?

— Да, он сразу же позвонил. Он был в Нью-Йорке, но нашёл время. Мы не говорили долго, однако он сказал, что понимает, через что я прохожу. Это было очень приятно — он просто позвонил, чтобы поприветствовать меня в Лос-Анджелесе.

— Лука, мы слышали, как многие игроки по всей лиге — Энтони Эдвардс, Стеф Карри, Яннис — высказывались о своём шоке от этой сделки и о том, что она означает для отношения клубов к игрокам. Как вы отреагировали на их слова и что они для вас значат?

— Я видел некоторые из этих комментариев, однако старался не заходить в соцсети в последние дни. Это действительно многое значит для меня. Знаете, мы соперники, но они так высказываются обо мне… Это действительно важно для меня, хотя со многими из них я напрямую не общался.

— Лука, эмоционально вы переходите от мысли, что проведёте всю карьеру с одной фанатской базой, к началу новой главы в другом городе. Какие у вас впечатления о Лос-Анджелесе и его болельщиках? И что для вас значит возможность начать новую «историю любви» в Лос-Анджелесе?

— Как вы отметили, я действительно думал, что проведу всю карьеру в одном клубе. Для меня лояльность — очень важное качество, и я старался ему следовать. Но сейчас для меня начинается новый этап. Я в Лос-Анджелесе, а болельщики здесь потрясающие. И у меня теперь есть океан — это тоже важно! Рад быть частью «Лейкерс». Здесь играли легенды, и команда выиграла множество чемпионатов.

Лука Дончич Фото: Harry How/Getty Images

— Лука, вы опубликовали «Письмо Далласу», и оно было очень искренним. Вы уже говорили о своём шоке. Но что вы чувствуете по отношению к руководству клуба, особенно к Нико, после их решения обменять вас?

— Это их решение, и я не могу его комментировать. Они сделали выбор, и я не знаю почему. Ничего с этим не поделаешь.

— Одной из причин называли опасения, что вы, возможно, не подпишете супермаксимальный контракт. Вы или ваши представители давали понять, что это возможно?

— Абсолютно нет. Всё просто.

— Лука, считаете ли вы, что вам есть что доказать? Чувствуете ли вы, что должны что-то кому-то доказать?

— Конечно, да. Цель — выиграть чемпионат. Вы не приходите сюда ради чего-то другого. Мне есть что доказывать, и моя цель — чемпионство.

— Привет, Лука. Как вы реагируете на критику вашей формы и выносливости, которая звучала до вашего перехода?

Л. Д.: Это мотивирует меня. Я знаю, что это неправда, но такие вещи служат мотивацией. Как уже сказал, я пришёл в один из величайших клубов в истории спорта. Это огромная мотивация для долгого пути здесь.

Р. П.: Я бы хотел добавить к его словам. Считаю, что величие — это процесс, который развивается постепенно. И если вы как организация или игрок стремитесь к совершенству, то неизбежно столкнётесь с трудностями, которые помогут вам расти и становиться лучше, пока вы не завершите карьеру. Это важный момент, который стоит держать в голове. Что касается следующего вопроса, думаю, он будет о том, когда Лука сможет вернуться в игру. Я предпочитаю ответить на него сразу. Наш отдел спортивной медицины возглавляет доктор Лерой Симс. У Луки есть проверенные специалисты по спортивной медицине, которые теперь стали частью нашей команды и работают в тесном сотрудничестве с доктором Симсом.

Вместе они уже разрабатывают план восстановления. Завтра у Луки запланирована тренировка в формате «пять на пять», и мы будем двигаться шаг за шагом, чтобы убедиться, что травма икроножной мышцы полностью заживает и он находится в безопасном состоянии. На данный момент его статус — «со дня на день». Если всё пройдёт успешно и Лука почувствует себя уверенно, то мы скоро увидим его на площадке. Мы тесно сотрудничаем с ним, а также с его потрясающей командой, которая теперь является частью нашей семьи. Эту группу возглавляют Лора Бет и Билл Даффи, а также другие профессионалы, которые присутствуют здесь сегодня. Когда мы принимаем решения, касающиеся суперзвёздных игроков, всегда ведём диалог с ними, и этот процесс не станет исключением. Мы будем работать в партнёрстве с Лорой Бет и Даффом, которые являются настоящими профессионалами своего дела.

— Роб, вы предвосхитили мой вопрос. Я хотел спросить у Луки о его процессе восстановления. Вы уже четыре раза сталкивались с подобной травмой. Что вы сделали, чтобы вернуться в игру? Как себя чувствуете и уверены ли, что травма не повторится?

Л. Д.: В этот раз я впервые дал себе достаточно времени для полного восстановления. Ранее я, честно говоря, просто хотел как можно быстрее вернуться на площадку и снова играть в баскетбол, даже если был не до конца здоров. Сейчас же решил уделить себе достаточно времени, чтобы восстановиться на все 100%.

Место проведения пресс-конференции «Лейкерс» Фото: Harry How/Getty Images

— Лука, последние пару дней я часто слышал разговоры о вашей физической форме и особенно о вашей игре в защите. Как вы оцениваете свою приверженность тому, чтобы стать лучшим защитником?

— Думаю, в этом году я действительно сделал шаг вперёд, если быть честным. Стал более активным и громким на площадке, чаще подсказываю партнёрам. Но я также понимаю, что мне нужно двигаться дальше, делать новые шаги. Это и есть мой план на будущее.

— Роб, очевидно, что вы сделали громкий шаг. Как вы балансируете между долгосрочными целями с 25-летним игроком и краткосрочными задачами, учитывая, что дедлайн обменов уже в четверг? Как удаётся сочетать оба подхода?

— Мы понимаем, что наш состав требует усилений, чтобы стать полноценным. Что касается нашей стратегии, мы строим команду, которая соответствует философии баскетбола Джей Джей Редика. Это то, во что мы верим, что поддерживаем и что станет основой нашей работы. Когда дело касается решений по составу, Джей Джей и я тесно сотрудничаем, чтобы убедиться, что эти решения соответствуют его стилю игры. Мы знаем, что нам нужен «большой». Но рынок центровых сейчас, за несколько дней до дедлайна, достаточно ограничен. Просто нет большого количества доступных вариантов. Возможно, мы сможем сделать что-то на периферии, однако крупный шаг в этом направлении, скорее всего, будет возможен уже в межсезонье. Лука останется в центре наших планов на будущее. Мы стремимся создать команду, которая будет соответствовать стилю игры Джей Джея, его сильным сторонам и потребностям. Также это касается и других игроков, которые уже в нашей команде и будут важной частью этого успеха. Но ваш вопрос касался долгосрочной перспективы, так что я говорю именно об этом.

— Лука, вы провели около 13 игр в одной команде с Джей Джеем в «Далласе» Какой это был для вас опыт? Какие отношения вы с ним выстроили? И что думаете о том, чтобы играть под его руководством?

— Ну, для начала он тогда вообще не мог двигаться. Так что это был не лучший опыт. Шучу. На самом деле, у нас сложились отличные отношения. Я очень его уважаю. Вы нечасто увидите меня на подкастах, но я был на его подкасте целых два раза. Думаю, это говорит о том, насколько я его уважаю. Я действительно рад возможности играть под его руководством.

— Роб, рад вас видеть. В том же контексте, учитывая дедлайн и прочие моменты: Лука — 25 лет, финал в прошлом году. Леброн — 22-й сезон, 40 лет. Насколько велико сейчас чувство срочности, чтобы сделать эту команду претендентом на чемпионство в ближайшем будущем? Речь идёт о дедлайне или, возможно, о межсезонье следующего года? Какими вы видите сроки, чтобы вывести эту команду на конкурентный уровень?

— Срочность всегда есть. С первого дня, как я занял эту должность, и до сегодняшнего момента победа в чемпионате — это то, чего ждут наши болельщики. Мы работаем над этим. В то же время важно быть реалистами. Если сейчас на рынке нет подходящего игрока, который может привести нас к чемпионству, я не могу просто взмахнуть волшебной палочкой, чтобы создать такую возможность. Мы продолжаем искать пути усиления состава. Но, как вы знаете, для сделки нужны две стороны. Мы будем продолжать строить команду. Только вчера я провёл время с Лукой у себя в офисе, мы обсуждали игроков в нашем составе, с которыми он уже выступал, и его мнение о краткосрочных и долгосрочных потребностях команды. Мы продолжим эти баскетбольные обсуждения, чтобы поднять состав на чемпионский уровень.

Видео можно посмотреть на канале Austin American-Statesman в YouTube.

— Лука, мой коллега упомянул Джей Джей Редика, твоего бывшего одноклубника. У вас в команде сейчас есть Макси и Маркиф. Есть Дориан Финни-Смит — игрок, о котором ты всегда очень тепло отзывался. А также тренер Грег Сент-Джон, с которым ты уже работал раньше. Как все эти знакомые лица помогут тебе адаптироваться к этому безумному жизненному повороту и смене обстановки?

— Думаю, это действительно очень важно. Когда приезжаешь в новое место, но вокруг есть люди, которых ты уже знаешь, это сильно помогает психологически. Я уверен, это мне пригодится. Эти ребята поддержат меня, подскажут, помогут освоиться. Они помогут мне узнать больше о Лос-Анджелесе, о новой команде. Просто здорово видеть знакомые и дружелюбные лица.

— У меня вопрос к Робу Пелинке: когда вы говорите о бигмене чемпионского уровня и упоминаете Джей Джей Редика, на ваш взгляд, какие качества сейчас необходимы для этой роли в современном НБА?

— Универсальность, мобильность, умение быть вертикальной угрозой в аллей-упах. Думаю, это ключевые вещи, которые создают пространство, в котором Лука любит играть. Конкурентоспособность — это тоже важное качество. Такие игроки встречаются нечасто, но мы справимся с этой задачей. Мы найдём способ.

— Роб, вопрос. С точки зрения планирования будущего и формирования состава, насколько важно, что у вас есть Лука? Насколько полезно осознавать, что у вас, возможно, есть целое десятилетие, которое можно использовать как ориентир для всех будущих решений?

— Это настоящий подарок. Мы говорим о 25-летнем игроке, который входит в тройку лучших в мире. Не могу представить себе лучшей отправной точки для долгосрочного построения состава. И я знаю, что у него есть невероятная жажда побед, такая же, как и у нас. Наши фанаты будут видеть это каждый вечер на паркете. Здесь он кажется спокойным и непринуждённым, но мы знаем, что у него есть другое я, которое проявится на «Крипто.ком-Арене». Я с нетерпением жду этого момента.

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