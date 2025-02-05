Дончич не вышел, но «Лейкерс» уже устроили показательное уничтожение

«Лейкерс» продолжают набирать форму, и очередным доказательством стал утренний матч с «Клипперс». Встреча, которая в последние годы нередко складывалась не в их пользу, на этот раз прошла по совершенно иному сценарию. С первых минут команда Джей Джей Редика взяла контроль над игрой и не выпускала его до самой сирены. Новобранец Лука Дончич ещё не дебютировал за новую команду, но присутствовал на скамейке запасных.

Ключевой фигурой стал Леброн Джеймс. Несмотря на свои 40 лет, он по-прежнему остаётся тем самым игроком, который определяет уровень «озёрников». Его универсальность, агрессия и баскетбольный интеллект сделали своё дело: 26 очков, восемь подборов, девять передач и три перехвата — статистика, даже не полностью отражающая его влияние на происходящее.

Начало игры не предвещало разгрома. Обе команды были активны, обменивались точными бросками, но уже в середине первой четверти «Лейкерс» постепенно начали диктовать темп. «Парусники» не успевали перекрывать зоны, позволяя гостям набирать лёгкие очки после быстрых розыгрышей. Особенно ярко смотрелось взаимодействие Джеймса с Далтоном Кнехтом, который уверенно завершал атаки в быстром отрыве.

Леброн Джеймс и Крис Данн Фото: Harry How/Getty Images

Руи Хатимура, чья роль в этом сезоне заметно возросла, стабильно приносит команде результат. Его 20 очков, шесть подборов и два передачи стали важной частью общего успеха. Остин Ривз добавил ещё 20 очков и девять передач, не теряя в агрессии даже в те моменты, когда результат матча уже был предрешён. Во второй четверти «Лейкерс» усилили давление. Джеймс поймал ритм, реализовав подряд несколько сложных бросков, а защита «Клипперс» окончательно рассыпалась. Тайрон Лю пытался находить варианты через скамейку, но ни один из них не сработал. «Лейкерс» доминировали в борьбе за подбор, отсекая соперника от второго шанса.

После большого перерыва хозяева попытались вернуться в игру. В начале третьей четверти они наконец стали реализовывать свои броски, а «Лейкерс» на несколько минут сбавили темп. Но даже это не помогло «Клипперс» серьёзно сократить отставание. Их главная проблема оставалась нерешённой — защита не выдерживала давления. Дориан Финни-Смит отметился важными попаданиями из-за дуги, а Остин Ривз несколько раз заставил защитников «парусников» ошибиться благодаря грамотным движениям без мяча. Когда Хатимура завершил проход, сделав отрыв снова более чем 20-очковым, стало ясно, что интрига в этом матче окончательно исчезла.

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В заключительной четверти «озёрники» продолжали контролировать ситуацию. Гэйб Винсент ещё несколько раз точно выстрелил из-за дуги, а скамейка не позволяла сопернику сократить разрыв. Финальный отрезок стал возможностью для тренеров дать игровое время резервистам, а для болельщиков — насладиться уверенной победой своей команды.

«Лейкерс» не просто выиграли, они сделали это уверенно и без лишней драматургии. Итоговый счёт — 122:97 — отражает их полное превосходство. Это был один из тех матчей, где разница в классе ощущалась с первой до последней минуты. Теперь команда отправляется на встречу с «Голден Стэйт», и, если сохранит тот же уровень дисциплины и концентрации, у неё есть все шансы продлить удачную серию.