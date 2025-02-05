НБА — это рабство? Давайте разберёмся в нашумевшем заявлении

Трансферный дедлайн в НБА — это настоящий хаос и стресс-тест для всех. Менеджеры в панике пытаются усилить свои команды, фанаты строят теории на грани фантастики, а игроки живут на пороховой бочке, готовясь к внезапному переезду в новый город. Деннис Шрёдер не стал церемониться и назвал эту систему обменов не иначе как «современным рабством».

«Это похоже на современное рабство. Да, мы зарабатываем хорошие деньги и можем обеспечивать свои семьи, но, если клуб решает, что ты больше не нужен, тебя просто отправляют в другое место. И тебе приходится с этим мириться», — заявил разыгрывающий после одного из громких обменов.

Слова Шрёдера разлетелись. Кто-то заявил, что сравнение слишком громкое — мол, баскетболисты НБА сами подписывают контракты и купаются в миллионах. Но если убрать весь шум вокруг, его посыл попадает в точку: судьбы игроков зачастую не в их руках, и это реальность, от которой не убежать.

Лука Дончич Фото: Harry How/Getty Images

История с Лукой Дончичем стала яркой иллюстрацией к словам Шредера. Ещё за пару дней до дедлайна никто и представить не мог, что главная звезда «Далласа» окажется в «Лейкерс». Но вот, пожалуйста: сделка состоялась. Словенского маэстро обменяли на Энтони Дэвиса, Макса Кристи и выбор на драфте. Дончич, которого считали символом франшизы, ушёл без единого намёка на трейд. Сам Лука был в таком шоке, что не смог скрыть своих эмоций.

Этот обмен стал очередным доказательством: в НБА нет «священных коров». Ты можешь приносить клубу миллионы, собирать полные арены и делать кассу на продаже мерча, но если боссам взбрело в голову, что пора что-то менять, то тут уже не до сантиментов. Даже суперзвёздам редко дают шанс сказать своё слово.

Называть это рабством, конечно, перебор. У баскетболистов есть свобода выбора в начале карьеры, они могут инициировать трейды или разрывать соглашения. Но всё же их положение больше напоминает статус ценных активов, которыми владельцы распоряжаются по своему усмотрению. Контракт подписан? Отлично, теперь клуб может отправить тебя куда угодно и когда угодно. Исключение — редкие счастливчики с правом вето, как тот же Брэдли Бил.

Шрёдер знает, о чём говорит — он сам не раз оказывался в такой мясорубке. За свою карьеру он сменил несколько команд и на собственной шкуре прочувствовал, что трейд — это далеко не просто строчка в контракте. Это новый город, новые лица, новая система, а времени, чтобы прийти в себя и адаптироваться, — кот наплакал.

Хейт в адрес Шрёдера — это одно, но проблема-то никуда не девается. Игроки почти никогда не знают о трейде заранее — для них эта новость чаще всего такой же шок, как и для фанатов. Генменеджеры играют в свои шахматы, двигая фигуры на доске, и даже самые преданные клубу баскетболисты должны быть наготове: их жизнь и карьера могут перевернуться с ног на голову буквально за одну ночь.