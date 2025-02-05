Найден главный победитель в обмене Дончича на Дэвиса. Он уже потирает руки

В последние дни кто только ни говорил об обмене, совершённом двумя командами Национальной баскетбольной ассоциации. Клубов, собственно, было три (скромно поучаствовала и «Юта Джаз»), но главных действующих лиц в резонансной сделке двое — это Лука Дончич, отправившийся в «Лос-Анджелес Лейкерс», и Энтони Дэвис, сменивший солнечную Калифорнию на не менее солнечный Техас — второй перстень бигмен будет стараться получить в составе «Даллас Маверикс».

Обмен получился и правда крайне неожиданным. Поверить в произошедшее первое время не могли даже видавшие виды игроки, тренеры и болельщики. Ещё недавно Дэвиса называли лидером «Лейкерс», который тащит команду и не получает заслуженного признания только потому, что находится в тени Леброна. Говорили, что именно вокруг Энтони будет строиться калифорнийская франшиза, и пытались угадать, кого руководство «озёрников» возьмёт ему в подмогу, чтобы завоевать 18-й титул в НБА и сравняться с вырвавшимся вперёд «Бостоном».

Дончича так и вовсе многие считают лучшим игроком из выступающих сейчас в лиге. Да, есть медийные Леброн, Дюрант и Карри, свой для фанатов в США Джейсон Тейтум и близкий по духу канадец Шей Гилджес-Александер. Есть Яннис Адетокунбо и немногословный, но почти неприкасаемый с точки зрения баскетбольного авторитета Никола Йокич. Однако даже в такой компании многие фанаты отдали бы голос за Луку. Оно и понятно, если посмотреть на статистику словенца в НБА. Более 30 очков в среднем за матч на протяжении двух сезонов подряд (эта цифра может быть возрасти до трёх, если словенец немного поднажмёт в этом сезоне). Однако главное — та роль, которую он играл в «Далласе», одним своим присутствием делая команду не главным, но всё же контендером.

Дориан Финни-Смит и Лука Дончич в «Лейкерс», сезон-2024/2025 Фото: Harry How/Getty Images

После громкого обмена многие стали справедливо задаваться вопросом — кто же стал его главным бенефициаром? Кто-то называет «Даллас», указывая на пользу для клуба здесь и сейчас. Очень многие в качестве главных выгодополучателей видят именно «Лейкерс». Некоторые, как Стефен Карри, заявляют, что не выиграла ни одна из сторон. И даже если предположить, что это действительно так, и ни «Маверикс», ни «Лейкерс» в сделке не победили, на ум неизбежно придёт третья сила (и это не «Юта»), которая в этом обмене уже снимает жирные сливки.

Комиссионер НБА Адам Сильвер что только ни делает, чтобы оживить интерес к своей лиге. Нововведения на Матче всех звёзд, изменения требований к претендентам на личные награды, хищные взгляды на европейский рынок и планы по созданию там нового чемпионата. Адам даже заговорил о переходе на четверти по 10 минут, что для НБА почти немыслимо. И всё же ТВ-рейтинги пока оставляют желать лучшего, а весомую долю рынка, который застолбила НФЛ, пока едва ли можно перекроить в пользу баскетбола. Обмен Дончича на Дэвиса в этом отношении — почти как спасительная пилюля.

Один из лучших баскетболистов переходит в одну из самых популярных — независимо от вида спорта — команд мира. Что может быть лучше для лиги? Этот обмен уже стал глобальным, а заметку о нём написали чуть ли не все ведущие СМИ планеты, которые об атлетах пишут разве что по праздникам. Как признал легендарный игрок «Майами Хит» Дуэйн Уэйд во время выступления на Trading Places, случившееся — просто гениально.

«При принятии этого решения не участвовало ни одного игрока. Это бизнес миллиардеров. И с точки зрения бизнеса это просто гениально. Лука был шестым [в лиге] по продажам джерси в «Далласе», но с переходом в «Лейкерс» он мгновенно становится номером один. А теперь представьте международный рынок: новый ТВ-контракт на, скажем, $ 25 млрд. У вас топовый международный игрок в Лос-Анджелесе — зрительский интерес, продажи билетов взлетают до небес. Европа, Испания — все смотрят на Лос-Анджелес. С точки зрения бизнеса это просто идеальное решение от миллиардеров. Они сказали: «Это то, что нам нужно для будущего лиги», — заявил Уэйд.

И не согласиться с Уэйдом сейчас просто нельзя. Лига, не прилагая усилий, получила беспроигрышный билет, который позволит поднять её акции, а потом, что вполне возможно, ещё больше увеличить их в цене. Кто-кто, а Адам Сильвер точно потирает руки.