Россиянин продолжает покорять США! Голдин снова доказал, что его время — сейчас

В НБА вовсю кипят страсти в связи с дедлайном на обмены, а в студенческой лиге NCAA в играх конференции всегда горячо. Университет Мичигана (Michigan Wolverines), в котором играет российский центровой Владислав Голдин, встречался с Орегонским университетом из городка Юджин. Как проявил себя наш центровой в игре с не самым слабым соперником?

В конференции BIG10 практически нет проходных матчей, потому что в ней собраны сразу шесть команд из национального рейтинга NCAA — топ-25 лиги. Да и остальные университеты представляют угрозу. Разве что «Вашингтон Хаскис» выглядит слабее остальных (две победы при девяти поражениях). Минувшей ночью Мичигану предстояла встреча с Орегоном, за который в своё время играли Пэйтон Притчард, Крис Дуарте, Бол Бол, Крис Буше и Диллон Брукс — все сейчас выступают в НБА. Правда, в последние годы у «уток» не получается высоко забраться в «Мартовском безумии» — плей-офф NCAA.

Перейдём к игре. Старт для Мичигана оказался провальным — команда долгое время не могла стабильно набирать очки. В свою очередь, «росомахи» не лучшим образом действовали на своей половине площадки, позволяя соперникам находить свои броски. Но в определённый момент первой половины подопечные Дасти Мэя сказали себе, что хватит валять дурака. И игра команды заиграла новыми красками — Голдин не только стал отрабатывать в защите на высшем уровне, но и начал набирать очки. В итоге его напарник по команде Дэнни Вольф записал на свой счёт 10 очков за половину матча, а Влад — девять. Мичиган вёл «+14», но «утки» до перерыва сократили отставание. На отдых команда с россиянином в составе ушла, ведя 41:36.

Вторая половина проходила под контролем Мичигана. Включился на полную Уилл Четтер, который выходил со скамейки запасных, отлично врываясь под кольцо и бросая издали. Не подводили и остальные партнёры. Правда, Орегон под занавес встречи решил дать бой! Хозяева паркета при поддержке болельщиков стали стремительно сокращать отставание. Возглавили камбэк Джексон Шелстад и Нейт Биттл. Оставалось две минуты до конца встречи, счёт на табло — 74:72 в пользу Мичигана, напряжение на пределе. Но это не волновало Голдина, потому что россиянин под кольцом в окружении трёх оппонентов сумел реализовать бросок с фолом. Хоть штрафной Влад и не реализовал, однако дал своей команде прилив энергии и эмоций, за счёт чего она смогла довести встречу до победы со счётом 80:76.

Видео можно посмотреть на канале Big Ten Network в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Четтер набрал рекордные для себя 17 очков в NCAA, Голдин и Вольф записали на свой счёт по 15 очков. Россиянин также отметился шестью подборами, одной передачей и двумя блок-шотами. При этом Влад практически не промахивался — реализовал шесть из семи бросков с игры. Самым результативным игроком встречи стал Шелстад — 18 очков, но даже этого не хватило для победы над университетом Мичигана.

Влад провёл меньше всего времени среди игроков стартовой пятёрки, хотя у него был всего лишь один фол. За 28 минут россиянин великолепно показал себя на обеих половинах, отметившись красочным слэм-данком и важнейшим попаданием в концовке. Это третья победа кряду для университета Мичигана. «Росомахи» закрепились на третьем месте в конференции BIG10, уступая лишь Мичиганскому государственному университету и университету Пердью.

«Росомахи» в отличной форме и находятся на 24-м месте в топе лучших команд NCAA. Тандем Дасти Мэя и Владислава Голдина работает уже третий год кряду. Они прекрасно уживались в Атлантическом университете Флориды, а теперь продолжают своё дело в учебном заведении Мичигана. У россиянина прекрасная статистика по ходу сезона — в среднем 15,6 очка, 6,0 подбора и 1,6 блок-шота. При этом по результативности Голдин находится на 14-м месте в одной из сильнейших в NCAA конференций BIG10 — что уже очень достойный показатель. В скором времени «росомахи» сыграют с университетами Индианы и Пердью. Если с первым проблем возникнуть не должно, то второй недавно разгромил Мичиган со счётом 91:64. Владу и его команде пора брать реванш?