«Лейкерс» спасёт «звезда» медицины? Травматик с суперсилой готов подлатать команду Леброна

Лука Дончич оказался в «Лос-Анджелес Лейкерс», ДеАарон Фокс — в «Сан-Антонио Спёрс», Джимми Батлер — в «Голден Стэйт Уорриорз» — все эти и ещё множество других обменов определённым образом поменяли расклад сил в конференциях. Кто сделал правильный выбор, мы поймём спустя время. Тем не менее «Лейкерс» не просто заполучили таланта поколения, который только входит в свой прайм, но ещё и залатали главную дыру в составе. Роб Пелинка — гений?

Ещё до самого главного обмена в этом сезоне «Лейкерс» испытывали большие проблемы в обороне. Прежде всего это связано с тем, что у команды попросту не было хорошего центрового. Энтони Дэвис вынужденно выступал на этой позиции практически на ежедневной основе, уверяя руководство, что этому составу не хватает усиления на «пятёрке». Эй Ди говорил, что хочет вернуться к игре на позиции тяжёлого форварда, так как чувствует себя намного комфортнее в своей привычной роли. Только баскетболист заявил об этом в интервью Шэмсу Чарании, как его обменяли в «Даллас Маверикс».

Спустя время руководство «Лейкерс» решило всё-таки усилить позицию центрового, но, правда, Дэвиса уже в составе нет. На рынке было много хороших «больших», которых мечтали заполучить «озёрники». Например, к ним сватали Йонаса Валанчюнаса, Николу Вучевича и Уокера Кесслера. Видимо, договориться с клубами этих игроков не удалось, зато на горизонте появился вариант от «Шарлотт Хорнетс». Речь о Марке Уильямсе. Центровой «шершней» в этом сезоне показывает великолепную игру, у него в среднем 16,0 очка, 9,8 подбора, 2,5 передачи и 1,2 блок-шота. Всё это при практически 60% реализации с игры (59,7%).

Марк Уильямс Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

Уильямс — классический центровой, который толкается в «краске», не имея в своём арсенале такого компонента, как трёхочковый бросок. Возможно, со временем он начнёт пулять «трёшки», но за три сезона в лиге ещё не совершил ни одной попытки. Центровой с каждым годом улучшает свои показатели, показывая прогресс по всем статистическим метрикам. «Лейкерс» за него отдали Далтона Кнехта, который шёл на 10-м месте в числе главных претендентов на «Новичка сезона», Кэма Реддиша, незащищённый пик первого раунда 2031 года и обмен пиками 2030 года.

Вероятно, «Лейкерс» немного переплатили, учитывая, что Кнехт — довольно перспективный игрок, но команде позарез необходимо было взять качественного «большого». Особенно после ухода Дэвиса. От Реддиша точно нужно было избавляться из-за невнятной игры форварда. Кэм проводил в этом сезоне в среднем 18 минут, а набирал 3,3 очка при 2,0 подбора и 0,7 передачи — явно не тот уровень, которого ждут в «Лейкерс».

23-летний Уильямс очень хорош, однако его главной проблемой являются частые травмы. За первые два полноценных сезона в лиге центровой провёл лишь 62 игры из 164 возможных. В нынешнем регулярном чемпионате ситуация не сильно изменилась: «Шарлотт» провели уже 48 матчей, а Марк появился на паркете лишь в 22. В последнее время баскетболиста тревожил сустав левого голеностопа, из-за чего он полностью пропустил тренировочный лагерь «шершней» и начало сезона. Также у него к 23 годам были операция в связи с разрывом связки руки, тяжёлый ушиб поясницы и те самые проблемы с голеностопом.

Роб Пелинка Фото: Harry How/Getty Images

Пелинка пошёл ва-банк, взяв травматичного игрока? Очень похоже на то, правда, возможно, это было лишь неудачное стечение обстоятельств, и в «Лейкерс» Уильямс забетонирует «краску» и будет ставить качественные заслоны, врываясь в нужный момент под кольцо. В будущее заглянуть мы не можем, но «озёрники» добыли классического центрового, с которыми так привык играть Дончич по ходу карьеры, а также сделали себе задел на будущее, так как Марку всего лишь 23 года. Он может развиться ещё лучше с хорошими партнёрами и в качественной структуре.

Если с основным центровым «Лейкерс» разобрались, то возникает большой вопрос с тем, кто после ухода Дэвиса будет играть на «четвёрке». Леброн — вряд ли, Руи Хатимура — слишком слаб в обороне, но в то же время может быть отличным растягивающим, Джексон Хэйс — очень вероятно, хотя и сомнительно. Скорее всего, лучшим вариантом будет Дориан Финни-Смит, который великолепен в защите и может в нужный момент попасть свой бросок. Ещё одним вариантом может оказаться Джарред Вандербилт, который понемногу набирает форму после травмы. Этот игрок спокойно может залезть под кожу практически любому сопернику.

Интересно будет посмотреть за тем, как будет строиться игра «Лейкерс» после возвращения в строй Дончича и окончательного прибытия в стан «озёрников» Уильямса. Тем более животрепещущей темой станет то, какая команда перед нами предстанет без Дэвиса в составе. В общем, вопросов много, а ответы на них мы ждём с нетерпением.